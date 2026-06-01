エスケー石鹸より親子で愉しく歯磨きできる「あわだたないこどもハミガキ　いちご香味」が新発売！発泡剤不使用／無添加／口腔ケア甘味料キシリトール配合

ヱスケー石鹸株式会社

ヱスケー石鹸株式会社（東京都北区 五代目社長 倉橋 和良 以下エスケー石鹸）は、親子で愉しく歯磨きできる「あわだたないこどもハミガキ いちご香味」を2026年6月1日に新発売しました。通信販売、生活協同組合、自然食品店などのルートにて販売します。

親子で愉しく歯磨きできる「あわだたないこどもハミガキ」とは

「あわだたないこどもハミガキ いちご香味」は、味がよく、違和感が少ないので、子どもたちが歯磨きを嫌がりません。親子ともに愉しい歯磨きタイムとなり、自然と習慣を育みます。仕上げ磨きから自分磨き、大人用ハミガキへの移行もスムーズです。原料は、大切な子どもたちの口に入れるものだからこそ厳選しています。

★口に入れるものだから食品にも使われる原料で処方。

★発泡剤不使用で磨いたときに違和感が少ない。

★子どもの歯質を考えたやさしく磨けるマイクロ清掃パウダーを採用。

★口腔ケアする甘味料のキシリトールを配合。

★着色料や保存料は無添加。

★フレーバー（食品香料）を使用し、控えめな清涼感。

★歯磨き後に味を損なわない（※1）ので、食育につながる。

※1 ハミガキの発泡剤（合成界面活性剤）により味を感じる器官である味蕾(みらい)が影響を受け、歯磨き後に味が変化する場合があります。

倉橋 和良｜石鹸社長 メッセージエスケー石鹸 五代目社長 倉橋 和良

「子どもが歯磨きを嫌がるたびに、心が痛む…」そんな親としての悩みや不安から、この商品は生まれました。

“歯を保つ”には、幼い頃からの歯磨き習慣がとても大切だと、私たちは信じています。でも、泡立ちが多すぎて…味が苦手…子どもにとって歯磨きが「つらい時間」になってしまっては、意味がありません。だからこそ、“歯磨き嫌いを無くしたい”という想いを込めて、「あわだたないこどもハミガキ いちご香味」をつくりました。お子様の笑顔と未来のために。ぜひ一度、お試しいただけたら嬉しいです。

エスケー石鹸のWEB工場見学

埼玉県川口市にある衛生管理の整ったハミガキ専用工場で製造しています。製造工程を動画でご紹介します。

https://www.sksoap.co.jp/movie/#hamigaki

エスケー石鹸 ハミガキの工場エスケー石鹸 あわだたないハミガキシリーズ

左から

- あわだたないこどもハミガキ ぶどう香味 https://www.sksoap.co.jp/products/3770/- あわだたないこどもハミガキ ラムネ香味 https://www.sksoap.co.jp/products/3790/- 泡立たないハミガキ（大人用） https://www.sksoap.co.jp/products/3020/グリーン・サステナブル技術（Green and Sustainable Techniques：GST）

エスケー石鹸が長年培った「人と環境にやさしく、持続可能な社会の発展を支える技術」のこと。これまでGSTを追求し、さまざまな製品を開発してきました。

かつてハミガキの配合成分で、ジエチレングリコール、トリクロサンやマイクロプラスチックビーズが、人や環境などに影響を与える懸念があり問題となりました（※2）。毎日使うものだからこそ、グリーン・サステナブル（人と環境へのやさしさ）にこだわりたい。エスケー石鹸は、ハミガキに人と環境にやさしい成分を選定することがとても大切であると考えています。

※2 現在、日本国内のハミガキには配合されていません。

エスケー石鹸

創業100年を超える東京のせっけんメーカー。人と環境にやさしい製品を提案しています。

※正式な社名はエがヱのヱスケー石鹸株式会社です。

★「うるおい洗濯せっけん（ミニスティック）」、「しっとり洗濯用粉せっけん」<洗濯用>

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000136102.html

★あわだたないこどもハミガキ＜Makuake先行販売＞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000136102.html

★溶かして使うせっけんの素<台所用・洗濯用>

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000136102.html

★こだわり固形せっけん<洗顔・浴用>

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000136102.html

★泡立たないハミガキ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000136102.html

★四肌のスキンソープギフトBOX

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000136102.html

★エスケーダイケン

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000136102.html

あわだたないこどもハミガキ いちご香味

仕様

内容量：60g

一般価格：450円（税込495円）

JANコード：4964495600113

原産国：日本

使用方法：適量をハブラシにとり、歯及び歯ぐきをブラッシングする。

効能・効果：ムシ歯を防ぐ（※3）、歯を白くする（※3）、歯垢を除去する（※3）、口中を浄化する 、口臭を防ぐ 、歯石の沈着を防ぐ（※3）

※3 使用時にブラッシングを行う

全成分：炭酸Ｃａ（清掃剤）、水、グリセリン（湿潤剤）、キシリトール・マルチトール（甘味剤）、キサンタンガム（粘結剤）、クエン酸Ｎａ（ｐＨ調整剤）、香料（いちごタイプ）、メントール（着香剤）

製造販売元：ヱスケー石鹸株式会社

ヱスケー石鹸株式会社

〒114-0001 東京都北区東十条1-19-10

問い合わせ：contact@sksoap.co.jp

公式サイト：https://www.sksoap.co.jp/

商品情報：https://www.sksoap.co.jp/lp/awadatanai-kodomo-hamigaki/

販売サイト：エコーレアオンラインショップ https://ecorea-shop.jp/

エコーレア楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/ecorea2010/