名古屋中心部から車で約 25分、飛島村にブルーベリー観光農園が 2026年夏開園予定約 7,800平方メートル に約 40品種・約 1,500本を栽培、家族向け摘み取り体験を提供

株式会社ビーティー・グローバルBlueberry Field Tobishimaと名古屋市近郊の位置関係

■本件のポイント

・名古屋中心部から車で約 25分。都市近郊で自然の恵みと触れ合える、ブルーベリー摘み取り体験

・周辺には観光・レジャースポットも多く、他施設とあわせて 1日楽しめる、日帰り型のレジャー拠点

・ポット栽培で栽培環境を丁寧に管理し、いつ訪れても安定した品質で美味しいブルーベリーを提供

農園入口農園内風景トレーラーハウス外観農園受付窓口

■概要

【名称】ブルーベリーフィールド飛島（Blueberry Field Tobishima）

【所在地】490-1413愛知県海部郡飛島村大字服岡九丁目 20-2

【グランドオープン】2026年 6月 27日（土）

【営業日】6/27～7/19は金・土・日・月曜日のみ、7/20～8/16毎日

【開園時間】9:00～15:00

【内容】ブルーベリー摘み取り体験

【料金（税込）】大人 2,500円／小学生 1,500円／幼児 500円／2歳以下無料

【アクセス】車：伊勢湾岸道「飛島 IC」等から（詳細は公式サイトのアクセス案内参照）

【駐車場】無料駐車場あり（15台）

【予約】下記サイトで予約受付中（受付開始日：2026年 6月 1日）／当日受付も可

https://blueberryfield-tobishima.com/reservation/

トレーラーハウス内休憩スペーストレーラーハウス内休憩スペース駐車場案内看板

■背景

当園は 2023年よりブルーベリー栽培の準備を進め、2024年夏には名古屋中央卸売市場を通じて、

生食用ブルーベリーをご家庭にお届けすることを実現いたしました。今後は「ブルーベリー狩り」という体験価値を通じ、地域における食と観光の新たな楽しみ方を広げることを目指し、観光農園としての開園準備を進めております。

ブルーベリー育成状況ブルーベリー育成状況

■取材のお願い

・園内（ブルーベリー、栽培風景、来園導線）の撮影が可能です

・代表への取材（栽培開始の経緯、観光農園化の狙い、地域との関わり）に対応します

【取材可能日】2026年 6月 1日～7月 31日（予定）

【取材対応時間】平日【9:00～16:00】／土日【9:00～16:00】（予定）

※収穫・天候により調整させていただく場合があります

■問い合わせ先

ブルーベリーフィールド飛島

株式会社ビーティー・グローバル

担当：青木正人（代表取締役）

TEL：052-746-7707 FAX：052-746-7708

携帯：090-3304-4935

メール：m.aoki@bt-global.jp

取材依頼フォーム：下記公式サイト内「お問い合わせ」よりお願いします

https://blueberryfield-tobishima.com/contact/