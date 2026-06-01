株式会社TSI、ライセンス事業のさらなる拡大に向け「ライセンシング ジャパン」へ初出展

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：下地 毅）の子会社である株式会社TSIは、「ファッションを原動力に街に彩りを、人々にエネルギーとパッションをもたらす『ファッションエンターテインメント創造企業』」の実現を目指して事業展開を行っております。

このたび、国内外におけるライセンス事業を大幅に強化することを目的に、2026年6月17日（水）～19日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第16回 ライセンシング ジャパン（コンテンツ東京内）」へ初出展する運びとなりました。

出展の背景と狙い

当社では、中長期的な成長戦略の一環として、ライセンス事業の強化およびカテゴリー・展開エリアの拡大を進めております。 これまで高品質なリアルクローズを中心に、卸・EC・直営店を通じて展開してまいりましたが、近年、ブランド認知度の高まりとともに、ライフスタイル全般への提案や未進出エリアへの展開を求める声を多くいただくようになりました。

これらの中長期的な需要に応えるため、当社の強みである「ブランドの世界観」と、パートナー企業様の「専門的な製造・流通インフラ」を掛け合わせるライセンスビジネスを本格始動し、さらなる拡大を図ってまいります。これにより、資本効率を高めつつ、迅速な市場拡大を実現します。 さらに、異業種トップランナーとのパートナーシップ締結や海外市場への本格進出により、各ブランドのタッチポイントを拡大し、さらなる企業価値向上と収益基盤の強化を目指します。

TSIの強み

当社は、ウィメンズ・メンズアパレルをはじめ、スポーツ、ストリートカジュアル、アウトドアなど、幅広いカテゴリーにおいて個性豊かな50以上のブランド群を国内外で展開している点が大きな特徴です。 すでに国内では多くのブランドにおいて、協業を通じた商品化やコラボレーションを展開しております。こうした実績を基盤とし、新たな市場やカテゴリーへの展開をさらに加速させるため、今回の「ライセンシング ジャパン」への初出展を決定いたしました。

現在、当社の保有するブランドでは、JILL STUART、MARGARET HOWELL、AVIREX、NANO universe、PINKY&DIANNEなどの順にライセンス展開の売上規模が大きく、現在はアパレルとしての自社展開を終了しているNATURAL BEAUTY、BODY DRESSING、PRIVATE LABELなども、ライセンス事業として継続・展開しています。 今後は、多様なブランドにおいて、幅広いカテゴリーでの展開を推進してまいります。

本展示会への出展を通じて、保有するブランド資産をより積極的に外部へ開放し、海外展開も見据えたコラボレーションの可能性を拡大してまいります。引き続き、自社のみでの展開にとどまらず、さまざまなパートナー企業様との協業を通じて、ライセンス収益の拡大とともに、新たな市場・領域への事業展開、さらにはブランド認知および価値の向上を目指してまいります。

＜主な展開ブランド＞

PEARLY GATES、NATURAL BEAUTY BASIC、NANO universe、AVIREX、 MARGARET HOWELL、MHL.、PINKY&DIANNE、human woman、 PROPORTION BODY DRESSING、JILL by JILL STUART、FREE'S MART、 MASTER BUNNY EDITION、JILL STUART、VIVAYOU、&、&byP&D、 NATURAL BEAUTY、FREE'S SHOP、BODY DRESSING、BOSCH、Pinky Girls、

NOVESPAZIO、22 Octobre、BRIGITTE、Vert Dense、Aylesbury、PRIVATE LABEL、

hueLe Museum、東京スタイル、TULIPIAN 他

＝開催概要＝

展示会名：第19回 ライセンシング ジャパン （コンテンツ東京内：RX Japan株式会社 主催）

会期：2026年6月17日(水)～6月19日](金) 10:00～18:00

会場：東京ビッグサイト [※東・西]展示棟

出展ブース：小間番号：７-３９

https://www.content-tokyo.jp

【株式会社TSIホールディングス】

ウィメンズ・メンズアパレルをはじめ、スポーツ、ストリートカジュアル、アウトドアなどの幅広いカテゴリーの個性のある、50を超えるブランド群を国内外で展開しております。「ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す。」というパーパスを掲げ、社会へのバリュー(提供価値)を企業成長に繋げながら、 ファッションがもたらすエンターテインメント(楽しさ)で、 プロダクト提供には限らない、独創的な提供価値の創出を目指しています。

今後も当社およびグループ会社は製品が生み出される過程でかかわる自然や人々、お客様にパーパスの実現を通じて、社会的な価値の創造を提供してまいります。

▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

mag@tsi-holdings.com

https://tsi-holdings.com