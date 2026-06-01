あなたのLOVE(ハート)CHIBA教えてキャンペーンSeason15開始！FLNがSNS・Web改修で千葉県の魅力を発信

株式会社フューチャーリンクネットワーク

地域活性化をビジョンに掲げる株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、千葉県を舞台にしたフォト投稿キャンペーン「あなたのLOVE(ハート)CHIBA教えてキャンペーンSeason15」の開始に合わせて、SNSおよび公式Webサイトの改修を実施し、キャンペーンのさらなる認知拡大とスムーズな運用を支援いたします。

「あなたのLOVE(ハート)CHIBA教えてキャンペーン」とは

お気に入りの千葉県の風景や観光スポット、美味しいグルメ、お宿、土産品、イベントなど、千葉県の魅力あふれる写真を投稿すると、毎月20名様（期間中合計200名様）にチーバくんグッズや千葉県の特産品が抽選で当たるキャンペーンです。

長年本事業を受託してきたFLNのノウハウを活かし、参加者と千葉県の魅力をつなぐ場として毎年大きな盛り上がりを見せています。スマートフォンからでも簡単に、公式サイトまたはInstagramからご応募いただけます。写真撮影や県内のお出かけを楽しみながら、千葉の魅力を再発見・発信できる機会として親しまれています。

■実施期間：2026年6月1日（月）～2027年3月31日（水）

▼公式サイト▼

https://love-love-chiba.jp

▼公式Instagram▼

＠love.love.chiba

https://www.instagram.com/love.love.chiba/

▼公式X（旧Twitter）▼

@love_love_chiba

https://x.com/love_love_chiba

▼公式Facebook▼

＠love.love.chiba

https://www.facebook.com/love.love.chiba/

キャンペーンの内容

当選プレゼント

厳選された千葉県産の特産品や、チーバくんのグッズなどを抽選で毎月20名様にお届けします。今年はプレゼントの内容がリニューアルされ、千葉ならではの多彩な魅力が詰まった賞品をご用意しました。

＜プレゼントの内容＞

「チバザビーフステーキ」「旬の野菜ボックス＆千葉のお米5kg」「千葉県産 金目鯛のしゃぶしゃぶセット」「千葉県産 落花生食べ比べセット」「発酵県ちば 発酵グルメセット」「チーバくんグッズ タオルセット」「千葉県のご当地カタログギフト」

Season15の施策

本キャンペーンのさらなる発展と価値向上を目指して、FLNでは以下のような取り組みを行っています。

・賞品ラインナップのリニューアル

美味しい海の幸、野菜やお肉など千葉が誇る食べ物に加え、千葉県の魅力がぎゅっと詰まったカタログギフト、チーバくんグッズなど。

それに加え今年度は、千葉県落花生導入150周年を記念した落花生食べ比べセットや、「発酵県ちば」発酵グルメセットも登場！

全7種類のプレゼントからお好みのものをチョイスしてくださいね。（お届けは抽選となります）

・Webサイトをモバイルファーストへアップデート

スマートフォンからの閲覧を意識したモバイルファーストの視点を取り入れ、明るく親しみやすいデザインへと刷新しました。

応募操作や投稿された写真の閲覧がスムーズに行えるよう、より直感的で使いやすいサイトに改修しています。

・Instagramでの「動画（リール投稿）」応募の受付開始

従来の「写真」に加え、新たに「動画」での応募も可能になりました。

千葉の美しい風景や活気あるスポットの魅力を動画でよりリアルに伝え、閲覧者の「訪れてみたい」という気持ちを強く喚起する狙いです。

千葉の魅力を写真や動画で撮影し、「#らぶちば15に応募」のハッシュタグをつけてぜひご投稿ください。

・応募導線の強化と媒体価値の最大化

投稿方法や撮影時のポイント解説、プレゼント情報の発信を充実させることで応募ハードルを下げ、参加モチベーションを向上させます。

また、最新のSNSアルゴリズムに適応し、共感と対話を生む発信を行うことで、UGC（ユーザー生成コンテンツ）が集まるコミュニティを育成し、SNSのフォロワーを能動的な「参加者」へと転換させます。

同時に、Webサイトではキャンペーンに投稿された画像を「人気順」で閲覧できるほか、事務局からの「お知らせ」の掲載などの工夫をしてまいります。

Webサイト独自の価値を明示して流入や回遊を促し、WebとSNS両媒体の相乗効果を最大化させます。

今後の展開

FLNは、千葉県内の関係人口創出・地域経済の活性化をミッションに、開始後も本キャンペーンの継続的な改善を行ってまいります。

また、参加ユーザーとのコミュニケーションをより深め、地域資源の魅力を全国へと発信する好循環を構築していきます。

今後もFLNは、長年培ってきたSNS運用やWebサイト構築のノウハウを最大限に活用し、地域と人をつなぐ取り組みを推進してまいります。