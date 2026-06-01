ウガンダでスキーポン初の販売実績。同国の販売代理店が2トン購入、普及拡大へ

アクプランタ株式会社

アクプランタ株式会社（本社：横浜市鶴見区、代表取締役CEO：金 鍾明）は、植物の高温・乾燥資材「Skeepon（スキーポン）」について、ウガンダで初の販売実績が生まれたことをお知らせします。

スキーポンは2025年9月に同国での製品登録を完了。今回の同国初となる販売実績は、これらの取り組みを経て、スキーポンが同国の農地で実際に活用される段階に入ったことを示すものです。



同国では近年、気候変動の影響により、干ばつや高温などの気象リスクが農業生産に大きな影響を及ぼしています。こうした中、植物が高温・乾燥ストレスにさらされる環境下でも安定的な生育を支える技術への関心が高まっています。



アクプランタは今後も、NAROをはじめとする現地機関や農業関係者と連携しながら、ウガンダにおけるスキーポンの普及を進め、気候変動下での農業生産の安定化に貢献してまいります。



高温・乾燥耐性資材「スキーポン」について

スキーポンは、酢酸（酢の主成分）の作用を活用した農業資材です。酢酸の作用で、植物の乾燥や高温への耐性を高めることで、収量や品質の維持、節水に繋げます。

アクプランタ株式会社について

創業者・CEO代表取締役社長の金鍾明が、理化学研究所の研究員だった2017年、学術誌「Nature Plants」に発表した、植物の高温及び乾燥耐性を高める酢酸の作用を活用した農業資材「スキーポン」を開発したアグリバイオスタートアップです。気候変動や減農薬・減化学肥料の需要の高まりを背景に、国外では米国やウガンダなど14カ国で、スキーポンによる高温・乾燥対策の実証実験に取り組んでいます。

国内では全国のJAなどを通じて製品を販売しているほか、群馬、愛知、和歌山、三重などの各県農業試験場および農業普及所、全国各地の農家、農業グループ、企業などと実証試験に取り組んでいます。第6回 アグリテックグランプリ最優秀賞/第1回JAアクセラレーター優秀賞/AgriFood SBIRピッチ2023ビジネス構想最優秀賞、日本経済新聞社主催「超DXサミット インパクトピッチ」日経賞など、受賞多数。

会社概要

本社所在地： 〒230-0046 神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 リーディングベンチャープラザ1号館 503号室

設立年月日：2018年2月7日

事業内容：乾燥・高温・塩害耐性を備えた農業資材の研究開発、製造及び販売、農業用資材、芝生用資材、園芸用資材、森林用資材、緑化用資材の製造及び販売、植物工場や農場での節水等

ホームページ：https://ac-planta.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

アクプランタ株式会社広報担当

E-mail: info@ac-planta.com

Web: https://ac-planta.com