恋愛、友情、孤独、夢。 “青春の感情”を描いた物語がここに集結！「第2回 未来屋アオハル文学賞」ノミネート作品決定！

株式会社未来屋書店

株式会社未来屋書店（本社:千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長:平川雅隆、以下 未来屋書店）は“青春”をテーマにした文学賞「第2回 未来屋アオハル文学賞」を開催いたします。

本賞は、10代から20代を中心とした若年層へ向け、“今だからこそ届けたい青春小説”を全国の未来屋書店スタッフが選出する文学賞です。

学校生活、恋愛、友情、進路、不安、夢、自分探し――。

“青春”という言葉では括りきれない揺れ動く感情に寄り添う作品を通して、本との新たな出会いを提案します。

近年、SNSをきっかけに若年層の読書熱が再び高まりつつある一方、「何を読めばよいかわからない」という声も増えています。未来屋書店では、本賞を通じて、書店員だからこそ届けられる“今読むべき青春小説”を発信し、新たな読書体験の創出を目指します。

■「未来屋アオハル文学賞」とは

「未来屋アオハル文学賞」は、“青春”をテーマにした作品を対象に、全国の未来屋書店スタッフの推薦を経て選出される文学賞です。学園青春だけでなく、将来への葛藤、社会との距離感、居場所のなさ、夢への挑戦、大人になりきれない感情など、多様な“アオハル”を描いた作品を対象としています。

未来屋書店が日々お客さまと接する中で感じる、「今の若い世代に、本を通じて感情を揺さぶる体験を届けたい」という想いから誕生しました。

■第2回 未来屋アオハル文学賞 ノミネート作品発表

全国の未来屋書店スタッフによる推薦・投票をもとに、「第2回 未来屋アオハル文学賞」のノミネート作品が決定いたしました。今年は、児童読み物から一般文芸まで幅広いジャンルの中から、“今の若い世代に届けたい物語”として13作品をノミネートしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152182/table/133_1_75dd4e77c6ee8f99699758b24853a006.jpg?v=202606011051 ]

* 選考対象作品: 2025年3月1日～2026年3月31日に出版された、主人公が中高生である書籍

* 選考者: 未来屋書店従業員／アオハル文学賞選考委員

* 大賞発表: 2026年7月17日(金)

* 店頭展開: 2026年7月17日(金)～夏休み期間中

未来屋書店各店舗にて展開予定です。

■昨年の様子2025年店舗展開事例昨年2025年受賞者／村上雅郁先生・五十嵐美怜先生

大賞作品を夏休み期間中に未来屋書店全店で展開することで、より多くの中高生が手に取りやすい環境を提供いたします。未来屋書店は、これからも地域のお客さまにとって身近な存在として、様々な企画を通じて本との出会いを創出してまいります。

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp

公式オンラインストア：https://store.miraiyashoten.co.jp/