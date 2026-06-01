(株)ナップス、インバウンドを意識したバイク文化体験コーナー「NAPS Riders Lounge」を始動

株式会社ナップス

オートバイ用品の小売・開発を行う株式会社ナップス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：望月 真裕 以下、「ナップス」）は、インバウンドを意識したバイク文化体験コーナー「NAPS Riders Lounge」を全国店舗に順次展開します。日本のライダーが集まる場所に、世界のライダーを招く--その第一弾として、ナップス京都八幡店において2026年6月6日（土）に「NAPS Riders Lounge」コーナーをオープンします。NAPS Riders Loungeスペシャルアンバサダーには、女優・モデルの若月佑美さんを迎えます。

■ 背景

2025年の訪日外国人数は年間約4,268万人と過去最高を記録し、前年比15.8%増となりました（JNTO調べ）。この中で日本のバイク用品、とりわけ日本のバイク文化を体現するギアやアパレルへの関心は顕著であり、ナップス各店舗においても訪日外国人来店客数は高水準で推移しています。一方で、訪日外国人ライダーが「日本のバイク文化」を体験できる専門的な場所は限られていました。ナップスはこの需要に応えるべく、単なる販売コーナーを超えた体験型空間として「NAPS Riders Lounge」を企画しました。

■ NAPS Riders Loungeとは

「日本のライダーが集まる場所に、世界のライダーを招く」をコンセプトに、日本のバイク文化--とりわけカスタム文化とツーリング文化--を訪日外国人ライダーが直感的に体験できる空間です。免税対応、多言語POP（英語・中国語・韓国語）、フォトスポット、地域性を活かした演出を組み合わせ、購買体験と文化体験を一体化させます。店舗ごとに独自のコンセプトを反映したデザインと演出で展開していくため、日頃からナップスをご利用いただいている国内のお客様にも、新たな発見と楽しさを感じていただくことができます。

■ スペシャルアンバサダー

NAPS Riders Loungeスペシャルアンバサダーには、元乃木坂46の女優・モデル、若月佑美さんを迎えます。若月さんは2025年2月に普通二輪免許を取得後、カワサキ「ELIMINATOR PLAZA EDITION」を購入。愛車でのツーリングを楽しむ様子をSNSや動画で発信し続けるフレッシュなライダーです。免許取得からわずか半年で鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦し感涙するなど、バイクへの純粋な情熱をSNSや動画で発信し続けるその姿は、国内外の幅広いファン層に届いています。若月さんの高い発信力と、フレッシュなライダーとしての等身大の魅力が、NAPS Riders Loungeの認知拡大に最も力を発揮していただけると確信し、スペシャルアンバサダーへの就任をお願いしました。第一弾となるナップス京都八幡店では、2025年6月6日（土）13時～16時にオープニングセレモニーを開催。当日は若月さんが来場予定で、国内外への認知拡大を図る第一弾にふさわしい注目度の高い幕開けとなります。順次展開する各店舗オープニングイベントにも参加予定です。

■ ナップス京都八幡店 NAPS Riders Lounge

- コーナーオープン日：2026年6月6日（土）- 所在地：京都府八幡市美濃山ヒル塚31番地1- コーナーテーマ：KYOTO NEON- 主な展開内容：ヘルメットカウンター、展示バイク＆フォトスポット、カプセルトイコーナー、多言語プライスPOP- オープニングセレモニー：2026年6月6日（土）13時～16時、若月佑美さん来場予定- ナップス京都八幡店webサイト：https://shops.naps-jp.com/shoplist/yawata/

■ 今後の展開

NAPS Riders Loungeは京都八幡店を皮切りに、全国の店舗へ順次展開を予定しています。各店舗の地域性と独自コンセプトを反映したデザイン・演出を通じて、「日本のバイク文化に触れる場所」としてのNAPSブランドを確立していきます。

株式会社ナップスは、1962年の創業以来、オートバイ用品の小売・開発・販売を行っており、店舗事業、ウェブショップ事業、プライベートブランド事業の３事業をビジネスの柱として展開しております。

店舗事業では、関東エリアを基軸に東北から東海・近畿・中国・四国・九州に加え、海外店舗として台北エリアに展開し、合計33拠点（中古バイク用品買取販売「アップガレージライダース」７店舗含む）を運営しております。店舗売場平均面積は約900平方メートル 、一店舗取扱いアイテム数35,000点以上と大型店舗の利点を生かし、国土交通省認可の認証工場でのピットサービスを完備し、部品の交換や取り付け、車検などオートバイライフに必要なあらゆるサービスを提供しております（2026年3月末現在）。

また、ライダーの皆様にとってのワンストップチャネルとして店舗運営のみならず約30万点のアイテムを取り揃えたウェブショップの運営、さらに、潜在的なニーズにお応えするための新商品の企画・製造・販売を行っております。

“For all Riders.” のビジョンのもと、ライダーの皆様の安全で豊かなオートバイライフを全力でサポートいたします。

代表取締役社長 望月 真裕

オートバイ業界は今、大きな変革の時を迎えています。縮小する国内市場やコモディティ化、環境課題といった壁を乗り越えて、オートバイ文化に新しいイノベーションを起こすことが私たちの使命です。

日本が世界に誇るこの素晴らしいオートバイ文化を次世代へと繋ぎ、さらにその魅力を日本から世界に向けて力強く発信していきたい。

私たちは、ナップスを「日本のオートバイ文化を代表するブランド」に進化させ、オートバイにまつわるあらゆる文化・商品・サービス・体験をひとつに繋ぐ「ハブ」になることを目指します。

”For all Riders.” 豊かなオートバイライフの創造に貢献し、お客様の夢を叶えるため、様々な取り組みを実施してまいります。

【会社概要】

会社名 株式会社ナップス

代表 代表取締役 望月 真裕

資本金 5,000万円

設立 1962年1月

本社所在地 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地8号 日石横浜ビル16階

電話番号 045-211-4333

FAX番号 045-211-4383

ホームページ https://naps.co.jp/

事業内容 オートバイ用品／部品の小売・開発

※プレスリリースに掲載されている内容、仕様、サービス、お問い合わせ先、その他の情報は発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。