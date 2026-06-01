名古屋中心部から車で約 25分、飛島村にブルーベリー観光農園が 2026年夏開園予定約 7,800平方メートル に約 40品種・約 1,500本を栽培、家族向け摘み取り体験を提供
Blueberry Field Tobishimaと名古屋市近郊の位置関係
■本件のポイント
・名古屋中心部から車で約 25分。都市近郊で自然の恵みと触れ合える、ブルーベリー摘み取り体験
・周辺には観光・レジャースポットも多く、他施設とあわせて 1日楽しめる、日帰り型のレジャー拠点
・ポット栽培で栽培環境を丁寧に管理し、いつ訪れても安定した品質で美味しいブルーベリーを提供
農園入口
農園内風景
トレーラーハウス外観
農園受付窓口
■概要
【名称】ブルーベリーフィールド飛島（Blueberry Field Tobishima）
【所在地】490-1413愛知県海部郡飛島村大字服岡九丁目 20-2
【グランドオープン】2026年 6月 27日（土）
【営業日】6/27～7/19は金・土・日・月曜日のみ、7/20～8/16毎日
【開園時間】9:00～15:00
【内容】ブルーベリー摘み取り体験
【料金（税込）】大人 2,500円／小学生 1,500円／幼児 500円／2歳以下無料
【アクセス】車：伊勢湾岸道「飛島 IC」等から（詳細は公式サイトのアクセス案内参照）
【駐車場】無料駐車場あり（15台）
【予約】下記サイトで予約受付中（受付開始日：2026年 6月 1日）／当日受付も可
https://blueberryfield-tobishima.com/reservation/
トレーラーハウス内休憩スペース
トレーラーハウス内休憩スペース
駐車場
案内看板
■背景
当園は 2023年よりブルーベリー栽培の準備を進め、2024年夏には名古屋中央卸売市場を通じて、
生食用ブルーベリーをご家庭にお届けすることを実現いたしました。今後は「ブルーベリー狩り」という体験価値を通じ、地域における食と観光の新たな楽しみ方を広げることを目指し、観光農園としての開園準備を進めております。
ブルーベリー育成状況
ブルーベリー育成状況
■取材のお願い
・園内（ブルーベリー、栽培風景、来園導線）の撮影が可能です
・代表への取材（栽培開始の経緯、観光農園化の狙い、地域との関わり）に対応します
【取材可能日】2026年 6月 1日～7月 31日（予定）
【取材対応時間】平日【9:00～16:00】／土日【9:00～16:00】（予定）
※収穫・天候により調整させていただく場合があります
■問い合わせ先
ブルーベリーフィールド飛島
株式会社ビーティー・グローバル
担当：青木正人（代表取締役）
TEL：052-746-7707 FAX：052-746-7708
携帯：090-3304-4935
メール：m.aoki@bt-global.jp
取材依頼フォーム：下記公式サイト内「お問い合わせ」よりお願いします
https://blueberryfield-tobishima.com/contact/