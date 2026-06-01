アイラップをさらに便利に使える専用皿「アイラッププレート」発売

岩谷マテリアル株式会社

岩谷マテリアル株式会社（本社：東京都中央区）は、家庭用食品ポリ袋「アイラップ」をより便利に使える専用皿「アイラッププレート」を、2026年6月15日より展開いたします。

「アイラップ」は、食品保存だけでなく、湯せんや電子レンジ加熱にも活用できる家庭用食品ポリ袋として、多くのご家庭で親しまれています。発売50周年を迎えた2026年は、復刻版パッケージ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000083630.html)や20％増量企画(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000083630.html)など、日頃のご愛顧への感謝を込めたさまざまな企画を展開しており、本製品はその第3弾となります。

一方で、湯せんや電子レンジ加熱の際には、安全のため耐熱皿の使用を案内してきましたが、「どのお皿を使えばよいのかわからない」といった声も寄せられていました。

今回発売する「アイラッププレート」は、そうした声を受けて開発した、アイラップ専用の耐熱皿です。食材を入れたアイラップを加熱する際に敷いて使うことで、湯せんや電子レンジ加熱をより迷わず行えるようにしました。

災害時にも活用できる「湯せん加熱」「電子レンジ加熱」時に皿が熱くなりにくい

素材には、耐熱性に優れたSPS樹脂を採用。熱くなりにくく、落としても割れにくい素材特性に加え、濡れた手でも滑りにくい表面シボ加工を施すことで、加熱後の取り出し時における安全性にも配慮しています。

また、電子レンジで使用できる「アイラップホルダー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000083630.html)」にぴったり収まるサイズ設計とし、鍋から取り出しやすい形状や、収納に便利なフック穴も備えました。

別売の「アイラップホルダー」に対応落としても割れにくく、フッキング収納が可能

湯せん加熱では、鍋底に敷くことでアイラップが鍋肌に直接触れることを防ぎます。直径22cm以上の鍋に対応しており、日常の調理用途はもちろん、防災時におけるポリ袋調理にも安心して活用できる製品です。

食洗器対応でお手入れも簡単災害時にはアイラップを被せて洗い物削減

取り扱いはAmazonやヨドバシドットコムなどのWEB通販のほか、順次店頭での販売を拡大してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=05XHabUd_fo ]

「アイラップ」は、日常生活を便利に豊かにするだけでなく、能登半島地震でも多くのメディアから注目されたように、災害時にも活用されている家庭用食品ポリ袋です。日常も非日常も対応する“備えない防災”という考え方にも寄り添いながら、暮らしの中で役立つ製品を提案しています。

ホワイトダークグレー

【商品情報】

商品名：アイラッププレート カラー：ホワイト／ダークグレー 売価：オープン価格

サイズ：約18.8×17.7×4.9cm 材質：SPS樹脂 耐熱温度：220℃（食洗機対応可）