小規模駐車場の導入コスト半減へ「1ポール2車室対応」モデルを提供開始

株式会社Raku-P

株式会社Raku-P（代表取締役：先川紀之）は、AIナンバー認識とオンライン決済を活用したキャッシュレス専用駐車場システム「Raku-P」において、従来は1車室ごとに1本必要だった管理ポールを、1本で2車室対応可能とした小規模駐車場向け新モデル「Raku-PポールV4」を、2026年6月1日に提供開始します。

これにより、小規模駐車場における設備数を半減し、導入コストおよびランニングコストの大幅削減を実現します。

◼︎小規模駐車場では設備コストが採算性の課題に

2車室に対して1つのRaku-Pポールで駐車場運営が可能。従来8車室に対して8本必要だったのが、4本で運営可能に。

近年、駐車場業界では、キャッシュレス化や無人運営ニーズの高まりを背景に、省人化・DXが進んでいます。

一方、多くの駐車場システムは大型駐車場やゲート式駐車場向けを前提としており、高額な設備費や設置コストが障壁となり、1～10車室規模の小規模駐車場では導入が難しい状況が続いていました。

Raku-Pは、ロック板や集中精算機が不要で、電気配線のみの簡単な施工に対応。さらに、完全キャッシュレス化により集金業務も不要となるため、小規模駐車場でも低コストな無人運営を実現できます。

今回、新たに1本のRaku-Pポールで2車室管理が可能となったことで、従来1車室ごとに必要だった設備数を半減。これにより、機器費・設置工事費・通信費・保守費などを削減し、小規模駐車場における導入・運営コストの低減を実現します。

これにより、狭小地や空き地、店舗横スペース、月極駐車場の時間貸し転用など、これまで採算性の観点から活用が難しかった土地でも、低コストな駐車場運営が可能となります。

◼︎Raku-PポールV4の特長

◼︎入庫から出庫までの流れ

- AIによる車両認識・ナンバー認識に対応し、1ポールで最大2車室を管理可能- ディスプレイに表示されるQRコードからキャッシュレス決済ができ、集中精算機と集金業務が不要- 料金設定（車室毎料金、曜日毎料金、時間帯別料金、特別日料金、最大料金、サービスタイム設定など）や料金変更は、管理画面から遠隔で簡単・タイムリーに設定可能- 管理画面からリアルタイムに売上集計やデータ分析でき、料金設定など駐車場運営戦略に活用可能- 会員は、出庫するだけで精算可能な「0秒精算(R)」が利用可能- ロック板を設置しないため車高が低い車でも駐車可能で出庫できないトラブルがない- 過去の未払い車両を検知するとディスプレイ・LEDライト・音声案内で警告と支払いの催促が可能- ポールから装置部分の取り外しが可能なためメンテナンスや交換が容易ディスプレイ表示例2車室空車時のディスプレイ表示2車室のうち1車室が駐車中のディスプレイ表示過去に未払いがあった場合のディスプレイ表示キャッシュレス精算完了後のディスプレイ表示会員による0秒精算(R)の場合STEP1.入庫

車室に車が入庫したことをRaku-Pポールが検知。ナンバープレートを認識し課金が開始されます。

STEP2.出庫・自動精算

駐車場利用後、そのまま出庫するだけで出庫を検知。自動的にクレジットカード決済*が完了します。

*ナンバープレートとクレジットカード情報を含む会員情報を紐付けたAI認証により、自動で精算が完結します。

非会員によるキャッシュレス精算の場合STEP1.入庫

車室に車が入庫したことをRaku-Pポールが検知。ナンバープレートを認識し課金が開始されます。

STEP2.お支払い

出庫前にポールに表示されているQRコードを読み込み、お支払い*を行います。

*お支払いは、クレジットカード/PayPay/楽天ペイ/Apple Pay/d払いがご利用いただけます。

STEP3.出庫

一定時間が過ぎると再課金が始まるため、お支払い後はすみやかに出庫をお願いします。

◼︎Raku-Pの導入実績

Raku-Pは、全国各地の駐車場運営会社で導入されており、小規模駐車場市場を中心に拡大を続けています。現在、Raku-Pポール累計導入本数は700本、その他サービスを含めた管理車室台数は3,600台となっています。

Raku-PポールV4の見積もり依頼

規模やご予算をもとに、最適なプランを提案いたします。

1台のスペースや短期間の運用でもお気軽にご連絡ください。

見積もり依頼フォーム :https://corp.raku-p.jp/estimate/

Raku-PポールV4についてのお問い合わせ

Raku-Pの導入に関するご質問やご相談をお受けしています。

些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

◼︎Raku-Pのミッション「移動が楽しい世界にする」

お問い合わせフォーム :https://corp.raku-p.jp/contact/

「未来の駐車場の役割ってなんだろう。」ただ駐車するだけでなく、街と街をつなげる役割、人と人とが会える場所。これまでにない新たな駐車場の可能性にRaku-Pはチャレンジします。

ロック板の廃止や自動精算の導入など、利用者や街のことを考えた新たなカタチ。しかしながら、今までは駐車場はただの“駐車場”でしかありませんでした。

でも街を見れば至る所に駐車場。我々はそんな日陰の存在だった“駐車場”を通して、移動に新たな価値を提供する「街づくり」に貢献することを目指しています。

時には駐車場の“駐車”ではなく、人が集える“場”に変身することも。ある時には縁日を開催したりして、地域の人が集える場所にしても面白いなと思ったり。またある時にはこどもに目一杯絵を描いてもらえるスペースとして、駐車場の地面を開放してもいいかもしれません。

そんな駐車場だけにとどまらず、

移動に新たな価値を提供することをRaku-Pは目指しています。

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社 Raku-P

〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD 8階

info@raku-p.jp （担当：先川[センカワ]）

Raku-P企業サイト： https://corp.raku-p.jp(https://corp.raku-p.jp)

Raku-P駐車場検索サイト： https://raku-p.jp/service/(https://raku-p.jp/service/)