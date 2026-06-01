アイラップをさらに便利に使える専用皿「アイラッププレート」発売
岩谷マテリアル株式会社（本社：東京都中央区）は、家庭用食品ポリ袋「アイラップ」をより便利に使える専用皿「アイラッププレート」を、2026年6月15日より展開いたします。
「アイラップ」は、食品保存だけでなく、湯せんや電子レンジ加熱にも活用できる家庭用食品ポリ袋として、多くのご家庭で親しまれています。発売50周年を迎えた2026年は、復刻版パッケージ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000083630.html)や20％増量企画(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000083630.html)など、日頃のご愛顧への感謝を込めたさまざまな企画を展開しており、本製品はその第3弾となります。
一方で、湯せんや電子レンジ加熱の際には、安全のため耐熱皿の使用を案内してきましたが、「どのお皿を使えばよいのかわからない」といった声も寄せられていました。
今回発売する「アイラッププレート」は、そうした声を受けて開発した、アイラップ専用の耐熱皿です。食材を入れたアイラップを加熱する際に敷いて使うことで、湯せんや電子レンジ加熱をより迷わず行えるようにしました。
災害時にも活用できる「湯せん加熱」
「電子レンジ加熱」時に皿が熱くなりにくい
素材には、耐熱性に優れたSPS樹脂を採用。熱くなりにくく、落としても割れにくい素材特性に加え、濡れた手でも滑りにくい表面シボ加工を施すことで、加熱後の取り出し時における安全性にも配慮しています。
また、電子レンジで使用できる「アイラップホルダー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000083630.html)」にぴったり収まるサイズ設計とし、鍋から取り出しやすい形状や、収納に便利なフック穴も備えました。
別売の「アイラップホルダー」に対応
落としても割れにくく、フッキング収納が可能
湯せん加熱では、鍋底に敷くことでアイラップが鍋肌に直接触れることを防ぎます。直径22cm以上の鍋に対応しており、日常の調理用途はもちろん、防災時におけるポリ袋調理にも安心して活用できる製品です。
食洗器対応でお手入れも簡単
災害時にはアイラップを被せて洗い物削減
取り扱いはAmazonやヨドバシドットコムなどのWEB通販のほか、順次店頭での販売を拡大してまいります。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=05XHabUd_fo ]
「アイラップ」は、日常生活を便利に豊かにするだけでなく、能登半島地震でも多くのメディアから注目されたように、災害時にも活用されている家庭用食品ポリ袋です。日常も非日常も対応する“備えない防災”という考え方にも寄り添いながら、暮らしの中で役立つ製品を提案しています。
ホワイト
ダークグレー
【商品情報】
商品名：アイラッププレート カラー：ホワイト／ダークグレー 売価：オープン価格
サイズ：約18.8×17.7×4.9cm 材質：SPS樹脂 耐熱温度：220℃（食洗機対応可）