【介護の資格が無料で取得できる】2026年度「東京都介護職員就業促進事業・東京都訪問介護採用応援事業」を実施

株式会社大起エンゼルヘルプ

株式会社大起エンゼルヘルプ（本社：東京都荒川区、代表取締役：小林由憲 以下、大起エンゼルヘルプ http://www.enzeru.co.jp）は、東京都が実施する2026年度「東京都介護職員就業促進事業」および「東京都訪問介護採用応援事業」の対象法人として12年連続で認定を受け、引き続き本事業を活用した未経験者・無資格者の就労支援および人材育成に取り組んでまいります。



本事業は、「介護の仕事に興味はあるけれど、資格がない」「無資格・未経験だけど介護の仕事に挑戦したい」という方が、働きながら介護の資格を無料で取得できる制度です。介護未経験の男性はもちろん、育児や介護を経験している30代～50代の女性にも多くご好評いただいています。

1. 介護の資格を無料で取得できる東京都の2つの事業とは

東京都では、介護職員初任者研修を無料で受講できる2つの事業を実施しています。

受講期間中も働きながら給与を受け取ることができ、費用は一切かかりません。

※介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）の資格をお持ちの方は介護福祉士実務者研修を受講して頂きます。

「東京都介護職員就業促進事業」は、施設系サービスで働きながら資格取得を目指す方向けの制度です。

「東京都訪問介護採用応援事業」は、訪問介護・訪問入浴介護で働きながら資格取得を目指す方向けの制度です。

２. 東京都介護職員就業促進事業・訪問介護採用応援事業の特徴

受講料無料（資格取得にかかる費用は会社が負担します）

講義中も給与あり（勤務時間として扱われ、学びながら収入が得られます）

通学交通費も会社負担（2km以上が対象）

働きながら実践スキルを習得（実際の介護現場でスキルが身につきます）

3. 無料で取得を目指せる介護資格

介護職員初任者研修

対象者：介護資格をお持ちでない方

取得期間：１～３ヶ月

受講形式：通学講義

費用：無料（会社全額負担）

介護福祉士実務者研修

対象者：初任者研修（旧ヘルパー2級）の資格をお持ちの方

取得期間：約４ヶ月

受講形式：自宅学習＋通学講義（約7日間）

費用：無料（会社全額負担）

4.各事業の対象条件・勤務形態

各事業の対象条件・勤務形態は以下のとおりです。

東京都介護職員就業促進事業

デイサービス・ショートステイ・グループホームなどの施設系サービスが対象です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162761/table/6_1_f1a945afe3a85e938a0ea25b855609cb.jpg?v=202606011051 ]

デイサービス（通所介護）・ショートステイ（短期入所生活介護）・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）・ケアホーム東大井などの施設系サービスで働きながら、介護の資格を無料で取得できます。

東京都訪問介護採用応援事業

訪問介護・訪問入浴介護が対象です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162761/table/6_2_4b4619b3739d715f9db623506a3f4820.jpg?v=202606011051 ]

※副業について：同業界の副業および本業・副業合計で週40時間以上となる勤務は不可。

訪問介護や訪問入浴介護を行いながら、介護の資格を無料で取得できます。

詳しくはこちら :https://enzeru.tre-job.com/

5. 未経験から介護職に挑戦しやすい理由

本制度では、はじめて介護職に挑戦する方が安心してスタートできる仕組みが整っています。

介護職が初めての方、大歓迎（資格・経験は問いません）

申し込み手続きは会社が対応（ご自身で動く必要はありません）

社会保険に加入できる（安定した就業環境でスタートできます）

資格取得後も長く働ける（双方合意で無期契約（65歳定年）への転換も可能）

12年連続認定のサポート実績（多くの方が介護資格を無料で取得し現場で活躍しています）

6. 大起エンゼルヘルプの取り組みについて

大起エンゼルヘルプは、東京都介護職員就業促進事業・訪問介護採用応援事業の対象法人として12年連続で認定を受けてきました。

質の高いサービスを実現するため、専門職の育成に力を注ぎ、主体性や創造性を引き出す社内風土の構築に努めています。

資格取得後は現場OJTを通じたスキルアップ環境を整えており、「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業所」の認定取得や、仕事と介護の両立支援を推進する「トモニン」マークの取得など、職員が安心して長く活躍できる職場づくりにも積極的に取り組んでいます。

介護人材不足という社会的課題の解決に寄与するとともに、今後も地域における質の高い介護サービスの継続的な提供体制の強化を目指してまいります。

講義を受けながら働くまでの流れはこちら :https://enzeru.tre-job.com/#:~:text=%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89-,%E5%83%8D%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C,-%E7%84%A1%E6%96%99%E7%9B%B8%E8%AB%87

お電話・メールでのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社 大起エンゼルヘルプ

TEL：03-5692-7321

MAIL：mutou0812@enzeru.co.jp