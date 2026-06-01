「だんぼーる本舗」は2026年6月1日（月）より、「株式会社タチバナ産業創立記念 ダンボール商品・紅茶商品10％OFFセール」を開催！
■ 開催概要
株式会社タチバナ産業（本社：東京都台東区/代表取締役：野原将彦）は、
自社ECサイト「だんぼーる本舗」( https://danball-hompo.com/ )にて、
2026年6月1日（月）～6月30日（火）までの期間限定で、
「株式会社タチバナ産業創立記念 ダンボール商品・紅茶商品10％OFFセール」を開催いたします。
株式会社タチバナ産業は、1964年6月に創業者：野原洋一によって設立され、今月で創業から62周年を迎えました。これからも皆様のお役に立つような商品を提供してまいります。
本セールでは、梱包・発送業務に欠かせない様々なダンボール製品をはじめ、リラックスタイムやギフトにもおすすめな紅茶を、表示価格より10％OFFにてご提供いたします。
日常の梱包や発送シーンから、ご家庭でのストック用途まで、幅広いニーズに対応する商品を取り揃えております。
■ セール対象商品
・ダンボール商品各種（配送用ダンボール・プラダンなど）
・紅茶商品各種（スタンドパック・ギフト商品など）
■ セール商品（一部）
配送用ダンボール 120サイズ 10枚セット
https://danball-hompo.com/shop/g/gD12010/
定価2,950円→特別価格2,655円
非常用ベッド Nedoko-Dana (ネドコダナ)
https://danball-hompo.com/shop/g/gDNED1/
定価8,700円→特別価格7,830円
メモリアルボックス [思い出ボックス]
[１箱入] https://danball-hompo.com/shop/g/gDMEB1/
定価2,880円→特別価格2,592円
[３箱入] https://danball-hompo.com/shop/g/gDMEB3/
定価3,100円→特別価格2,790円
[４箱入] https://danball-hompo.com/shop/g/gDMEB4/
定価4,100円→特別価格3,690円
TEA MOTIVATION 紅茶ギフト 4種アソート22包入
https://danball-hompo.com/shop/g/gTMAS422/
定価2,980円→特別価格2,682円
TEA NAVIGATION PREMIUM 7種アソート7包入
https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS77/
定価1,500円→特別価格1,350円
TEA NAVIGATION 水出し紅茶ギフト [HARIO(ハリオ)] フィルターインボトル750ml スモーキーピンク 5種クイーンズセット
https://danball-hompo.com/shop/g/gTNCBQUSP755/
定価4,900円→特別価格4,410円
■ セール期間：2026年6月1日（月）～ 6月30日（火）
※なお、下記商品は本セール対象外となります。ご了承ください。
・法人向けダンボール各種 ・TEA MOTIVATION 4種アソート4包入 ・食品商品各種
※ セール期間中であっても、商品によっては一時的に完売、または売り切れとなる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
だんぼーる本舗は、段ボールのメッカ埼玉県に居を構えるタチバナ産業が製造した段ボール製品を
販売する通販サイトです。環境に配慮し、創業60年の長年にわたる技術とノウハウを活用し、お客様のニーズに合わせたトータル的なパッケージのご提案をさせていただいております。
会社概要
商号 ： 株式会社タチバナ産業
本社所在地： 〒111-0034 東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル8階
事業内容 ： ダンボール箱製造・プラスチックダンボール箱製造、軟包材等・
各種パッケージのトータルコーディネイト（デザイン・製造・輸出等）、
茶葉（ティーバッグ）加工、物流加工・食品加工・ギフト・催事商品の開発企画・梱包・出荷
代表者 ： 代表取締役 野原 将彦
資本金 ： 7,000万円
従業員 ： 125名
URL ：
https://tachibana-ltd.com/index.html