セルフ脱毛サロンSELFMADE【夏脱毛初回0円～キャンペーン】2026年6月1日より開催！

株式会社SELFMADE

株式会社SELFMADE（本社：山口県宇部市）が運営する、全国展開中の都度払いセルフ脱毛サロン「SELFMADE」（セルフメイド）では、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で、「夏脱毛初回0円～キャンペーン」を開催いたします。

「SELFMADE 公式サイト」

https://self-made.jp（予約サイトのリンクは各店舗のページ内にございます）

薄着になる夏シーズンに向けてより気軽に脱毛を始めていただけるよう、セルフメイドを初めてご利用になるお客様限定で10分コースを0円、30分コースを1,000円、60分コースを2,000円でご利用いただける特別キャンペーンをご用意しました。

近年、男女問わず“清潔感ケア”や“自己メンテナンス”への意識が高まっており、夏前は脱毛需要が特に増加する時期となっています。当サロンでは、セルフ形式を採用することで、スタッフによる施術に抵抗がある方や、初めて脱毛を体験される方でも気軽に利用しやすい環境を整えています。

今回のキャンペーンでは、「まずは試してみたい」「短時間だけ利用したい」というニーズにも対応し、ライフスタイルに合わせて選べる3つのプランを提供いたします。

【キャンペーン概要】

■開催期間

2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

■内容

・10分コース 初回0円

・30分コース 初回1,000円

・60分コース 初回2,000円

■対象

セルフメイドを初めてご利用のお客様

■実施店舗

SELFMADE全店舗（泉大津店、木更津金田店は除く）

「SELFMADE」はSHR方式の最新脱毛マシンで全身自由に脱毛できるセルフ脱毛サービスを提供するセルフ脱毛サロンです。

個室は鍵をかけることができるので、人目を気にすることがありません。VIOまでお好きな部位を脱毛できます。ご利用後はスタッフが脱毛機をはじめ全ての備品を清掃と消毒作業を行うのでいつでも衛生的な環境です。2人で入っても大丈夫な充分な広さを確保しております。スタッフがいるから得られる安心「SELFMADE」には常時セルフ脱毛認定アドバイザーのスタッフがおりますので、効果的な当て方や安全な使い方などをレクチャーいたします。一人一人清掃などもすべてスタッフにお任せなのでセルフ脱毛後の面倒な清掃作業が必要なく時間いっぱいまで脱毛を当てて頂けます。お客様の入れ替わり時には必ず徹底した清掃と消毒をおこなうのでいつでも衛生的な環境でセルフ脱毛が行えます。

【セルフ脱毛サロン「SELFMADE」の7つの特徴】

１．スタッフがいるから初めてのセルフ脱毛でも安心

SELFMADE各店にはいつでも親切丁寧な認定セルフ脱毛アドバイザーのスタッフがおりますので、お客様ひとりひとりに合わせて安全な脱毛機の使い方から効果的な当て方までしっかりサポートいたします。手が届かない背中はスタッフがお手伝い！セルフ脱毛サロンでも全身脱毛が可能です。ご利用後の清掃はスタッフにお任せ！終わればすぐに帰れます。

２．綺麗な店舗の鍵付き個室で完全プライベート空間

SELFMADEでは3～８部屋（店舗によります）のセルフ脱毛用の鍵付き完全個室をご用意。あなただけのプライベート空間で人目を気にせず自分磨きに集中できます。

３．痛みが少なく安全で効果の実感が早いSHR方式のSELFMADEオリジナル脱毛機

セルフ脱毛サロンだからこそ脱毛機にこだわり、かんたん操作で使いやすく当てやすい脱毛機を自社で開発。SELFMADEは効果の実感が早いとお客様から好評をいただいております。

４．圧倒的低価格！従来の1/6の費用で脱毛

SELFMADEの料金プランはシンプルに時間制の３つのコースのみ。キャンペーン期間中は通常よりも圧倒的にお得な初回価格にてご利用いただけます。従来は30万円程度かかっていた全身脱毛がセルフメイドなら卒業の目安は12回（ヒゲ、VIO以外）。全身脱毛可能な30分コース（2回目以降はリピート割適用可）で12回のご利用総額56,000円～65,000円ほどで脱毛完了を目指せます。

５．3人一緒にご利用でも1人分の料金でOK

SELFMADEはご友人と、ご夫婦やカップルで、親子など最大3人まで一緒にご利用いただいても1人分の料金でOK。3人でセルフ脱毛で脱毛に楽しみもプラス。料金をも割り勘すると更にお得に。手の届かない部分をお互いに脱毛しあうことができます。

6．小学生以上のお子様もご利用可能！

SELFMADEの脱毛機にはキッズモードがあり、小学生以上のお子様であれば親御様の施術限定でご利用いただけます。お子様のコンプレックスの解消にも多くの方にご利用いただいております。

７．お支払いは安心の都度払いのみで無駄が無い！

セルフ脱毛のご利用料金は都度払いだから無駄がありません。入会金や月額利用プランも無く、高額な契約も必要ないから、思い立ったらいつでも気軽にご利用いただけます。カード、キャッシュレス決済も各種ご利用いただけます。

【セルフホワイトニングメニューも充実】

SELFMADEでは、セルフホワイトニングを導入している店舗も多く、圧倒的コスパ料金で歯本来の白さを取り戻せる美容ホワイトニングと、短期間で圧倒的な白さを手に入れたい方にオススメの医療提携ディープホワイトニングからお選びいただけます。

【株式会社SELFMADEについて】

セルフ脱毛サロンSELFMADEの運営会社で現在全国に22店舗展開中。

脱毛機をはじめ、各種美容機器の販売を行っており、「誰もが気軽に美容を受けられる世の中を創造する」をスローガンに掲げる会社です。

【会社概要】

社名：株式会社SELFMADE

本社所在地：山口県宇部市西本町２丁目9-21

代表取締役：真鍋 剛一

事業内容：セルフ脱毛サロン運営及びフランチャイズ事業

各種美容機器販売

設立： 2021年4月

URL：https://self-made.jp/