全国小中学生“紙リサイクル”コンテスト2026 作品募集開始

公益財団法人古紙再生促進センター

公益財団法人古紙再生促進センター（東京都中央区）は、全国の小中学生を対象とした「全国小中学生“紙リサイクル”コンテスト2026」を開催し、2026年6月1日（月）より作品の募集を開始いたします。

本コンテストは、古紙の回収や利用への理解を深めることを目的として2009年より毎年実施しており、今回で18回目を迎えます。身近な資源である「紙」に着目し、特にまだ多くが燃えるごみとして捨てられている“雑がみ”について考える機会を提供するものです。

当センターは本コンテストを通じて、次世代を担う子どもたちが資源循環や環境問題に主体的に向き合うきっかけを創出してまいります。

見過ごされがちな“雑がみ”に目を向け、身近な紙資源を未来へつなぐきっかけに

私たちの身の回りには、新聞やチラシ、包装紙、メモ用紙など、さまざまな紙があふれています。中でも、菓子箱や封筒、トイレットペーパーの芯などの“雑がみ”は、本来リサイクル可能な資源でありながら、その多くが分別されずに燃えるごみとして捨てられているのが現状です。

本コンテストは、こうした見過ごされがちな“雑がみ”に着目し、身近な紙資源を見つめ直すことで、古紙の回収や利用への理解を深めることを目的としています。雑がみをはじめとした紙のリサイクルを進めることは、燃えるごみの削減につながり、家庭や学校、さらには地域全体の環境美化にも寄与します。

また、紙リサイクルについて「知る」だけでなく、日常生活の中での分別や回収といった「実践」、さらに工夫や気づきに基づく「アイデア」を重視しています。身近な雑がみを分けるという小さな行動の積み重ねが、子どもたち自身の意識と行動の変化を促し、持続可能な社会づくりへの主体的な関わりへとつながっていきます。

現在、当センターでは雑がみ回収促進施策「雑がみさまを探せ！」を実施しています。これは、これまで燃えるごみとして捨てられてしまっていた雑がみに目を向け、資源としての回収を促す取り組みです。本コンテストもその一環として、身近な“雑がみ”への気づきを促し、実際に回収した体験や工夫、アイデアを作品として表現することを通じて、子どもたちの行動変容を促します。そして、燃えるごみの削減や環境美化につなげ、持続可能な社会の実現に寄与することを目指しています。

雑がみさまを探せ！啓発チラシ雑がみさまを探せ！キャラクター

応募に役立つ情報をWEBで公開中

本コンテストの応募にあたり必要となる募集チラシや応募票、原稿用紙等は、当センターのホームページにて公開しています。応募票や原稿用紙は追加で印刷できる形式で掲載しておりますので、クラス単位での取り組みやご家庭での取り組みにご活用ください。

また、応募の際のポイントや注意点を分かりやすくまとめた「応募の手引き」も公開しています。作品制作のヒントとしてご活用いただくことで、より理解を深めながら取り組んでいただけます。

さらに、過去の入賞作品をまとめた作品集も公開しており、これまでの優れた取り組みや表現を参考にすることができます。ぜひあわせてご覧ください。

・センターホームページ

http://www.prpc.or.jp/

・過去の入賞作品

http://www.prpc.or.jp/activities/public_relations/award/

コンテスト募集チラシセンターHP過去の入賞作品

募集概要

名 称：全国小中学生“紙リサイクル”コンテスト2026

主 催：公益財団法人古紙再生促進センター

後 援：文部科学省 他

応募期間：2026年6月1日（月）～11月27日（金） ※当日消印有効

募集対象：全国の小学生・中学生

募集部門：１.作文小学生部門 ２.作文中学生部門

３.ポスター小学生部門 ４.ポスター中学生部門

賞 ：文部科学大臣賞（賞状・楯・副賞図書カード5万円）

金賞 （賞状・楯・副賞図書カード3万円）

特別金賞 （賞状・楯・副賞図書カード3万円）

銀賞 （賞状・楯・副賞図書カード1万円）

銅賞 （賞状・楯・副賞図書カード2千円）

参 加 賞：応募者全員に「紙リサイクルノート」を贈呈します。

応募・お問い合わせ先

全国小中学生紙リサイクルコンテスト事務局（JOBOOT内）

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル4階

TEL：03-6403-3383 FAX：050-6875-7592

E-mail：contest@joboot.co.jp

多くの皆様からのご応募を心よりお待ちしております。