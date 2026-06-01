静岡・三島産ウイスキー、土肥金山 金鉱坑道内で熟成開始

Whiskey&Co.株式会社

ゴールデンパーク土肥株式会社（静岡県伊豆市土肥）は、静岡県伊豆市土肥に位置する金鉱脈の跡地である伊豆市指定史跡の土肥金山の金鉱坑道内にて、クラフト・スピリッツの製造・販売を行うWhiskey&Co.株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大森 章平、以下、当社）が製造したウイスキーを樽熟成させ、プライベートブランド（PB）として予約開始することをお知らせいたします。

▪ 企画概要

土肥金山・金鉱坑道内でウイスキーを樽熟成

伊豆半島の魅力を発信する、これまでにないウイスキーをつくりたいという想いから、かつては佐渡金山に次ぐ金・銀の生産量を誇った伊豆最大の金山である土肥金山とのコラボレーションにより実現したプロジェクトです。

金鉱坑道内で樽熟成をしているウイスキーは、静岡県三島市にある当社の蒸留所「Distillery Water Dragon」にて製造したバーボンスタイルウイスキーです。富士山の伏流水を仕込み水として使い、アメリカのバーボンウイスキーの製法を踏襲し、原料はとうもろこしがメイン、熟成用の樽は新樽を用いてつくるウイスキーです。

土肥金山・金鉱坑道内の環境は、温度平均18℃、湿度平均80％前後と全国でも稀有な環境です。

熟成環境で大きく味が変化するウイスキーだからこそ、土肥金山でしか表現できない味わいに仕上がる予定です。

熟成させたウイスキーは、ゴールデンパーク土肥株式会社のプライベートブランド（PB）として、予約販売を開始いたします。

山神社

また、坑道内に鎮座する山神社には大山祇尊（おおやまつみのみこと）が祀られており、本プロジェクトでは熟成中に生まれる「天使の分け前（Angel’s Share）」、そして最初の一滴を神前へ奉納し、この土地への敬意と感謝を表します。土地の歴史や信仰、そして時間の積み重ね、そうした背景こそが、本プロジェクトの根底にあるもう一つの物語です。

▪ 熟成したウイスキーについて

土肥金山で熟成させたウイスキーは、ゴールデンパーク土肥株式会社のプライベートブランドとして販売されます。

▪ プライベートブランド（PB）について

【販売概要】- 予約受付（現地でのみ）：2026年6月16日（火）9：00～- 受け渡し：2027年7月頃- 販売価格：- - 375ml 6,500円（税込）- - 700ml 11,111円（税込）- 熟成場所：土肥金山 金鉱坑内

当社では、ナショナルブランド（NB）のウイスキー販売を静岡・三島エリア内に限定して展開しております。一方で、各地域の文化や資産と掛け合わせた「樽購入によるプライベートブランド（PB）」の開発・提供にも注力しております。

本取り組みは、当社のPB樽展開における記念すべき事例となります。金鉱坑道内という独自の環境を活用した「金鉱熟成」は、まさにその土地でしか成し得ない「唯一無二の物語」を紡ぐ試みです。

当社は、今回のゴールデンパーク土肥株式会社様との協業を皮切りに、全国の様々な地域や企業、観光地が持つ固有のストーリーをウイスキーの熟成とともに表現する「プライベートブランド（PB）事業」を本格的に全国展開してまいります。各地域の新たな価値創造と地方創生に貢献するため、今後も多様なパートナーとの共創を積極的に進めてまいります。

プライベートブランド（PB）についてのお問合せ先

info@whiskey.co.jp

▪ 蒸留所見学ツアー受付中

国内でも希少なアメリカのバーボンスタイルウイスキーをメインで製造する蒸留所「Distillery Water Dragon」の、普段は立ち入ることが出来ない蒸留所内見学ツアーの一般予約受付を行っております。

蒸留所外観蒸留所2階フロア【蒸留所 概要】

Distillery Water Dragon

所在地：静岡県三島市大社町18-5

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/KknKT6YqQtNKJiRK9

【蒸留所見学ツアー 概要】

・所要時間：60～90分

・料金：3,300円（税込）

・試飲セット：：Little K 2026、オリジナルジン4種

※「Little K 2026」は2026年6月15日販売で、蒸留所ツアーでは先行してご提供しています。

▪Whiskey&Co.（ウイスキーアンドコー）について

ツアーのご予約はこちら :https://waterdragon.youcanbook.me/

当社は、2021年1月東京渋谷区に設立され、クラフトスピリッツの製造・販売および酒類を中心としたブランドのコンサルティングを行っています。アメリカ由来の"Bourbon Whiskey"の魅力を伝えるべく、Japanese "Bourbon Whiskey" Styleを標榜し、クラフトスピリッツ、特にバーボンスタイルウイスキーの販売・製造を中心に、都市型マイクロディスティラティー（小規模蒸留所）の全国展開による各地域の連続的活性化を目指しています。

■会社情報

会社名： Whiskey&Co.株式会社

本社所在地：東京都 渋谷区 道玄坂 一丁目 10番 8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役 大森章平

設立： 2021年1月28日

業務内容：クラフト・スピリッツの製造・販売を中心とした、地方創生・リブランディング事業、酒類を中心としたブランドコンサルティング

コーポレートサイト：https://whiskey.co.jp/

オフィシャルビデオ：https://youtu.be/Z3B_Tv7mK3Q?feature=shared

■蒸留所概要

Distillery Water Dragon

所在地：静岡県三島市大社町18-5

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/KknKT6YqQtNKJiRK9