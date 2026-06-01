【TAC賃貸管理士講座】約半年後に迫る本試験。万全に合格を目指すフルパックコース“総合本科生”無料体験入学開催【6月7日13時30分～】

オンライン体験入学（6月）

TAC株式会社賃貸不動産経営管理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年（令和8年）の合格を目指す方に向けて、実際の講義をライブ配信で体験できるオンライン体験入学を開催します。

＜内容＞

基本講義 第１回

＜実施日時＞

6/7(日)13:30～

＜講師＞

佐藤 信仁

▼ご予約はコチラ▼ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_gd_gd.html#0807

入退出自由でお気軽にご参加いただけます。

また、講義後や休憩時間に講師へチャットで質問も可能です。

ぜひお気軽にご参加ください。

対象者限定！お得な割引キャンペーン実施中！《9/30まで》

▼ご予約はコチラ▼ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_gd_gd.html#0807賃貸管理士の学習を始める35歳以下を応援！信頼と実績のTAC賃貸管理士講座で一発合格を目指す！

■対象者

対象コースの申込時点で35歳以下の方

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https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_crs_nyumonhon.html

ダブルライセンスでさらに活躍できる人材へ。資格保有のアドバンテージで賃貸管理士試験の一発合格を目指す！

■対象者

以下の資格を保有している方

簿記検定/税理士/マンション管理士/管理業務主任者/行政書士/FP/貸金業務取扱主任者/不動産鑑定士/建築士

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https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_waribiki.html#08

■コースの詳細を見る

https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_crs_nyumonhon.html

《賃貸不動産経営管理士とは？》

賃貸不動産経営管理士は、高度な専門的知識と倫理観を持って業務にあたる賃貸不動産管理に関する専門家です。2021年に「賃貸住宅管理業者登録制度」が法制化され、国家資格となりました。

■TAC賃貸管理士講座の合格実績

https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_jisseki.html

■TACの賃貸管理士講座ホームページ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai.html

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

《資格の学校TAC賃貸管理士講座 公式SNS情報》

■YouTube URL： https://www.youtube.com/(https://www.youtube.com/@tac_chintai/)@tac_chintai(https://www.youtube.com/@tac_chintai/)/(https://www.youtube.com/@tac_chintai/)