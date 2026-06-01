Archi Village 事業拡大にともない、大阪営業所開設のお知らせ

株式会社Archi Village

建材情報の総合プラットフォーム「建材サーチ」および建設業特化のオールインワン業務管理ツール「アーキLink」を運営する株式会社Archi Village（本社：東京都港区、代表取締役CEO：竹内 将高、以下「当社」）は、事業拡大にともない2026年6月1日付けで、大阪営業所を開設しましたことをお知らせいたします。

■ 大阪営業所開設の背景

近年、「建材サーチ」は参画企業数が35社を突破し、「アーキLink」は全国の企業様より多大なるご支持をいただき、導入企業数が急速に拡大しております。これに伴い、当社の事業規模および組織規模も拡大を続けております。

こうした事業成長を背景に、より迅速かつ柔軟な営業・サポート体制の強化を目的として、このたび大阪営業所を開設いたしました。

大阪営業所の開設により、西日本エリアのお客様に対しても、よりスピーディーかつ密接な対応が可能となり、導入支援から運用サポートまで、これまで以上に充実したサービス提供体制を整備してまいります。

今後は、大阪営業所を拠点として、西日本エリア全域へのサービス提供を加速し、既存のお客様へのサポート強化はもちろん、新規顧客の開拓にも注力することで、「建材サーチ」「アーキLink」を通じた建設業界DXの推進をより一層支援してまいります。

■ 大阪営業所概要

【住所】〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜3-2-25

京阪淀屋橋ビル 8F・9F

【アクセス】

・京阪本線 / Osaka Metro御堂筋線

「淀屋橋駅」徒歩1分

・京阪本線 / Osaka Metro堺筋線

「北浜駅」徒歩4分

【問い合わせ先】03-6450-1124（本社）

【開設日（営業開始日）】2026年6月1日（月）

■ 株式会社Archi Villageについて

当社は、「建設業界に「再現性」という当たり前を。」をミッションに掲げ、建材情報の総合プラットフォーム「建材サーチ」および建設業特化のオールインワン業務管理ツール「アーキLink」の開発・提供を通じて、建設業界のDX推進を支援しています。

建設業界では、建材情報や業務プロセスが個人の経験や属人的なノウハウに依存しやすく、情報の分断や非効率が長年の課題となってきました。

当社は「建材サーチ」「アーキLink」を通じて建材情報や業務プロセスを一元化・可視化し、業務を標準化することで、属人化に依存しない“再現性のある業務”を実現し、建設業界全体の生産性向上を目指しています。

「建材サーチ」は、建材情報を効率的に検索・比較できる総合プラットフォームとして、多くの建材メーカー・建築関連企業にご活用いただいております。また、「アーキLink」は、顧客管理・案件管理・帳票作成などすべての業務を一元化し、建設業界の現場業務を支援するオールインワンツールとして、全国の企業様へ導入が拡大しています。

今後も、建設業界の課題解決に向き合いながら、より多くの企業様のDX推進と業務改善を支援し、業界全体の発展に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社Archi Village

設立：2022年2月

所在地：東京都港区芝公園3丁目1番22号 JMAビル6F

代表者：代表取締役CEO 竹内将高

TEL：03-6450-1124

HP： https://archi-village.com/

採用サイト： https://archi-village.com/recruit