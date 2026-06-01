一般社団法人AIリーガルテック協会、 新代表理事就任のお知らせ

一般社団法人AIリーガルテック協会

一般社団法人AIリーガルテック協会（主たる事務所：東京都渋谷区、英名：AI LegalTech Association、略称：AILTA）は、2026年6月1日付で、新たに株式会社リセ 代表取締役 CEO・弁護士(日本・米国NY州) 藤田美樹が代表理事に就任したことをお知らせいたします。

AILTAは、リーガルテックの健全な発展を目的として、法務分野における技術活用の促進、ルール形成、普及啓発活動等に取り組んでまいりました。

近年、生成AIをはじめとするテクノロジーの急速な進展により、法務領域におけるAI・テクノロジーの活用は新たな局面を迎えています。こうした状況を踏まえ、実際にリーガルテックサービスの開発・提供を行う事業者が代表理事を担うことで、より実務に即した形で、信頼性の高い法務におけるAI・テクノロジー活用の促進および適切なルール整備を推進してまいります。

AILTAは今後も、法律事務所、企業法務、リーガルテック事業者など、多様な立場の会員と連携しながら、公正かつ健全なAIリーガルテック市場の発展に取り組んでまいります。

なお、2026年5月31日まで代表理事を務めていた桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士 松尾剛行は、今後も理事としてAILTAの活動に参画してまいります。

■新代表理事紹介

代表理事：藤田 美樹（株式会社リセ 代表取締役 CEO、弁護士/日本・米国NY州）

＜プロフィール＞

東京大学法学部卒業、Duke大学ロースクール卒業（LL.M.）、司法試験合格、司法修習を経て、2001年西村あさひ法律事務所入所。米国留学、NY州法律事務所勤務を経て2013年パートナー就任。2018年退所、株式会社リセ設立。

＜就任コメント＞

このたび、AILTAの代表理事に就任いたしましたことを、大変光栄に思います。

AI技術の急速な進展により、法務領域においてもAI・テクノロジーの活用が広がる一方で、信頼性や適切な運用の重要性もますます高まっています。

実際にリーガルテックサービスの開発・提供を行う立場として、より実務に即した視点を大切にしながら、法律事務所、企業法務、リーガルテック事業者など、多様な立場の皆さまとの対話を通じて、安心して利用できる環境整備や、信頼性の高いAI・テクノロジー活用の推進に取り組んでまいります。

また、法務領域におけるAI活用の発展と社会的信頼の両立を目指し、適切なルール形成と健全な市場の発展に貢献できるよう尽力してまいります。

■一般社団法人 AIリーガルテック協会（ URL： https://ai-legaltech.org/(https://ai-legaltech.org/) ）

一般社団法人AIリーガルテック協会は、AI・テクノロジーを活用し、主として法律・法務に関係する業務を支援するソフトウェアを提供するサービス（以下「リーガルテックサービス」という。）の健全な発展と普及を通じて、法曹界及び企業法務業界におけるリーガルテックサービスの活用を推進し、もって我が国の法務力の向上と国際競争力の強化、ひいては司法アクセスの向上による豊かな社会を実現します。

■一般社団法人 AIリーガルテック協会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/108735/table/12_1_5841bab1b133214d5f0db7174e89e06d.jpg?v=202606011051 ]