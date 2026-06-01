広報・PRのフロントステージ、創業10周年に向けコーポレートサイトを全面刷新

株式会社フロントステージ

企業の経営・事業成長を支援する広報・PRエージェンシー、株式会社フロントステージ（本社：東京都港区、代表取締役：千田 絵美、以下 フロントステージ）は、創業10周年に向け、2026年5月29日にコーポレートサイトを全面リニューアルいたしました。

（URL： https://frontstage-pr.co.jp/ ）

近年では、スタートアップ企業やベンチャー企業に加え、大手企業や自治体からの相談も増加しており、企業の“伝え方”そのものが経営課題となる中、フロントステージは「企業やサービス、人が持つ“らしさ”をメディアと社会に伝える」広報・PRパートナーとしてメディアリレーションを軸に支援領域を拡大しています。

今回のサイト刷新では、これまで培ってきた広報・PR支援の実績や理念、チームの在り方を再整理し、企業、社員及び従業員、メディアなど、あらゆるステークホルダーに対して、より分かりやすく発信してまいります。

リニューアルの背景

フロントステージはこれまで、広報・PR事業に取り組む一方で、事業拡大やサービス領域の広がりに伴い、「広報・PRエージェンシーとして何を目指しているのか」「どのような価値を提供しているのか」を、より明確に発信していく必要性を感じておりました。

そこで今回、「メディアから信頼される広報・PR」「企業とメディアを引き合わせる伴走型PR」を全面に打ち出し、ステークホルダーの皆さまにとって、必要な情報へスムーズにアクセスできるサイトを目指し、全面リニューアルを実施いたしました。

リニューアルのポイント

- メディアに届く「伴走型広報・PR」が伝わるデザイン設計統一感のあるシンプルなデザインへ刷新するとともに、企業の広報・PR支援先での活動を追加。メディアとリレーションを築きながら、実際のプロジェクトや企業との伴走の様子が伝わる構成とすることで、フロントステージの支援実績や“伴走型広報・PR”をより直感的に感じていただける設計にしました。- 企業課題に寄り添う情報設計サービス内容や支援領域、実績を再整理し、広報・PRに課題を抱える経営者や企業担当者が、自社に必要な支援内容を直感的に理解できる構成へ改善しました。フロントステージがどのような企業と向き合い、どのような成果創出を目指しているのかが、初めて訪れる方でも理解しやすい構成としています。- 強み・サービスの明確化 ～メディアに届く “らしさ”と提供価値の可視化～フロントステージの経営理念「企業やサービス、人の“らしさ”を引き出し、表舞台に出す」という思想を軸に、支援スタイルやメディアリレーションの強みを再整理。単なる情報発信ではなく、企業の想いや価値を社会とつなぐ広報・PRパートナーとしての提供価値が、より分かりやすく伝わる構成へ刷新しました。- 広報・PR診断コンテンツの新設新たに、企業の発信力やメディア露出の可能性を独自メソッドで簡易診断できる「広報・PR診断」コンテンツを追加しました。（ URL ：https://frontstage-pr.co.jp/assessment ）

5つの質問に答えるだけで、現在の広報・PR活動の状況や、“メディアに届かない、広報・PRが伸びない原因”を客観的に整理できる設計となっており、企業が次の一歩を考えるきっかけとなることを目指しています。

約1分で無料診断が可能で、会社名やメールアドレスの入力も不要。より多くの企業が気軽に自社の広報・PRを見直せる入口として、広報・PRをより身近に感じていただける簡易診断となっております。

フロントステージ 代表取締役 千田 絵美コメント

広報・PRは、単に情報を広げる仕事ではなく、“企業の本音や想いを、メディアや社会に伝わる形へ変える仕事”だと考えています。

2016年の創業からまもなく10年、多くの経営者や企業と向き合う中で感じたのは、“本当に良いものが、正しく伝わっていない”という課題でした。

今回のサイトリニューアルでは、フロントステージ自身の“らしさ”も改めて言語化しています。

これからも私たちは、企業・サービス・人が持つ本来の魅力を引き出し、メディアリレーションを軸に、社会とのより良い接点をつくる広報・PRパートナーとして進化を続けてまいります。

同時に広報・PR人材の採用も強化し、「企業の想いを、社会に届く形に変える仕事」を担う仲間との出会いを進めてまいります。

【株式会社フロントステージについて】

フロントステージは、メディアリレーションを強みとした広報・PRエージェンシーです。

景況の変化が激しい昨今、広報・PRの重要性は益々高まっています。そうした中でフロントステージは、企業のパートナーとして、記者・編集者の“知りたい”を理解し、戦略設計から企画立案、メディアリレーション構築、次の施策設計まで、一貫して伴走し、今の時代に合う、最先端の広報の戦略と実行を行います。

自分・自社ではない何かになるのではなく、企業やサービス、人がもともと持っている「らしさ」を引き出して、メディアや人の声を通し、それを知った人や使った人がもっとHappyになっていただけることを目指します。

加盟団体：公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）

【株式会社フロントステージ 概要】

会社名： 株式会社フロントステージ

代表者： 代表取締役 千田 絵美

所在地： 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル 8F

設立 ： 2016年9月1日

URL ：https://frontstage-pr.co.jp/

採用情報（新卒・中途）：

https://www.wantedly.com/companies/frontstage-pr

フロントステージ公式note：

https://note.com/frontstage

フロントステージ公式YouTubeチャンネル

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フロントステージ公式X：

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