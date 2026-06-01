【限定ウェビナー】株式会社LANY、Ahrefsと「AgentA とは？10時間が10分に！SEO業務を自動化する新時代のAIアシスタント」を6/10(水)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、Ahrefs Pte. Ltd.主催の「AgentA とは？10時間が10分に！SEO業務を自動化する新時代のAIアシスタント」に6/10(水)に登壇いたします。

Ahrefs の新機能「Agent A（エージェントエー）」のリリースを記念し、Ahrefs とLANY 竹内との特別共催ウェビナーを開催いたします。

テーマは、『10時間が10分に。SEO 業務を自動化する新時代の AI アシスタント』。

SEO・LLMO の現場において、実際に Agent A を導入した LANY が、どのようにワークフローに組み込み、業務効率化と成果を両立させているのか。

LANY代表の竹内による実演デモを交えながら、具体的な活用方法を余すことなくお届けします。

「AI ツールをどう実務に落とし込めばいいか分からない」「SEO 業務を劇的に効率化したい」という方は必見の内容です。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております！

開催日時

2026年6月10日（水）13:00～14:00

このウェビナーで得られること

- Agent A とは？Ahrefs データが動かす AI エージェントの全貌- トッププレイヤーが AI エージェントをどう業務に組み込んでいるか、その裏側を公開- 自社の業務でも明日から使える、作業時間短縮のヒント- 参加者全員に Agent A を 1 ヶ月無料で試せるクーポンコードを配布

プロがどのような視点で Agent A を活用するのかをライブでご覧いただける貴重な機会です。

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

詳細はこちら(https://www.lany.co.jp/event/2026-06-10)

参加費

無料

定員

500名

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

注意事項

ウェビナーの録画はご遠慮ください。

同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

■ 会社概要 【 株式会社LANY（レイニー）】（共催）

株式会社LANYは、企業の持続的な成長にコミットする「グロースパートナー」です。デジタルマーケティング支援を展開し、事業成長を多角的にサポートします。 SEO/LLMO（AI検索最適化）、コンテンツマーケティング、Web広告運用といった最先端のノウハウを提供。形式的なコンサルティング支援に留まらず、クライアントのチームに深く入り込み、戦略立案から実行支援、継続的な改善までを一気通貫でサポートします。

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

■ 会社概要【 Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）】（主催）

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）は、独自開発の大規模ウェブクローラーとデータ技術により、正確かつ鮮度の高いマーケティングデータを収集・解析しています。SEO 分析を中核に、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿管理などを網羅したオールインワン・マーケティングツール「 Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供。さらに昨今は、 Ahrefs の膨大なデータと熟練の SEO スキルを統合し、 SEO の常識を塗り替える対話型 AI エージェント「 Agent A（エージェントエー）」も提供しています。世界 180 カ国を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づく効果的なマーケティング施策の立案と実行を支援しています。

会社名：Ahrefs Pte. Ltd.

Ahrefs 公式サイト：https://ahrefs.com/ja

Agent A 公式サイト：https://ahrefs.com/ja/agent-a



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【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：崎田

メール：yuki.sakita@lany.co.jp