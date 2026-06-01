家族で楽しめるライフスタイルブランド　「Arnold Palmer」イオンモール長久手店が6月5日（金）オープン

株式会社水甚Arnold Palmer 26SUMMER

株式会社水甚(本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」)は、ライフスタイルブランド「Arnold Palmer（アーノルド パーマー）」の新店舗「Arnold Palmer イオンモール長久手店」を、2025年6月5日（金）にオープンいたします。

Arnold Palmerは、「HAPPY LIFE 」をコンセプトに、世代や性別を超えて楽しめるライフスタイルブランドです。メンズ・レディース・キッズを中心に、日常を彩るカジュアルウェアや雑貨を展開しています。

このたびオープンするイオンモール長久手店では、ご家族皆さまでお買い物を楽しんでいただける空間をご用意。Arnold Palmerらしい、遊び心と心地よさを感じられるアイテムを豊富に取り揃えています。

オープン記念キャンペーン Arnold Palmer Cool＆Warm STICK プレゼント

26SUMMER26SUMMERノベルティ「Cool＆Warm STICK」

・対象：税込12,000円以上お買い上げのお客様

・内容：Arnold Palmer Cool＆Warm STICK

※数量限定

※なくなり次第終了

店舗概要

【店舗名】

Arnold Palmer イオンモール長久手店

【オープン日】

2025年6月5日（金）

【所在地】

〒480-1128

愛知県長久手市勝入塚501

イオンモール長久手2F

【営業時間】

10:00～21:00

Arnold Palmerについて

アメリカの伝説的プロゴルファー、アーノルド・パーマー氏の名前を冠したブランドとして1961年に誕生。ブランドアイコンである“4色傘マーク”とともに、世代を超えて愛されるライフスタイルブランドとして展開しています。

若い人も、夫婦も、お年寄りも、お子さまも。

世代を超えて、毎日にちょっとした楽しさを届けるファッションを提案しています。

SHOP LIST

公式オンラインショップ公式オンラインショップ :https://arnold-palmer.jp/Instagram公式インスタグラム :https://www.instagram.com/arnoldpalmer_jp/

【北海道・東北】

・イオンモール名取店（宮城県）

店舗所在地:〒981-1294 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取

営業時間:10:00~21:00

・イオンモール天童店（山形県）

店舗所在地:〒994-0082 山形県天童市芳賀タウン北4-1-1 イオンモール天童

営業時間:10:00~21:00

【関東】

・イーアスつくば店（茨城県）

店舗所在地:〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-19 イーアスつくば 2F

営業時間:10:00~21:00

・ファッションクルーズひたちなか店（茨城県）

店舗所在地:〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町35

営業時間:10:00~20:00

・FKDインターパーク店（栃木県）

店舗所在地:〒321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1

営業時間:10:00~20:00

・スマーク伊勢崎店（群馬県）

店舗所在地:〒379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎

営業時間:10:00~21:00

・ふかや花園プレミアムアウトレット店（埼玉県）

店舗所在地:〒369-1244 埼玉県深谷市黒田169 1階800区画

営業時間:10:00~20:00

・イオンモール川口前川店（埼玉県）

店舗所在地:〒333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川 1F

営業時間:10:00~21:00

・イオンモール羽生店（埼玉県）

店舗所在地:〒348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3

営業時間:10:00~21:00

・イオンレイクタウンkaze店（埼玉県）

店舗所在地:〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2

営業時間:10:00~21:00

・モラージュ菖蒲店（埼玉県）

店舗所在地:〒346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1

営業時間:10:00~21:00

・丸広百貨店入間店（埼玉県）

店舗所在地:〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-6-12

営業時間:10:00~19:00

・ユニモちはら台店（千葉県）

店舗所在地:〒290-0143 千葉県市原市ちはら台西3-4

営業時間:10:00~21:00

・ららぽーと立川立飛店（東京都）

店舗所在地:〒190-0015 東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛

営業時間:10:00~20:00（土日祝 10:00~21:00）

・JOINUS横浜店（神奈川県）

店舗所在地:〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス 2F

営業時間:10:00~21:00

【甲信越・中部・北陸】

・モレラ岐阜店（岐阜県）

店舗所在地:〒501-0497 岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜

営業時間:10:00~21:00

・イオンモール富士宮店（静岡県）

店舗所在地:〒418-0032 静岡県富士宮市浅間町1-8 イオンモール富士宮 1F

営業時間:10:00~21:00

・イオンモール浜松市野店（静岡県）

店舗所在地:〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1981-3

営業時間:10:00~21:00

・イオンモール常滑店（愛知県）

店舗所在地:〒479-0882 愛知県常滑市りんくう町2-20-3

営業時間:10:00~21:00

・プライムツリー赤池店（愛知県）

店舗所在地:〒470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手1

営業時間:10:00~21:00

・イオンモール名古屋茶屋店（愛知県）

店舗所在地:〒455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11

営業時間:10:00~21:00

・イオンモール熱田店（愛知県）

店舗所在地:〒456-8763 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11

営業時間:10:00~21:00

・イオンモール東浦店（愛知県）

店舗所在地:〒470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川旭13-2

営業時間:10:00~22:00

・イオンモール東員店（三重県）

店舗所在地:〒511-0255 三重県員弁郡東員町長深510-1

営業時間:10:00~21:00

【近畿】

・ららぽーと和泉店（大阪府）

店舗所在地:〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7

営業時間:10:00~20:00

・三井アウトレットパーク大阪門真店（大阪府）

店舗所在地:〒571-8620 大阪府門真市松生町1-11

営業時間:10:00~21:00

・京阪百貨店守口本店（大阪府）

店舗所在地:〒570-8558 大阪府守口市河原町8-3

営業時間:10:00~19:00

・くずはモール店（大阪府）

店舗所在地:〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1

営業時間:10:00~20:00

・ピオレ姫路店（兵庫県）

店舗所在地:〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町188-1

営業時間:10:00~20:00

・プレンティ西神中央店（兵庫県）

店舗所在地:〒651-2273 兵庫県神戸市西区糀台5-2-3

営業時間:10:00~20:00

・イオンモール大和郡山店（奈良県）

店舗所在地:〒639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町741

営業時間:10:00~21:00

【中国・四国】

・アルパーク広島店（広島県）

店舗所在地:〒733-8624 広島県広島市西区草津新町2-26-1

営業時間:10:00~20:00

【九州・沖縄】

・THE OUTLETS KITAKYUSHU店（福岡県）

店舗所在地:〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1

営業時間:10:00~20:00

・イオン若松ショッピングセンター店（福岡県）

店舗所在地:〒808-0103 福岡県北九州市若松区二島1-3-1

営業時間:10:00~21:00

・リバーウォーク北九州店（福岡県）

店舗所在地:〒803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1

営業時間:10:00~20:00

・イオン福津店（福岡県）

店舗所在地:〒811-3209 福岡県福津市日蒔野6-16-1

営業時間:10:00~21:00

・イオン大塔ショッピングセンター店（長崎県）

店舗所在地:〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町14-2

営業時間:10:00~21:00

・イオン熊本店（熊本県）

店舗所在地:〒861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島2232

営業時間:10:00~21:00

・イオン都城駅前店（宮崎県）

店舗所在地:〒885-0023 宮崎県都城市栄町4672-5

営業時間:10:00~21:00

・イオン宮崎店（宮崎県）

店舗所在地:〒880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1

営業時間:10:00~21:00

・イオンモールKAGOSHIMA BAY店（鹿児島県）

店舗所在地:〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7

営業時間:10:00~21:00

会社概要

ショップリスト :https://arnold-palmer.jp/shop/

会社名：株式会社水甚

所在地：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3

事業内容：衣料品および関連商品の企画・製造・販売

株式会社水甚 公式HP :https://mizujin.co.jp/