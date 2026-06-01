トレンドお届けメディアTrepo(トレポ)が選ぶ「2026年上半期Z世代トレンドランキング」

株式会社Creative Group

株式会社Creative Group（本社：東京都千代田区、代表取締役:中原一真）が運営する10代~20代女性向けトレンドメディア『Trepo（トレポ）』は、10代~20代の女性（Trepo girls）を対象に、2026年上半期のZ世代トレンド調査を行いました。WEBで実施したアンケート調査の結果をお知らせします。

今回は、10代~20代の女性(Trepo girls)※を対象に「アーティスト」「芸能・インフルエンサー」「キャラクター」「メイク」「ファッション」「モノコト」「フード」「加工・撮り方」の8部門に分け、2026年上半期のＺ世代トレンドをランキング化しました。

※Trepo girls（トレポガールズ）とは、10代～20代女性向けトレンドメディア『Trepo』の女性読者と『Trepo』公式インスタグラムのフォロワーになります。

【アーティスト部門】1位は誰もが納得のあの人気グループ

第1位 M!LK（ミルク）

1位には「M!LK」がランクイン。

M!LKは、佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人から構成される5人組ダンスボーカルグループです。

メンバー全員が俳優業やバラエティーでも活躍しており、幅広い世代から支持を集めています。

2025年には、楽曲「イイじゃん」のヒットをきっかけにNHK紅白歌合戦へ初出場を果たし、Z世代を中心に注目を集めました。

加えて、2025年の10月に公開された「好きすぎて滅！」のMVは、YouTube再生回数1億回を突破（2026/6/1時点）。それに続き2026年にリリースされた「爆裂愛してる」、「アイドルパワー」も人気を集めており、これらの3作品すべてが「オリコン週間ストリーミングランキング」トップ5入りを果たしました。

第2位 モナキ

2位には「モナキ」がランクイン。

モナキは、“純烈の弟分”として誕生した4人組グループで、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がTikTokを中心に大きな話題を集めています。

関西弁を取り入れた中毒性のあるフレーズと、一度聞いたら頭から離れないメロディが特徴で、SNSでは“ほんまやでダンス”を真似した動画が急増。正式リリース前からTikTokで楽曲の一部が先行配信され、音源を使用した動画投稿が相次ぐなど注目を集めました。YouTubeではMVやコール動画も公開され、「クセになる！」「気づいたら口ずさんでる」とZ世代を中心に人気が拡大しています。

第3位=LOVE（イコールラブ）

3位は「＝LOVE」がランクイン。

＝LOVEは、指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループです。

外見の可愛さだけではなく、歌唱力やパフォーマンスも高く評価されており、Z世代を中心に幅広い世代で人気を集めています。

また、歌詞が女性に刺さると多くの反響を呼び、輝く！日本レコード大賞では「とくべチュ、して」が作詩賞を受賞。2026年2月にリリースされた20thシングル「劇薬中毒」は初日売上が30万枚を超え、「オリコンデイリーシングルランキング」にて1位を獲得しました。

【芸能・インフルエンサー部門】1位はZ世代憧れのカップル

第1位 はるねねカップル

1位には「はるねねカップル」がランクイン。

はるねねカップルは、「今日、好きになりました。卒業編2026」にて成立し、SNSを中心に注目を集めているカップルです。

「今日、好きになりました。マクタン編」からの再会を経て、時田音々（ねね）の今井暖大（はると）に対する一途な想いが実りカップルとして成立しました。

自然体で親しみやすい日常発信や、等身大のカップル像が同世代から支持を集めています。TikTokやYouTubeなどでの発信を通じて認知を広げ、Z世代の間で共感を呼んでいることから、今後さらなる活躍が期待される存在です。

第2位 ゆいぴす

2位には「ゆいぴす」がランクイン。

170cm・47kgの神プロポーションと、圧倒的な自己プロデュース力でZ世代の視線を釘付けにしている新星インフルエンサー。キャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」では、最年少の審査員ながら忖度のない辛口発言で大きな爪痕を残しました。そんなキャラクターとは一転、YouTubeで見せる手料理やリアルなエピソードトークがファンの心を掴み、登録者数は約8万人へと急成長を遂げました（2026/6/1時点）。

第3位 都（みやこ）

3位には「都」がランクイン。

都は、TikTokやYouTubeを中心に活動しているインフルエンサーです。

日常のちょっとした共感エピソードや私生活での出来事を動画で発信し、Z世代を中心に共感を集めています。友人関係、恋愛などをテーマに、思わず“あるある！”“わかる！”と共感される話題を独自のテンポで表現する動画が人気です。YouTubeチャンネル「都の終わりですチャンネル」では、チャンネル登録者数は82万人を突破（2026/6/1時点）。クスッと笑える表現力と共感性の高さで、SNSを中心に注目を集めています。

【キャラクター部門】キャラクターブームの今1位に輝いたのは…？

第1位 エスターバニー

1位には「エスターバニー」がランクイン。

エスターバニーは、ポップでガーリーな世界観で、カーブした耳とうるうるの瞳が特徴のウサギのキャラクターです。

韓国系アメリカ人のアーティスト、エスター・キム氏によって生み出され、2023年の日本上陸以降、Z世代を中心に注目を集め続けています。

これまで「SLY（スライ）」や「GYDA（ジェイダ）」、「GU（ジーユー）」などの人気アパレルブランドとのコラボレーションを展開しているほか、2026年3月には「セブンイレブン」とのコラボ商品が登場。なかでも、「おはじき風シール」は、SNS上にて一部店舗での完売を惜しむ声が多数見られるなど、人気の高さがうかがえました。さらに2026年4月には、常設店「Esther Bunny Lovely Store」がオープンするなど、2026年上半期に最も注目を集めたキャラクターです。

第2位パペットスンスン

2位には「パペットスンスン」がランクイン。

パペットスンスンは、2019年にSNSに登場した、青くてもふもふした見た目とゆるい世界観が魅力のキャラクターです。ショートムービーが“シュールなのに癒される”と話題を集め、「ふわあっ♪」という口癖や独特な間の取り方で、Z世代をはじめ、幅広い世代から人気を集めています。

2025年からはフジテレビ系「めざましテレビ」内でショートムービーの放送がスタートしたほか、2026年には「オールナイトニッポンX（クロス）」のパーソナリティを担当。さらに、回転寿司「スシロー」 とのコラボでは、解禁前のティザー段階からSNSで盛り上がりを見せました。

また、セブンイレブンとのコラボがすでにスタートしているほか、ポップアップイベント「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」の開催やGUとのコラボも控えており、今後の展開にも注目が集まっています。

第3位しずくちゃん

3位には「しずくちゃん」がランクイン。

しずくちゃんは、2001年にファンシー雑貨メーカー「クーリア」から誕生した、ぷるるんとした見た目が特徴的な雨粒の妖精キャラクターです。2003年には絵本化、その後アニメ化もされ、平成を代表するキャラクターとして人気を集めました。近年はSNSでのイラスト投稿をきっかけに再注目され、当時の平成女児世代を中心に人気が再燃。カプセルトイやシールの発売、2025年の渋谷109や全国主要都市でのPOPUPイベント開催などでさらに話題を広げ、「ボンボンドロップシール」のフレーム投稿がXで17万件以上のいいねを記録しました。2026年1～2月には「しずくちゃん×TOWER RECORDS CAFE」が東京・大阪で開催されたほか、5月末より全国主要都市で事前予約制のPOPUPイベントも開催中。25周年イヤーの今年もさらなる注目を集めています。

【メイク部門】1位はSNSで支持を集めた話題のツヤ肌下地

第1位fwee（フィー）の下地

1位には「fweeの下地」がランクイン。

fweeの待望の新作下地「スパグロウUVトーンアップベース」は、2025年11月1日に発売されました。

最大の魅力は、ベースメイクの常識を覆すほどの圧倒的なツヤ感です。まるで贅沢な温泉に浸かった後のような、内側から発光するうるおいと透明感が広がる仕上がりで、多くの美容系インフルエンサーたちも大絶賛。ビジュアル、機能性、そして今のトレンドである“やりすぎない素肌感”のすべてを1本に凝縮した、絶対に手に入れるべき「マストバイコスメ」として注目を集めました。

第2位マイブライスドールメイク

2位には「マイブライスドールメイク」がランクイン。

マイブライスドールメイクとは、自分に似た雰囲気や顔立ちの「ブライスドール」のメイクを再現したもの。ブライスドールとは、大きな頭と華奢なボディ、4色に変わる大きな瞳が特徴のファッションドールです。

TikTokなどのSNSでは、「#myblythedoll」のハッシュタグをつけて、すっぴんの状態から、ブライスドール風メイクに変身する動画が流行しました。

くっきりとした目元や陶器のような肌、リップやチークカラーまで再現した、まるで人形のような仕上がりが特徴。美容系クリエイターを中心に若者の話題を集めました。

第3位 平成ギャルメイク

3位には「平成ギャルメイク」がランクイン。

平成ギャルメイクとは、2000年代を中心に流行した、濃いつけまつげや囲みアイライン、細眉、小麦肌などが特徴のメイクスタイルです。

近年では、Y2K（ワイツーケー)や平成レトロブームの影響を受け、平成ギャルメイクが再び注目を集めています。SNSでは、当時のメイクを再現した投稿やルーズソックス、ガラケー風アイテムを使ってプリクラを撮るなど、平成カルチャーとともに楽しまれることも増加。平成の懐かしさを感じられるスタイルとして、Z世代を中心に人気が広がっています。

【ファッション部門】3位には意外なものがランクイン

第1位 サイドスリットデニム

1位には「サイドスリットデニム」がランクイン。

サイドスリットデニムとは、デニムの両サイドにスリットが入ったデザインのデニムのことです。太もも部分にあしらわれたスリットデザインは、トレンド感があるだけではなくヘルシーな肌見せやスタイルアップ効果が期待できるのがポイントです。また、斎藤早紀さんがプロデュースしている人気アパレルブランドDarich（ダーリッチ）」のアイテムでは、XSサイズの細めのサイズ感がXをはじめとするSNSで多くの話題を呼び、2026年上半期注目のアイテムとなりました。

第2位 クロムネイル

2位には、「クロムネイル」がランクイン。

クロムネイルは、十字架をモチーフにした大きなパーツを取り入れたネイルデザインのことです。

立体的なクロスパーツを大胆に乗せるデザインがSNSで人気になり、ベビーピンクのカラーを使ったデザインが主流です。

十字型のモールドにジェルを流してパーツを作る方法がよく知られていますが、多くのショップで完売が続いているほど人気となっており、そのファッション性や個性的なデザインがZ世代を中心に注目を集めています。

第3位 ボディスーツ

3位には「ボディスーツ」がランクイン。

ボディスーツは、トップスとボトムスが一体化しているインナーウェアです。

ぴたっとしたシルエットで、スタイルアップ効果も。動いても裾がはみ出ない機能性とスタイリッシュな見た目の両方を兼ね備えています。デニムと合わせて着ることで、腰回りを肌見せするコーデが人気で、Instagramで「#ボディスーツ」をつけた投稿は1.8万件を超えています（2026/6/1時点）。TWICEのMOMOさんをはじめとする芸能人やインフルエンサーが着用したことでも話題となり、2026年上半期注目のファッションアイテムとなりました。

【モノコト部門】“kawaii”文化の人気は今期も継続

第1位 めじるしアクセサリー（関連記事(https://trepo.jp/life-style/204720/)）

1位には「めじるしアクセサリー」がランクイン。

めじるしアクセサリーは、傘やペットボトル、ポーチなど自分の持ち物に取り付け、自分のものの目印として使える小さなアクセサリーのことです。

カプセルトイで簡単にゲットできることから人気を集めており、思わず集めたくなる豊富なデザイン展開も魅力のひとつ。

色味やシリーズを統一して並べることで写真映えすることから、「推し活」アイテムとして活用したり、写真を撮ってSNS投稿を楽しんだりする人も多く、Instagramでは「#めじるしアクセサリー」の投稿数が2万件を超えています（2026/6/1時点）。

第2位 Mellojoy（メロジョイ）

2位にランクインしたのは「Mellojoy」。

Mellojoyは、とろけるような触り心地と可愛らしい見た目で注目を集めるスクイーズトイ。スイーツやパンといったデザインが多く、袋越しに触ることで“もちとろ”とした独特の感触を楽しめます。TikTokやYouTubeでは、開封動画や触感を楽しむASMR風の動画が話題に。公式サイトでは在庫更新のタイミングが設けられているものの、人気商品の売り切れも目立ち、入手困難なアイテムとしてZ世代を中心に注目を集めています。

第3位 sanrio house（サンリオ ハウス）

3位には「sanrio house」がランクイン。

2026年3月に1号店として「ルミネ新宿2」にオープンしました。“Kawaii‎‎²といつもいっしょに”をコンセプトにバラエティ豊かな商品が並んでおり、写真映えするスポットや遊び心をくすぐるカプセルトイなどを楽しむことができます。Xでは新商品が発表される度に多くの反響を呼び、商品を紹介した投稿のいいね数は7.4万件にのぼりました（2026/6/1時点）。すでに完売しているアイテムもあり、今後もさらなる人気が期待されます。

【フード部門】韓国から日本へ渡ったフードが続々とランクイン

第1位 ドバイチョコ餅（関連記事(https://trepo.jp/food/314729/)）

1位には「ドバイチョコ餅」がランクイン。

ドバイチョコ餅は、ピスタチオペーストとカダイフという細い麺を混ぜ合わせたものを、マシュマロ生地で包み込んだ新感覚スイーツのことです。2025年に韓国で大ブームを巻き起こし、もちもち＆ザクザクの食感やインパクトのある断面がSNSやASMR動画を通じて日本でも広まりました。また、有名インフルエンサーやK-POPアイドルもドバイチョコ餅を食べている動画を投稿したことで、Z世代を中心に注目を集め、2026年トレンドスイーツとなりました。

第2位 ヨアジョン（関連記事(https://trepo.jp/food/196414/)）

2位には、「ヨアジョン」がランクイン。

ヨアジョンは、韓国で人気を集めるグリークヨーグルト専門ブランドで、濃厚でもったりとした食感のヨーグルトアイスに、フルーツやグラノーラなどを自由にトッピングできるスタイルが特徴で、SNS映えするビジュアルでも注目を集めています。韓国を中心にZ世代から高い支持を得ており、日本でも話題が拡大していることから、今後のさらなる流行が期待される存在としてトレンドランキングにランクインしました。

第3位 3Dフルーツアイス

3位には「3Dフルーツアイス」がランクイン。

3Dフルーツアイスは、韓国発祥のフルーツアイスで、まるで本物の果物のように立体的な見た目がTikTokなどのSNSで話題を集めました。味はイチゴ、モモ、マンゴー、ブドウ、レモンの5種類あり、外側はホワイトチョコでコーティングされ、中にフルーツのジェラートが入っています。写真映えする見た目だけでなく、ナチュラルな甘みやくちどけ感、添加物の少なさで、幅広い年代で親しまれた個性派アイスです。

【加工・撮り方部門】加工方法も進化が止まらない

第1位 穴あけパンチ加工

1位には「穴あけパンチ加工」がランクイン。

穴あけパンチ加工とは、韓国発祥の画像の加工方法で、写真を星などの形にくり抜き、まるで穴あけパンチで穴を開けたような加工が可愛いとSNSで話題になりました。

無料の画像加工アプリで簡単に加工できたり、色や形、柄などを自分好みに選べる点も人気の理由で、Instagramを中心に様々なデザインの加工が見られました。

第2位 minivlog

2位には「mini vlog」がランクイン。

minivlog（ミニブイログ）とは、日常やお出かけ、旅行などの様子を30秒～1分程度でまとめた短い動画コンテンツのことです。

ズームや倍速、効果音を効かせた1～2秒の短い横動画をつなぎ合わせる編集テクニックが特徴です。テンポ感のある映像が多くみられます。

また、カフェ巡りやピクニック、通学・通勤風景など、“何気ない日常”をおしゃれに切り取れる点も人気の理由のひとつ。短尺で気軽に楽しめることから、TikTokやInstagramを中心にZ世代から高い支持を集めました。

第3位 AI加工

3位には「AI加工」がランクイン。

AI加工とは、自分の写真をもとに、理想の世界観をChatGPTやGeminiなどの生成AIで再現できる話題の画像加工です。

自分が野球観戦をしているアイドルのようになれる加工方法や、自分と作画が似ているカップル風など、簡単に画像を作成できることから、InstagramやXを中心に人気を集めています。

また、韓国アイドル風やアニメ風など、さまざまなテイストに変身できる点も魅力のひとつ。AIならではのリアルな仕上がりが、Z世代を中心に話題となりました。

ー調査概要ー

調査対象:Trepo girls（10代～20代女性1,000名）

調査期間:2026年4月29日~2025年5月30日

調査実施:Trepo編集部

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■会社概要

社名 ：株式会社Creative Group

住所 ：東京都千代田区三番町22-7三番町関野ビル4F

代表者 ：代表取締役 中原一真(なかはら かずま)

事業内容：PR事業、口コミプロモーション事業、エンタメ・プロダクション事業、インフルエンサー・タレントキャスティング事業、SNS運用代行事業、広告事業、メディア事業、クリエイティブ制作事業、飲食事業、他