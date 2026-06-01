【TACマンション管理士・管理業務主任者講座】大改正がある今年だからこそ受けてほしい。無料体験入学開催【6月7日14時00分～】
マンション管理士・管理業務主任者試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年（令和8年）の合格を目指す方に向けて、実際の講義をライブ配信で体験できるオンライン体験入学を開催します。
オンライン体験入学（6月）
＜内容＞
基本講義 民法・区分 第１回
＜実施日時＞
6/7(日)14:00～
＜講師＞
小澤 良輔
▼ご予約はコチラ▼ :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_gd_gd.html#zoom1
入退出自由でお気軽にご参加いただけます。
また、講義後や休憩時間に講師へチャットで質問も可能です。
ぜひお気軽にご参加ください。
▼ご予約はコチラ▼ :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_gd_gd.html#zoom1
対象者限定！お得な割引キャンペーン実施中！《9/30まで》
マンション管理士・管理業務主任者の学習を始める35歳以下を応援！信頼と実績のTACで一発合格を目指す！
■対象者
対象コースの申込時点で35歳以下の方
■対象コース
W合格本科生/マンション管理士本科生/管理業務主任者本科生/管理業務主任者速修本科生
■キャンペーンの詳細
https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_rsn_waribiki.html#06
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https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri.html
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■対象者
以下の資格を保有している方
簿記検定/税理士/建築士/賃貸不動産経営管理士/行政書士/FP/貸金業務取扱主任者/不動産鑑定士
■対象コース
W合格本科生/マンション管理士本科生/管理業務主任者本科生/管理業務主任者速修本科生
■キャンペーンの詳細
https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_rsn_waribiki.html#07
■コースの詳細を見る
https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri.html
会社概要
会社名：TAC株式会社
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/
《資格の学校TACマンション管理士・管理業務主任者講座 公式SNS情報》
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