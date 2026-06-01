最新の出題傾向を徹底分析！ 5肢すべての詳細解説で効率よく合格ラインを超える『第2種衛生管理者 過去7回 本試験問題集 ’26～’27年版』刊行

株式会社秀和システム新社

年間受験者数4万人を超える人気資格「第2種衛生管理者」の最新過去問題集です。令和5年4月から令和8年4月公表分までの本試験問題7回分を収録しました。

5つの選択肢すべてに丁寧な正誤の根拠を記載し、一問の演習から最大の学習効果を引き出す工夫を凝らした一冊となっています。

近年の法改正や新傾向問題にも完全対応し、受験生の確実な一発合格をサポートします。

■類似問題が繰り返し出題される試験だからこそ、解説の「質」が合否を分ける

第2種衛生管理者試験の合格率は48.7％（令和7年度）と、一度の挑戦で合格するためには、要点を押さえた効率的な学習が不可欠です。本試験は過去の類似問題が繰り返し出題される傾向が強いため、いかに過去問の演習を通じて周辺知識まで網羅できるかがポイントとなります。

本書は、直近3年間（計7回分）の本試験問題を収録し、切り離して使える2色刷りの「別冊 解答・解説編」を付属しています。

最大の特徴は、5つの選択肢（各枝）すべてに対して詳細な解説を付している点。特に誤りの選択肢（×問）については、「どこが誤りで、何が正しいのか」を明確に示しているため、1問を解く過程で複数の重要事項を同時に学習できる設計となっています。さらに、法令科目には根拠となる条文を明記し、過去の関連項目は一覧表にまとめるなど、受験生の「わからない」を徹底的に解消します。

また、近年の労働環境の変化に伴い出題が急増している「高齢労働者」や「ストレスチェック」などの新傾向問題には、アイコンを付与して注意を促しています。

各科目40％以上、全体で60％以上という合格基準を最も確実かつ合理的にクリアできるよう、巻頭には「詳細な傾向分析表」や「重要暗記事項まとめ」も収録。限られた時間の中で合格を目指すビジネスパーソンにとって、最適な学習環境を提供する一冊です。

■目次

よくわかる衛生管理者試験のしくみ

衛生管理者試験に合格するには！？

衛生管理者試験 ここが出た！

法改正情報

直前チェック！重要暗記事項まとめ

令和 8年 4月 過去問題

令和 7年 10月 過去問題

令和 7年 4月 過去問題

令和 6年 10月 過去問題

令和 6年 4月 過去問題

令和 5年 10月 過去問題

令和 5年 4月 過去問題

解答・解説

■書籍概要

書名：第2種衛生管理者 過去7回 本試験問題集 ’26～’27年版

著者：衛生管理者試験対策研究会

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年6月1日

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4798076880

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18544632/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます