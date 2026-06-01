【河童忌2026】孫が語る“芥川龍之介と菊池寛”。「芥川龍之介の嗜んだ味」詰合せを数量限定販売

株式会社船橋屋

くず餅・あんみつの製造販売を手掛ける株式会社船橋屋（本社：東京都江東区、代表取締役：神山恭子）は、2026年7月24日（金）に滝野川会館大ホール（東京都北区）で開催される「河童忌2026 孫が語る 芥川龍之介と菊池寛」にあわせ、文豪ゆかりの老舗の味を集めた特製詰合せ「芥川龍之介の嗜んだ味」を会場ロビーにて1日限定で販売いたします。

本イベントは、芥川龍之介の命日にあたる「河童忌」に開催される特別企画。

芥川龍之介の孫・芥川眞子氏と、菊池寛の孫・菊池夏樹氏が登壇し、文豪たちの交流や家族だからこそ知るエピソードを語ります。二人の孫が現代に語り継ぐ文学イベントです。

出典：国立国会図書館ウェブサイト（https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/224/）■芥川龍之介と船橋屋の関わり

芥川龍之介が中学生の頃、体操の授業中に錦糸町から天神様まで駆けてきて、くず餅を食べて口のまわりに黄な粉をつけたまま学校に戻ったというエピソードが語り継がれています。



昭和2年5月6日～22日の期間、東京日日新聞（現・毎日新聞）で「本所両国」の連載をしています。「天神様」の箇所で船橋屋のくず餅を記載しています。

（「本所両国」「天神様」より）

僕等は「天神様」の外へ出た後「船橋屋」の葛餅を食ふ相談をした。が、本所に疎遠になつた僕には「船橋屋」も容易に見つからなかつた。（省略）やつと又船橋屋へ辿り着いた。船橋屋も家は新たになつたものの大体は昔に変つてゐない。僕等は縁台に腰をおろし、鴨居の上にかけ並べた日本アルプスの写真を見ながら、葛餅を一盆づつ食ふことにした。

■「芥川龍之介の嗜んだ味」詰合せを1日限定販売

イベント当日は、芥川龍之介が作品や手紙の中で記した老舗の味を集めた特別詰合せ「芥川龍之介の嗜んだ味」を数量限定で販売いたします。

芥川龍之介ゆかりの老舗5店舗と船橋屋が参加し、“文学を味わう”特別な詰合せをご用意。

現在も受け継がれる老舗の味を通して、文豪たちの日常や交流を感じていただけます。

■「芥川龍之介の嗜んだ味」販売概要

販売日：2026年7月24日（金）

時間：河童忌当選者先行販売13:00～ 一般販売14:30～ ※なくなり次第終了

場所：滝野川会館 大ホール ロビー（東京都北区西ヶ原1-23-3）

価格：1箱1,200円（税込）～

【詰合せ内容】

１.喜作最中／珈琲／くず餅／桜もち

２.喜作最中／珈琲／くず餅／子とら

※詰合せ商品は全て数量限定、完売次第終了です。予約不可。お支払いは現金またはPayPayのみ。

■参加店舗と文豪とのゆかりうさぎや

芥川龍之介が好んだ「喜作最中」。

二代目当主・谷口喜作と芥川は親交が深く、大正十二年、芥川は鎌倉在住時に、自分好みのお菓子をお願いするために絵付きで手紙を書いています。

カフェーパウリスタ

芥川龍之介が久米正雄や南部修太郎に宛てた手紙に待ち合せ場所として「カフェーパウリスタ」 が書かれています。また、菊池寛が時事新報社に務めていた時代、向かいにあったためよく利用していたといいます。

※手軽にコーヒーが楽しめるドリップフィルターコーヒーをご用意します。

船橋屋

芥川龍之介が中学生の頃、体操の授業中に抜け出し、くず餅を食べて口のまわりに黄な粉をつけたまま学校に戻ったというエピソードがあります。また「本所両国」でくず餅を食べるところが描かれています。

長命寺

芥川龍之介が大正15 年（推定）、堀辰雄に宛てた手紙に「長命寺の櫻もち」の餡がよくなってゐることに驚いたと書いています。

梅園

芥川龍之介のエッセイ 「しるこ」に「しるこ屋 らしいしるこ屋」として梅園のことが記述されています。

※おしるこは喫茶限定商品のため、餡を使った 「子とら」 をご用意します。

■特別販売「伊豆榮 鰻佃煮」伊豆榮

大正12年7月8日、芥川龍之介が菊池寛らと行った「伊豆榮」（当時駒込神明町に支店があった）より鰻佃煮をご用意します。

※「山椒」と「生姜」2種ご用意。

価格：各2,500円（税込）

■「河童忌2026 孫が語る 芥川龍之介と菊池寛」概要

【日時】

2026年7月24日（金）14:00開演（13:00開場）

【会場】

滝野川会館 大ホール（東京都北区西ヶ原1-23-3）

【登壇者】

・芥川眞子氏（芥川龍之介 孫）

・菊池夏樹氏（菊池寛 孫）

【定員】

450名（応募多数の場合は抽選・全席自由）

【参加費】

無料

【申込締切】

2026年6月29日（月）必着

お申込みはこちらから(https://kitabunka.or.jp/tabata/news/24188/)

【主催】

公益財団法人北区文化振興財団

田端文士村記念館

船橋屋について

1805年江戸時代に創業し、2026年で創業221年目を迎えた関東風のくず餅屋です。

船橋屋のくず餅は、「小麦澱粉」を450日乳酸菌発酵させて蒸し上げる【和菓子では珍しい発酵食品】。長期間乳酸菌発酵させているからこそ、独特の歯ごたえと弾力が生み出されます。

また、自然のものをそのままお客様にお届けしたいという想いから、保存料を使わない自然な製法にこだわり続けています。

発酵食品であり、保存料無添加である伝統和菓子が今、健康を意識する人々から注目されております。