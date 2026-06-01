大阪信用金庫、PeopleXの対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、大阪信用金庫（所在地：大阪府大阪市、理事長：高井 嘉津義）に、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入いただいたことをお知らせいたします。

導入の背景・ねらい

大阪信用金庫は「この街のホームドクター」をキャッチフレーズに、大阪府下最大の信用金庫として、地域社会の発展と繁栄に貢献しています。融資提案から創業や事業承継といった経営支援業務まで、幅広く多角的な支援に注力する中で、職員採用においては、高い倫理観と使命感をもって行動できる人材を求めています。

この度、日程調整を要さず面接を実施できる環境を整え、面接応募数の増加につなげることを一つのねらいとして、新卒採用の一次面接にAI面接を導入されることとなりました。「PeopleX AI面接」の選定にあたっては、数に制限のない自由な設問作成、深掘り質問の詳細設定といった柔軟性、さらに候補者体験の質の高さを評価いただいています。

本サービスの活用により、面接官ごとの評価基準のブレを抑制するとともに、面接工数の効率化にもつなげることもまた目的の一つです。さらにそればかりでなく、一次のAI面接の内容をもとに、二次面接以降においても学生一人ひとりとのコミュニケーションを強化し、人柄・本質をより的確に捉えることにも活かしていくこととされています。

大阪信用金庫 ご担当者様からのコメント

大阪信用金庫 課長代理 谷頭 遼 様

当金庫では、採用活動における公平性・効率性の向上と、学生の利便性向上を目的にAI面接を導入しました。近年は学生の就職活動スタイルも多様化しており、時間や場所にとらわれず面接を受けられる環境整備が重要だと考えています。

AI面接の導入により、学生一人ひとりの回答内容やコミュニケーション力を一定基準で多角的に確認でき、より公平な選考につながっています。一方で、最終的な評価は人事担当者が責任を持って行い、地域金融機関として「人」を大切にする採用方針に変わりはありません。今後も時代に合った採用体制を整え、地域社会を支える人材確保につなげてまいります。

大阪信用金庫 金庫概要

法人名：大阪信用金庫

理事長：高井 嘉津義

所在地：大阪市天王寺区上本町8丁目9番14号

事業概要：預金、融資、内国為替、外国為替、公金取扱業務など

WEBサイト：https://www.osaka-shinkin.co.jp/companyinfo/index.html

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp