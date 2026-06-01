株式会社ラグーナマネージメント、社名変更および本社移転のお知らせ

株式会社セントラルメディエンス

医療機関のトータルサポート事業を展開する株式会社セントラルメディエンスのグループ会社である株式会社ラグーナマネージメント（本社：東京都港区、代表取締役：中川 隆太郎、以下「当社」）は、2026年6月1日付けで、社名を「株式会社セントラルメディエンスクリーンアンドガード」に改称し、併せて本社を移転いたしましたのでお知らせいたします。

■ 社名変更および本社移転の背景

当社はこれまで、総合ビル管理事業において、ビル・マンション清掃はもとより、高度な衛生管理が求められる病院清掃を中心に、安全な環境づくりに邁進してまいりました。

このたび、親会社である株式会社セントラルメディエンスとのブランド統合を図り、グループが掲げる「医療を止めない」というミッションをより強固に共有し、サービス品質のさらなる向上を目指します。今後はグループ内の連携をさらに強化し、一体となって「医療・衛生・安全」を軸とした付加価値の高いサービスを提供すべく、社名を一新することとなりました。

また、今回の本社移転により、親会社の本社と同拠点となるメリットを最大限に活かし、グループ内のコミュニケーションや連携をこれまで以上に迅速化・円滑化させ、新体制のもと、さらなるサービス品質の向上に努めてまいります。

・新社名について

新社名の「株式会社セントラルメディエンスクリーンアンドガード」には、清掃による「清潔（Clean）」の維持だけでなく、メンテナンスや警備管理を通じてお客様の資産と安全を「守る（Guard）」というプロフェッショナルとしての強い決意を込めています。

・新ロゴについて

新ロゴは、セントラルメディエンスグループ共通のマークを採用し、グループの強固な結束を表現しています。シンボルカラーには、清掃・警備のプロフェッショナルとしての誠実さと安心感を象徴する「紺色」を採用いたしました。

■ WEBサイトリニューアルおよびドメイン変更のお知らせ

社名変更に伴い、当社の公式WEBサイトを全面的にリニューアルいたしました。これに合わせて、WEBサイトのドメイン（URL）を以下の通り変更いたしましたのでお知らせいたします。

新WEBサイトURL：https://www.cmcg.centralmedience.com

旧WEBサイトURL： https://www.laguna-management.jp/

※旧URLにアクセスした場合でも自動的に新URLへ転送されますが、お気に入りやブックマークにご登録いただいている場合には、お手数ですが新URLへの変更をお願いいたします。

■株式会社セントラルメディエンスクリーンアンドガード 会社概要

新社名：株式会社セントラルメディエンスクリーンアンドガード

社名変更日および移転日：2026年6月1日（月）

新住所：〒108-0075 東京都港区港南2-12-32 SOUTH PORT品川 8階

代表電話：03-6722-0200 （変更なし）

代表取締役：中川隆太郎

URL：https://www.cmcg.centralmedience.com

〈株式会社セントラルメディエンスクリーンアンドガードについて〉

株式会社セントラルメディエンスクリーンアンドガードは、医療機関のトータルサポートを行う「株式会社セントラルメディエンス」のグループ会社として、清掃・ビルメンテナンス・警備などの総合ビル管理を展開しています。特に衛生管理が重視される医療施設や公共施設において、専門性の高い技術と細やかなホスピタリティを提供しています。

〈株式会社セントラルメディエンスについて〉

株式会社セントラルメディエンスは、2018年創業。「医療を止めない」を経営理念に、メディカルインテグレーター(R)として医療に必要なあらゆるバックオフィス事業を展開しております。良質な医療を継続的に提供できるよう、医療従事者には医療に専念してもらい、バックオフィスの業務は私たちがサポートすることで医療経営の最適化を目指します。医療部材や医療人材、清掃のメディカルデリバリー、医療経営コンサルティングやPR支援のメディカルサービス、さらに医療に特化したファクタリングを担うメディカルファイナンスと、多角的にサポートし未来の医療を守ります。

〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社セントラルメディエンス

所在地：東京都港区港南2-12-32 SOUTH PORT品川 8階

代表取締役：中川隆太郎

URL：https://centralmedience.com/