「髪を整えたその手で愛犬を抱きしめられますか？」美容師×獣医師が開発した、人と愛犬のオーガニック・シェアコスメ「FENGARI（フェンガリ）」誕生

株式会社fengari

株式会社fengari（本社：東京都渋谷区／代表取締役：橘内朋花）は、「人と愛犬が、同じものを、安心して使える」を新しいスタンダードにするライフスタイルブランド 「FENGARI（フェンガリ）」 を立ち上げ、第一弾プロダクト「LULL DROP MULTI OIL（ルルドロップ・マルチオイル）」「DUSK HAIR & LIP BALM（ダスクヘア&リップバーム）」を発売いたしました。本ブランドは、2026年1月から2月にかけて実施したクラウドファンディング（CAMPFIRE）で、目標金額30万円に対し 支援総額2,705,130円・達成率901％、143名 の支援を集めて成立。複数のネクストゴールを次々と達成し、ローンチ前から大きな反響を呼びました。そして2026年5月17日（日）、Kimpton Shinjuku Tokyoにてローンチパーティーを開催し、ブランドの世界観に共感する100名を超えるゲストをお迎えしました。

5月17日新発売ヘアオイル&ヘアバーム商品のデモンストレーションFENGARI 販売ブース巡夏子獣医師によるトーク

「FENGARI」は、ギリシャ語で“月”を意味します

太陽のようにギラギラと照りつけるのではなく、夜の静寂のなかで、すべての生き物を等しくやさしく照らす光。

人間と動物。美容と健康。デザインと機能。私たちが日常のなかで無意識に引いてしまっている、たくさんの境界線を、月あかりのようにそっと溶かしていく--。FENGARIというブランド名には、その願いが込められています。

その想いを一言で表したのが、ブランドコンセプト 「SHARED BEAUTY, SHARED LIFE.」 です。美しさのために、何かを犠牲にしない。優しさのために、機能をあきらめない。これは単なるシェアコスメではなく、互いを思いやる、ライフスタイルそのものの選択です。

一瞬のためらいから、すべては始まった

FENGARIの出発点は、マーケティングでも、トレンド分析でもありませんでした。一人の美容師の、暮らしのなかの小さな“ためらい”です。

ブランドディレクターを務める橘内朋花は、NY、LA、香港、アムステルダムと世界の主要都市で腕を磨き、コレクションや著名人を担当してきたヘアメイクアップアーティスト。その一方で、家に帰れば、1歳の愛犬ポテト（キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル）を溺愛する、ただ一人の飼い主です。

ある日、いつものようにヘアオイルで髪を整えた直後、足元でしっぽを振るポテトに手を伸ばしかけて--彼女は、ふと手を止めました。

「このオイル、犬の肌に触れても大丈夫だろうか」

「もし手を舐めてしまっても平気だろうか」

「この香りは、ポテトにとってどうなんだろう」

結局その日は、洗面所で手を洗ってからポテトを撫でました。たった数分のことです。けれど、その小さな“間”に、橘内は胸が締めつけられるような思いを抱きます。自分の「きれい」のために選んだものが、愛犬とのふれあいを、わずかでも遠ざけてしまう--。この矛盾こそが、FENGARIのすべての始まりでした。

大隅半島の最南端に佇む廃校となった小中学校の工場

「本当に欲しいものはどこにもなかった」

「人には機能を、犬には安全を」。この2つは、長らく両立しないものとされてきました。人の髪を美しくするシリコンや合成香料は、犬には不要な化学物質。逆に、犬にやさしいだけのケア用品では、大人の髪のツヤやまとまりはつくれません。

市場にある「ペット用」は成分の表示が曖昧だったり、インテリアに馴染まないデザインだったり。「人間用」は機能性が高くても、愛犬への安全性まではほとんど考えられていないのが現状です。家族として暮らす存在なのに、なぜ、同じものを分かち合えないのか。

「ないなら、自分の手でつくる」。橘内のこの決断から、FENGARIの開発は始まりました。

クラウドファンディング901％--待っていた人たちの存在

「人と愛犬が同じものを使う」という発想は、当初から一般的だったわけではありません。だからこそFENGARIは、世に問う最初の一歩として、2026年1月21日～2月28日にクラウドファンディング（CAMPFIRE／ビューティー・ヘルスケア部門）に挑みました。

結果は、目標金額30万円に対して 支援総額2,705,130円・達成率901％。143名 の支援を集め、当初目標、ネクストゴール（200万円）、さらにその先（250万円）と、設定したゴールを次々に突破しました。

「うちの子と一緒に使えるものを待っていた」。寄せられた一つひとつの声は、“妥協なきシェアコスメ”を求める人がこれほどいたという、何よりの証明となりました。クラウドファンディングは、FENGARIにとって資金調達である以上に、ブランドの原点となるコミュニティそのものになったのです。

3人のプロフェッショナルの結集

「なんとなく良さそう」ではなく、確かなエビデンスを備えたプロダクトをつくる。そのために、3つの専門性が結集し、納得いくまで試作を重ねました。

【DIRECTOR】

橘内 朋花（美容師／ヘアメイクアップアーティスト）

世界の第一線で培った審美眼で、大人の髪が本当に満足する「サロンクオリティの仕上がり」をディレクション。「プロとして納得できる仕上がりと、家族として安心できる安全性。その両方を叶えるために、妥協は一切しませんでした」。

【DOCTOR SUPERVISED】

巡 夏子 院長（めぐり動物病院・元代々木）

商品開発アドバイザーを務める獣医師。犬特有の生理機能--皮膚の薄さや代謝のしくみ--を医学的見地から検証し、刺激となりうる成分を徹底的に排除しました。「診察室でよく目にするのは、飼い主様の化粧品や柔軟剤が原因と思われる皮膚トラブルです。FENGARIは単なる化粧品ではなく、生活環境を守る予防医療の一つと言えるでしょう」。

【FACTORY】

黒木 靖之 代表（株式会社ボタニカルファクトリー）

製造を担うのは、鹿児島・南大隅の廃校を再生した製造工場「ボタニカルファクトリー」。「食べ物のような化粧品」をコンセプトに、1,000以上の商品を手がけてきた自然由来コスメづくりの第一人者です。

日本本土最南端の自然が生んだ品質

「犬が使っても安心」を突き詰めた末にたどり着いた製造拠点は、日本本土最南端・佐多岬を擁する鹿児島県南大隅町。亜熱帯の豊かな自然に抱かれた廃校をリノベーションした製造工場「ボタニカルファクトリー」です。

潮風を浴びて育った植物を人の手で丁寧に収穫し、新鮮なうちに蒸留してエキスを抽出する--「Farm to Bottle」の手仕事がここで営まれています。FENGARIは、水の代わりに、植物の香りとエネルギーが溶け込んだ 芳香蒸留水（ハイドロゾル） を惜しみなく使用。これにより、国際基準ISO16128に準拠した自然由来指数100％（水を含む）を実現しました。

精油が鮮烈な「輪郭」だとすれば、ハイドロゾルは奥深く穏やかな「余韻」。同工場は、このハイドロゾルを主役級で活用できる国内でも稀有な技術を持ち、嗅覚への刺激を抑えた、やわらかな使い心地を可能にしています。

契約農家から仕入れた月桃を自社工場で蒸留している

3つのボタニカル・ウィズダムと15のフリー

FENGARIを構成するのは、過酷な自然を生き抜く植物たちの知恵です。

・月桃（ゲットウ葉水）……ポリフェノールを豊富に含み、人にはエイジングケア、犬には皮膚の清浄を。

・ホーリーバジル（カミメボウキエキス）……アーユルヴェーダの万能ハーブ。揺らぎがちな肌のバリア機能をサポート。

・ブラッククミン（ニゲラサチバ種子油）……「死以外のすべてを癒す」と伝えられる種子油。被毛にハリとコシを与えます。

さらにFENGARIは、パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコン・アルコール・サルフェート・紫外線吸収剤などを含まない 「15 FREE」 を掲げています（※バームのみ、保湿成分として天然ミツロウを使用）。「人にも犬にも、環境にも、胸を張れる成分だけを」--疑わしいものを一切排除したクリアな品質こそが、ブランドの誇りです。

人と犬が、ともに鎮まる香り

犬の嗅覚は、人の数千倍ともいわれます。だからこそFENGARIは、強い合成香料を一切使いません。フランキンセンス、サンダルウッド、パチョリといった「土と森の香り」をベースに、清涼感のある月桃をブレンド。2つのプロダクトに共通で香る、その精油の調べは 「MIDNIGHT FOREST（静かな夜の森）」 と名づけられました。

「犬が嫌がらない」だけでなく、「人も犬も、一緒にリラックスできる」。あなたと愛犬が、ありのままの自分に戻るためのスイッチとなる香りです。

代表橘内の愛犬ポテトオリジナルでブレンドした香り犬と暮らす日常に寄り添う成分設計から生まれたボーダーレスな香り

【商品概要】

LULL DROP MULTI OIL（ルルドロップ・マルチオイル）── 「凪」を運ぶ、静寂の一滴

内容量：100mL ／ 価格：6,380円（税込）

月桃蒸留水をベースにした、自然由来指数100％の2層式オイル。振って混ぜることで乳化し、髪の内部まで瞬時に浸透。表面はサラサラなのに芯から潤う質感へ。頭皮マッサージにも。愛犬には、乾燥によるフケや痒みを防ぐ軽やかなボディケアとして。

自然由来指数 100%（ISO16128準拠水を含む） ノンケミカル 処方

DUSK HAIR & LIP BALM（ダスクヘア&リップバーム）── 「黄昏」を溶かして、温かく包む

内容量：33g ／ 価格：4,950円（税込）

自然由来指数100％のマルチバーム。髪に自然な動きと束感を出し、濃密なうるおいで包み込みます。手に残ったら、そのままリップやハンドバームとして。愛犬には、傷みやすい肉球や乾燥した鼻の保湿に。食品グレードの成分でつくられ、スキンシップも安心です。

自然由来指数 100%（ISO16128準拠水を含む） ノンケミカル 処方

ディレクターからのメッセージ

FENGARIは、クラウドファンディングで背中を押してくださった143名の方々の、一つひとつの声から生まれたブランドです。誰かにとっての“あたりまえ”が、別の誰かにとっては長く我慢してきた願いだった--皆さまの支援は、その事実を私に教えてくれました。

人も、犬も。どちらかが何かを我慢するのではなく、同じ香りに包まれ、同じ時間をやさしく分かち合える。そんな暮らしを、これからもっと多くのご家庭へ届けていきたい。私たちにとって、このローンチはゴールではなく、ほんの始まりです。

ローンチパーティーレポート

2026年5月17日（日）、Kimpton Shinjuku Tokyoにて開催されたローンチパーティーには、ブランドに共感する100名を超えるゲストが来場。FENGARIの世界観とプロダクトを実際に体感いただく、特別な一夜となりました。

会場では、ブランドディレクター・橘内朋花による挨拶に始まり、FENGARI誕生の背景や、獣医師による「人と犬が一緒に使えるケア」をめぐるトークを実施。プロダクト展示やゲスト同士の交流を通して、ブランドコンセプトをより深く感じていただける時間となりました。

クラウドファンディングという“始まりの場所”で芽生えた共感が、この日、確かなコミュニティとして形になりました。FENGARIは、プロダクトを通じて人と動物の関係性をより豊かにし、これからの時代に求められる“共生”の新しいスタンダードを提案してまいります。

FENGARIのあゆみ

・2026年1月 クラウドファンディング（CAMPFIRE）開始

・2026年2月上旬 ボタニカルファクトリーにて最終充填・検品完了

・2026年2月末 クラウドファンディング終了（達成率901％・支援者143名）

・2026年4月上旬 支援者へのリターン発送開始

・2026年5月 公式オンラインストア・サロンにて一般販売開始

・2026年5月17日 Kimpton Shinjuku Tokyoにてローンチパーティー開催

ディレクタープロフィール

橘内 朋花 Tomoka Kitsunai

ヘア&ネイルサロン「What’s your hair / nail story?」オーナー。2011年にキャリアをスタートし、都内の実力派サロンで経験を積んだのち、活動の拠点を世界へと広げる。NY、LA、香港、アムステルダム、イタリアなど各国の主要都市を巡り、多様な美の感性を養う。

その手腕は高く評価され、ヨーロッパ某国首相や世界的企業の副社長といったVIPの来日担当、ヨーロッパの某サッカーチーム選手のヘアカット、LDHのブライダルヘアメイクなどで信頼を獲得。BVLGARI、Dior、YSLをはじめとするラグジュアリーブランドのイベントやガラでも活躍。プライベートでは、愛犬ポテト（キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル）と暮らす愛犬家。

【会社概要・お問い合わせ】

株式会社fengari（ヘア&ネイルサロン「What’s your hair / nail story?」内）

住所：東京都渋谷区神山町9-18 シャトーラパン 2F・3F

電話番号：03-6416-8755

代表者：橘内朋花

URL：https://fengari.shop/

製造販売元：株式会社ボタニカルファクトリー（製造販売業許可取得）

【本件に関するご取材・お問い合わせ】

株式会社fengari 広報担当:横須賀

Email：fengari.products@gmail.com