株式会社M2X、株式会社丸五の導入事例を公開

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部 晋太郎）は、現場にとけ込む設備保全クラウド「M2X」をご活用いただいている自動車部品・ゴム製品メーカー、株式会社丸五の事例『3日かかっていた修理を、1日で終わらせる。現場主導で動き出した、丸五の設備保全DX』を公開しました。

本事例では、紙の修理依頼書が届くまで2～3日・過去事例の確認に半日・部品在庫の属人化という課題に直面していた株式会社丸五 工業用品部様が、M2X導入を経て修理依頼のリアルタイム化・過去事例検索の大幅短縮・部品在庫の一元管理という変化を実現された経緯をご紹介しています。依頼書からのスモールスタートで現場に定着させ、点検の電子化や技能実習生向け動画マニュアルへと展開を広げる構想についても、ぜひご覧ください。

▼詳細は以下URLをご参照ください。

https://m2xsoftware.com/success-stories/marugo/(https://na2.hubs.ly/H05LQd40)

■現場にとけ込む設備保全クラウド「M2X」について

M2Xは、製造現場の設備保全業務を一気通貫でデジタル化するクラウドシステムです。日々の点検記録・故障対応・部品管理をスマートフォン・タブレットで完結でき、蓄積されたデータを稼働率向上や停止原因分析に活用することで、保全レベルの継続的な改善を支援します。丸五様のほか、レンゴー様、タチエス様、ロッテ様、伊藤園様など、大手製造業を中心に幅広くご導入いただいております。

■株式会社丸五について

会社名：株式会社丸五

事業内容：ゴム履物及び自動車用ゴム部品製造、販売

本社：岡山県岡山市

創立：1919年5月

https://www.marugo.ne.jp/

■株式会社M2Xについて

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備保全クラウドシステムの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役：岡部 晋太郎

サービスサイト：https://m2xsoftware.com(https://na2.hubs.ly/H05Lyzs0)