【TAC賃貸管理士講座】約半年後に迫る本試験。万全に合格を目指すフルパックコース“総合本科生”無料体験入学開催【6月7日13時30分～】
賃貸不動産経営管理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年（令和8年）の合格を目指す方に向けて、実際の講義をライブ配信で体験できるオンライン体験入学を開催します。
オンライン体験入学（6月）
＜内容＞
基本講義 第１回
＜実施日時＞
6/7(日)13:30～
＜講師＞
佐藤 信仁
▼ご予約はコチラ▼ :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_gd_gd.html#0807
入退出自由でお気軽にご参加いただけます。
また、講義後や休憩時間に講師へチャットで質問も可能です。
ぜひお気軽にご参加ください。
▼ご予約はコチラ▼ :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_gd_gd.html#0807
対象者限定！お得な割引キャンペーン実施中！《9/30まで》
賃貸管理士の学習を始める35歳以下を応援！信頼と実績のTAC賃貸管理士講座で一発合格を目指す！
■対象者
対象コースの申込時点で35歳以下の方
■キャンペーンの詳細
https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_waribiki.html#07
■対象コースの詳細を見る
https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_crs_nyumonhon.html
ダブルライセンスでさらに活躍できる人材へ。資格保有のアドバンテージで賃貸管理士試験の一発合格を目指す！
■対象者
以下の資格を保有している方
簿記検定/税理士/マンション管理士/管理業務主任者/行政書士/FP/貸金業務取扱主任者/不動産鑑定士/建築士
■キャンペーンの詳細
https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_waribiki.html#08
■コースの詳細を見る
https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_crs_nyumonhon.html
《賃貸不動産経営管理士とは？》
賃貸不動産経営管理士は、高度な専門的知識と倫理観を持って業務にあたる賃貸不動産管理に関する専門家です。2021年に「賃貸住宅管理業者登録制度」が法制化され、国家資格となりました。
■TAC賃貸管理士講座の合格実績
https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_jisseki.html
■TACの賃貸管理士講座ホームページ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai.html
会社概要
会社名：TAC株式会社
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/
《資格の学校TAC賃貸管理士講座 公式SNS情報》
■YouTube URL： https://www.youtube.com/(https://www.youtube.com/@tac_chintai/)@tac_chintai(https://www.youtube.com/@tac_chintai/)/(https://www.youtube.com/@tac_chintai/)