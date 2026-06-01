【西尾市民病院】西尾市在住の50歳以上の男性を対象に「前立腺がん検診（PSA検査）」を期間限定で無料実施

西尾市役所

西尾市民病院（愛知県西尾市）は、令和8年6月1日から、50歳以上の西尾市在住の男性を対象とした「前立腺がん検診（PSA検査）」を無料で実施します。

国内で罹患数第1位となりながらも、受診率向上が課題とされる前立腺がんに対し、当院の泌尿器科診療体制を活かして早期発見と治療介入を促進。さらに、万が一の際の専門外来へのスムーズな移行をサポートする優遇措置も導入します。

■背景

前立腺がんは、男性の部位別がん罹患数で第1位となり、年間約10万人以上が罹患する疾患です。しかし、検診受診率は依然として低く、発見時にはすでに病状が進行し、治療の選択肢が限定されるケースも少なくありません。

当院では、泌尿器科常勤医の着任や手術支援ロボットの導入など、高度な診療体制を整えてまいりました。この体制を活かし、市民の健康と命を守るため、まずはスクリーニングとしてのPSA検査を無料で実施する運びとなりました。

■事業概要

実施期間：令和8年6月1日～8月31日（土・日・祝日を除く）

対象者：50歳以上の西尾市在住の男性

定員：1日あたり10名（要予約）

検査内容：PSA検査（採血によるスクリーニング）

※状況により延長を検討

■予約・受診方法について

予約受付：平日 午後1時～午後4時（土・日・祝日を除く）

電話（TEL0563-56-3171）または総合受付にて直接予約

受診日当日：午後2時～午後3時に総合受付へお越しください。

持ち物：マイナ保険証（または資格確認書）、診察券（お持ちの方）

結果通知：当日受け取り（所要時間：採血から約1時間）、郵送での受け取りも選択可能

■安心のフォローアップ体制

通常の血液採取と同様に採血します

検診結果を受けて当院の泌尿器科を受診される場合、以下の優遇措置により、早期治療へのステップを円滑にサポートします。

・優先受診枠の適用：紹介状持参の方と同等の枠で受診可能（待ち時間の短縮）

・初診時選定療養費の免除：通常発生する初診時選定療養費（2,200円）を全額免除

※受診期限：検査日から1か月以内

※泌尿器科診療日：火～金曜日（祝日除く）午前8時30分～午前11時

■西尾市民病院からのメッセージ

手術支援ロボット「hinotori (TM)」

本検診を通じ、前立腺がんの早期発見を促進するとともに、検査から専門治療まで一貫したサポート体制を整えることで、市民の皆様の不安を解消し、地域医療の拠点として、今後も信頼される医療を提供し続けてまいります。

西尾市民病院

所在地：愛知県西尾市熊味町上泡原6番番地

電話：0563-56-3171（代表）

URL：https://hospital.city.nishio.aichi.jp/