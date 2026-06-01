ABCラジオが映画『免許返納!?』とPRでタッグ！ラジオの「交通情報」提供読みに舘ひろしさんが挑戦！

朝日放送ラジオ株式会社

朝日放送ラジオ株式会社（以下、ABCラジオ）では、ABCラジオ『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』と『きっちり！まったり！桂吉弥です』の交通情報にて6月1日～30日までの1か月間、映画『免許返納!?』の公開に合わせて、主演を務める舘ひろしさん自らが読み上げる提供クレジットが放送されることが決定しました。

(C) 2026「免許返納!?」製作委員会

『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』は毎週月曜から木曜の朝9時から12時まで生放送でお届けしている情報バラエティー番組。ニュースや日々の話題をパーソナリティの三代澤康司と各曜日のパートナーで明るく元気にお届けしています。

ドキハキと同時間帯の金曜日に放送している『きっちり！まったり！桂吉弥です』は金曜の朝に週末のニュースやスポーツを「きっちり！」週末ののんびり感を「まったり…」お伝えしていく情報バラエティー番組。

未来の人間国宝！？落語家・桂吉弥と塚本麻里衣アナウンサー、乾麻梨子アナウンサーが1週間の疲れを吹き飛ばすような楽しい放送をお届けしています。

両番組内で9時48分頃に放送される交通情報にて、6月19日公開の映画『免許返納!?』での提供クレジットを6月の1か月間限定で放送。本作品の主演を務める舘ひろしさんが読み上げる特別バージョンが放送されます。

普段とは違った舘さんの読み上げるクレジットを、ぜひ番組と共にお聴きください。

【番組概要】ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です

放送日時：毎週月～木曜 朝9時～12時

出演者：三代澤康司

パートナー：（月）中野涼子 （火）山田雅人 （水）織田信成 （木）桂南天

きっちり！まったり！桂吉弥です

放送日時：毎週金曜 朝9時～12時

出演者：桂吉弥、塚本麻里衣、乾麻梨子（毎月最終週）

放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3MHz / AM 1008 kHzローカル

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/

【映画情報】(C) 2026「免許返納!?」製作委員会

映画『免許返納!?』

公開：2026年6月19日（金）公開

(C) 2026「免許返納!?」製作委員会

公式サイト：https://menkyohenno-movie.com/

【本リリースの配信元】

朝日放送ラジオ株式会社

東映株式会社