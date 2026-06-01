初夏の感謝セール のお知らせ

株式会社リカーマウンテン

全国に204店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、6月1日(月)～30日(火)の期間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で初夏の感謝セールを開催いたします。



お父さんへのギフトにぴったりなバイヤー厳選のウイスキーやこだわりのお酒が勢ぞろい！



会員様限定の特別価格やポイントもザクザク貯まる大チャンスをお見逃しなく！



皆さまのご来店をお待ちしております。

チラシはこちら(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260601earlysummer__sale.pdf)

セール対象外店舗(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp