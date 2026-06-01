【空港の「はじまりの時間」を歩こう。】 富士山静岡空港ランウェイウォークツアー

富士山静岡空港株式会社

富士山静岡空港(所在地：静岡県牧之原市)は、毎年大人気の富士山静岡空港ランウェイウォークツアーを今年も開催いたします。

普段は立ち入ることが出来ない富士山静岡空港の滑走路をこの日限り開放し、歩いたり、寝転んだりと思い思いのお時間をお楽しみいただけます。

滑走路から眺める朝日と富士山は、まさに絶景。ツアー参加者だけの特別な体験となります。

今年度はランウェイウォークツアー終了後に周辺の市町を周遊するオプショナルツアーも開催。

市内にある新旧の名所を訪れる「島田市周遊ツアー」とお茶や旬の味覚を楽しめる「牧之原市周遊ツアー」からお選びいただけます。

お申込みは2026年7月20日(月・祝)までとなります。

詳細・お申込みは下記HPをご確認ください。

https://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/news/runwaywalk20260905/

【ランウェイウォークツアー概要】

開催日時：9月5日(土) 4:00～6:30(予定) ※荒天時中止

募集人数：120名(抽選制) 最少催行人員60名

ツアー代金：お一人様11,800円(小学生以上対象)

館内利用券(1,000円分)・お土産、記念品つき

※オプショナルツアーについてはそれぞれ別途5,000円

申込締切：7月20日(月・祝)

■問合せ先

富士山静岡空港株式会社 ランウェイウォークツアー担当

TEL：0548‐29‐2003（平日9：00～18:00）

メール：event@fujiair.co.jp

富士山静岡空港株式会社

本社所在地 静岡県牧之原市坂口３３３６番地４

電話番号 ０５４８-２９-２０００