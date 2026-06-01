AlphaDrive、愛知県豊田市に「豊田支店」を開設。AlphaDrive東海 地域共創統括責任者 兼 豊田支店長として石川 真之が就任。

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO/CAXO 麻生要一、以下「AlphaDrive」)は、愛知県豊田市に「株式会社アルファドライブ 豊田支店」を新たに開設します。あわせて、石川真之が「AlphaDrive東海 地域共創統括責任者 兼 豊田支店長」(豊田支店長 兼務)に就任することをお知らせいたします。

◇豊田市における、これまでの地域共創の歩み

AlphaDrive東海は、愛知県豊田市において、地域企業の新規事業開発、起業家の育成、地域共創コミュニティの形成等を通じ、豊田市の皆様と継続的に取り組みを進めてまいりました。豊田市出身・在住の石川真之を中心に、2025年度からは豊田市の地域共創に関する3事業を継続受託し、地域企業・自治体の皆様との関係を深めてきました。



〈豊田市における主な活動〉

‐ 豊田市新規事業創出プログラムSPARK（地域企業の事業開発支援）

‐ アクセラレータープログラムTAKEOFF（起業家育成）

‐ SENTAN共創ラボEdge（コミュニティ形成）



豊田市は、世界有数のものづくり集積地でありながら、サプライチェーンの再編、カーボンニュートラルへの対応、人口動態の変化など、これまでにない構造変化に直面しています。 AlphaDrive東海では、こうした現実に地域の企業・自治体・思いある方々と共に向き合いながら、豊田市から新しい挑戦や事業を生み出す取り組みを着実に積み重ねてまいりました。志を同じくする方々の輪は、いま着実に広がりつつあります。

2026年 豊田市主催SENTAN共創ラボEdge 集合写真

こうした取り組みの広がりと、豊田市の皆様から寄せられるご期待に対して、AlphaDriveとして中長期的かつ責任ある形でお応えしていくため、このたび豊田市内に「株式会社アルファドライブ 豊田支店」を開設することといたしました。

◇AlphaDrive東海として、東海エリア全体での価値提供を深化

豊田支店の設置と並行し、AlphaDrive東海としては東海エリア全体での活動を着実に広げてきました。

2023年8月の名古屋市での拠点設立以降、東海地域の企業・自治体の皆様への新規事業開発支援を本格化。2025年7月には、静岡鉄道株式会社と業務提携を締結し、「地域に利益が循環する仕組みづくり」を掲げた中長期的な共創プロジェクトを発足させました。さらに2026年には、株式会社アルファドライブ静岡を設立(代表取締役 土井雄介)。静岡県内での活動をより強固な体制で推進する段階に入っています。

そしてこのたびの豊田支店の開設は、こうした東海エリアにおける一連の取り組みのなかで、愛知県側における中核的な打ち手として位置付けられるものです。豊田を起点に、愛知・静岡・岐阜・三重の東海4県全域で、AlphaDrive東海としての価値提供をさらに深化させてまいります。

◇AlphaDrive東海の「地域共創統括責任者」として石川真之が就任

東海エリア全体での活動が広がるなか、各地域における取り組みを一層加速させるため、AlphaDrive東海では、従来の拠点長体制に加えて「地域共創統括責任者」を設置し、石川真之が就任します。

石川は、元愛知県庁職員で、AlphaDrive入社後は豊田市を中心に、東海エリアの地域企業支援や起業家支援をリードしてきました。

豊田支店長も兼任し、豊田市の取り組みを引き続き中心的にリードしながら、静岡・岐阜・三重を含む東海エリア全域での価値提供を担います。

新体制の概要

株式会社アルファドライブ

AlphaDrive東海

拠点長 土井 雄介

地域共創統括責任者 石川 真之



アルファドライブ 豊田支店(愛知県豊田市桜町2-49-3)

支店長 石川 真之



株式会社アルファドライブ静岡(アルファドライブ100%子会社)

代表取締役 土井 雄介

取締役 麻生 要一、宇都宮 竜司

◇地域共創統括責任者 石川真之 就任のご挨拶

〈プロフィール〉 愛知県豊田市出身。名古屋大学経済学部卒。新卒で愛知県庁に入庁後、地方創生の分野でトップダウン型の新規事業立案を複数経験。2023年には、超高齢社会の課題解決に向けた大規模プロジェクトの立ち上げメンバーとして参画し、プロジェクトの推進母体となるコンソーシアムの立ち上げを中核で担う。行政の立場ながら大企業、スタートアップ、行政等のオープンイノベーションを主導し、複数の新規プロジェクトの立ち上げを支援。AlphaDrive入社後は、複数地域において、プロジェクトマネージャーとして行政事業のプログラム運営に携わるほか、地域企業、起業家問わず50件以上の事業立ち上げを支援するほか、地域の鉄道会社との協業による自社新規事業の立ち上げをリード。2社の立ち上げ経験を有する。

このたび、AlphaDrive東海の地域共創統括責任者、ならびにAlphaDrive豊田支店長に就任しました石川真之です。

私は愛知県豊田市で生まれ育ち、前職では愛知県職員として地域産業の振興に携わってまいりました。生まれ故郷である豊田、そして愛知をはじめとする東海エリアは、日本のものづくりを牽引してきた一方で、いま、これまでにない構造変化のただ中にあります。既存事業の延長線では描けない未来を、地域の皆様と共に描き直していくこと--それがAlphaDrive東海が果たすべき役割だと考えています。

豊田支店の開設は、単なる拠点登記ではなく、私たちが「この地域に責任を持つ」という意思表明です。これまで豊田市の皆様から賜ったご縁とご信頼に、これからは「腰を据えて地域を支える存在」としてお返ししてまいります。そして豊田を起点に、愛知・静岡・岐阜・三重の各地で、それぞれの土地に根ざした地域共創を広げてまいります。

地域の未来を担う事業を、地域の皆様と共に。何卒ご支援・ご連携を賜りますようお願い申し上げます。

AlphaDrive東海 地域共創統括責任者 兼 豊田支店長 石川 真之

◇AlphaDrive東海拠点長 土井雄介よりコメント

AlphaDrive東海を立ち上げてから2年半。静岡鉄道様との業務提携、株式会社アルファドライブ静岡の設立、そして愛知県豊田市での地域共創3事業の積み重ねと、東海エリアでの活動は確かな広がりを見せてきました。これは何より、各地で共に汗をかいてくださる地域企業・自治体・パートナーの皆様のおかげです。

このスピードと広がりを、東海エリア全体での「地域に利益が循環する仕組み」へと繋げていくためには、各地の現場に深く責任を持つ人材が、対外的にも、戦略的にも、明確な役割を担って動ける体制が不可欠です。

今回「地域共創統括責任者」に就任する石川は豊田出身、元愛知県職員として地域に深く向き合ってきた経歴に加え、入社初年度から豊田市での3事業を自ら運営し、確実に成果を出してきた人物です。豊田支店長を兼務しながら、東海4県全体の地域共創をリードしていく、最適な布陣と確信しています。

東海エリアは、世界に冠たるものづくり集積地でありながら、いま大きな変化のただ中にあります。私たちは「外から来たコンサルタント」ではなく、地域の皆様と並走し、地域の中に新しい産業の芽を共に育てていく存在でありたい。引き続きご支援・ご連携を賜りますようお願い申し上げます。

AlphaDrive東海 拠点長

株式会社ユニッジ 代表取締役

株式会社アルファドライブ静岡 代表取締役

土井 雄介

◇今後の展開について

AlphaDrive東海は、名古屋(本拠地)・静岡(株式会社アルファドライブ静岡)・豊田(豊田支店)の体制を軸に、東海4県(愛知・静岡・岐阜・三重)における地域共創活動をさらに加速してまいります。地域の基幹産業の変革支援、自治体との連携によるエコシステム形成、創業・スタートアップ支援等、各地域の特性に応じたあらゆる形で、地域経済の発展に寄与してまいります。

◇会社概要

■ AlphaDrive REGION について

AlphaDrive REGIONは、AlphaDriveの地域創生・地域経済政策領域で、行政・地域企業と連携しながら、産業振興・地域人材育成・企業誘致・関係人口創出等に取り組んでいます。コンサルティングに留まらず、自らリスクをとって地域で営む事業も含め、30以上の都道府県で活動してきました。また、これらの地域における実装の機能に加え、シンクタンク機能を担う「アルファドライブ地域経済研究所」を通じて地域経済振興モデルの研究と政策提言を行い、AI時代の地域経済政策を「地域AX」と再定義しています。地域における AXアーキテクトの育成にも取り組み、地方創生2.0時代の地域経済振興に貢献します。

詳細：https://region.alphadrive.co.jp/



〈AlphaDrive東海〉

〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32

〈AlphaDrive 豊田支店(新設)〉

愛知県愛知県豊田市桜町2-49-3



◇本リリースに関するお問い合わせ

担当:株式会社アルファドライブ AlphaDrive REGION 広報担当 ad.region@alphadrive.co.jp