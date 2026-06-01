三省堂書店池袋本店にて「大学パンフレット」を一般書籍と共に展開するコラボ企画「ディスカバリーPR」を開始！～立ち読み・持ち帰り自由、NFCタグでデジタル情報にもシームレスにアクセス～

■大学パンフレット「ディスカバリーPR」について

Go Good株式会社

進路選択において、インターネットでの情報収集が主流となる一方で、「自分の知らない大学・興味を持っていなかった分野」に偶然出会う機会は減少傾向にあります。Go Good株式会社は、日常的に多くの人が知を求めて訪れる「書店」という空間に着目。三省堂書店池袋本店の学参コーナーに特設コーナーを用意し、大学パンフレットを並べることで、中高生やその保護者だけでなく、幅広い世代の来店者に「大学」に触れていただく機会を創出します。本企画「ディスカバリーPR」は、書店を訪れる多くの方々に、偶然の「大学との出会い」をセレンディピティ効果として提供する新しい試みです。

■大学パンフレット「ディスカバリーPR」の特徴

三省堂書店池袋本店学参売場の設置の様子

1. 首都圏を中心とした私立大学のパンフレットが勢ぞろい

高校生に人気のある大学はもちろん、個性的な学術分野で注目を集める34大学のパンフレットを三省堂書店池袋本店の学参売場に特設コーナーとして設置し、偏差値や知名度だけでは測ることができない大学の魅力に出会う環境を来店者に提供します。

2. 立ち読み・お持ち帰りが完全自由

一般の書籍と一緒に陳列された最新の大学パンフレットは、その場で自由に立ち読みし、複数の大学パンフレットを読み比べしていただけます。また、気になった大学のパンフレットは無料でお持ち帰りいただくことが可能です。

3. NFCタグ搭載！スマホタッチで瞬時にデジタル情報へ

パンフレット設置コーナーにはNFCタグカードを設置。来店者がご自身のスマートフォンをタッチするだけで、大学の公式ウェブサイトやデジタルパンフレットなどの情報へシームレスにアクセスすることで、新たな大学情報取得のデジタル体験を提供します。

■参加大学について（五十音順）

青山学院大学、川口短期大学、京都産業大学、慶應義塾大学、工学院大学、駒澤大学、埼玉学園大学、淑徳大学、昭和医科大学、駿河台大学、聖学院大学、成城大学、大正大学、拓殖大学、中央大学、東京聖栄大学、東京都市大学、東京福祉大学、獨協大学、豊田工業大学、日本栄養大学、日本女子大学、法政大学、武蔵大学、明治大学、名城大学、明海大学、明星大学、目白大学、ものつくり大学、立教大学、立正大学、麗澤大学、早稲田大学、SAK University（計35大学）

※6月1日時点での参加大学となります。

■スマホタッチで大学情報を取得できるNFCソリューション

大学パンフレットを立ち読みし、興味を持った大学のNFCタグをスマートフォンでタッチするだけで、大学の公式ウェブサイトやデジタルパンフレットなどの情報へシームレスにアクセスすることが可能です。大学パンフレットを持ち帰ることに抵抗のある方でも気軽に大学情報を取得していただけます。また、各大学毎にNFCのタッチ回数をログ取得することで、本企画のマーケティングデータ分析に活用します。（※NFCタッチでは個人情報の取得は一切ございません）

※NFCとは

NFCは、RFIDの中でも”近距離無線通信”(Near field communication) の技術の一種であり、交通系ICカードやスマートフォンのタッチ決済などに活用されている非接触技術の総称を指します。

NFCタグは、スマートフォンをリーダー代わりに使用出来るという特徴を生かして、タグ内にWebサイトURLを書き込み、NFC対応スマートフォンであれば誰でも読取可能なツールです。

■三省堂書店池袋本店について

三省堂書店池袋本店は、東京都豊島区南池袋（西武池袋本店 別館・書籍館）にある首都圏最大規模の大型書店です。伝統と革新を融合した「次世代型書店」として、豊富な在庫と独自のイベントや陳列スペースを展開しており、JRや各私鉄が乗り入れる池袋駅直結の便利な立地が特徴です。

三省堂書店池袋本店

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 別館地下1階・書籍館地下1階～1階

電話：03-6864-8900、営業時間：10:00～21：00、アクセス：JR・各私鉄・地下鉄 池袋駅直結

https://ikebukuro.books-sanseido.co.jp(https://ikebukuro.books-sanseido.co.jp/)

■Go Good株式会社｜会社概要

本 店：東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル29F

オフィス：東京都目黒区中目黒1-1-17 LANTIQUE BY IOQ 306

設 立：2022年6月

代表者：代表取締役社長：谷口 康忠

https://go-good.com

Go Good株式会社は、「個別指導の明光義塾」を展開する株式会社明光ネットワークジャパン（東証プライム4668）初の社内ベンチャーであり連結グループ企業です。教育分野を中心としたデジタルマーケティング事業およびメタバース/AR事業を中心に、データに基づくデジタル技術を通じて、教育・働き方・地域など様々な領域でワクワクするデジタルコミュニケーションでDXを推進していきます。

Imagine a Go Good future and promote DX with exciting digital communication.