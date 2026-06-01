【「AI導入」から「現場実装」の時代へ】アローサル・テクノロジー、「FDX株式会社」へ社名変更

アローサル・テクノロジー株式会社

アローサル・テクノロジー株式会社は、生成AI時代における企業変革支援をさらに加速するため、社名を「FDX株式会社」（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤拓哉）へ変更したことをお知らせします。

社名変更の背景

近年、生成AIの進化により、企業活動における資料作成、集計、議事録作成、問い合わせ対応、提案書作成、定型開発、情報整理といった中流業務が急速に再設計され始めています。

一方で、日本企業ではAI導入や研修は進むものの、「現場で使われない」「成果創出まで至らない」「ROIが見えない」といった課題も顕在化しています。

こうした状況を受け、当社はこれまで進めてきた自社のAIネイティブ化を基盤に、企業のAX（AI Transformation）を現場実装まで支援する体制へ進化するため、社名・ブランドを「FDX株式会社」へ変更しました。

FDXは、OpenAIなどグローバル企業でも注目される「FDE（Forward Deployed Engineer）」の思想を、エンジニア職だけでなく営業・人事・管理・CS・PMO・経営企画など全職種へ拡張する意味合いがあります。

当社ではこれまで、自社の営業、マーケティング、開発、研修設計、コンテンツ制作、ナレッジ共有、業務改善などにAIを組み込み、AIネイティブカンパニーとしての業務実装を進めてきました。

今後は、その実践知をもとに、企業ごとの業務構造や職種特性に合わせたAI教育とAIソリューション実装を一体で提供する「AX Factory」構想を本格展開します。

社名「FDX」に込めた意味

「FDX」は、Forward Deployed Transformationを意味します。

生成AI時代において企業に求められるのは、単なるAIツール導入ではありません。

AIを現場業務に組み込み、使いこなし、成果へ変える人材と仕組みを構築することです。

FDXは、FDE（Forward Deployed Engineer）の思想を全職種へ拡張し、AIを現場にデプロイできる人材と組織を増やすことで、企業のAXを支援してまいります。

当社の提供する主な支援内容

DXでは、単なるAI研修やPoC（概念実証）に留まらず、企業の現場業務にAIを定着させ、成果創出までを一気通貫で支援します。

主な提供領域

AX Factory エンゲージメントモデル - 貴社の社員に対する 4 モード + Tools 層 + AX Factory の階層構- AI活用戦略策定- 業務診断・AI化余地分析- 職種別AI教育- AIワークフロー設計- AIエージェント実装- AI-BPR／AI-BPO- 現場定着支援- KPI・ROI可視化支援

営業、人事、管理部門、CS、開発、PMO、経営企画など、各職種ごとの業務構造に合わせたAI活用を設計し、“AIを学ぶ”だけではなく、“AIで業務が変わる”ところまでを支援します。

代表コメント

代表取締役 佐藤拓哉

「生成AIの進化により、企業変革の主戦場はAI導入から現場実装へ移行しています。私たちはまず、自社の営業、開発、研修設計、業務改善、ナレッジ管理などにAIを組み込み、AIネイティブカンパニーへの変革を進めてきました。FDXは、その実践知をもとに、AI教育とAIソリューション実装を一体で提供し、企業のAXを現場で完了させる会社です。AIを学ぶだけではなく、AIで業務が変わるところまで支援する。それが、私たちFDXの使命です。」

【会社概要】

社名 ：FDX株式会社（旧：アローサル・テクノロジー株式会社）

代表 ：代表取締役社長 佐藤 拓哉

本社所在地 ：東京都港区北青山2-7-20 第2猪瀬ビル2F

会社URL ：https://fd-x.co.jp/

設立年 ：2013年9月

資本金 ：1億円（準備金含む）

従業員数 ：20名 ※業務委託・アルバイト含む（2026年6月時点）

事業内容 ：AX（AI Transformation）支援、AI人材育成、AIワークフロー・AIエージェント開発、AI-BPR／AI-BPO支援