【抽選でENHYPENに会える!?】リステリン(R)「ENHYPENと21日間チャレンジキャンペーン」を開催

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

Kenvue（ケンビュー）が展開する薬用マウスウォッシュ「リステリン(R)」は、グローバルグループ「ENHYPEN」（エンハイプン）を新アンバサダーに迎えた取り組みが好調に推移しています。第1弾の反響を受け、このたび 第2弾「ENHYPENと21日間チャレンジキャンペーン 」を、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで実施いたします。本キャンペーンでは、毎日のマウスウォッシュを “21日間” 続けることで、お口の健康ケアを生活習慣として定着させ、健やかな毎日を維持することを提案いたします。期間中、対象商品をご購入のうえご応募いただくと、抽選で計325名様にプレゼント。A賞は、抽選で“ENHYPENに会える”LISTERINE & ENHYPENコラボサイン会（韓国開催）へご招待します。

【キャンペーン実施の背景】

リステリン(R)は、マウスウォッシュのパイオニアとして市場を牽引し、日本国内売上No.1*の薬用マウスウォッシュブランドです。歯みがきに加えたマウスウォッシュの活用は、お口の健康ケアを“毎日のルーティン”として無理なく続けやすく、健康的な生活の維持にもつながります。リステリン(R)は、日々のオーラルケアを前向きに続けるきっかけとして、ENHYPENを新アンバサダーに起用したコミュニケーションを展開し、幅広い年齢層にマウスウォッシュの大切さと習慣化を後押ししています。

*売上No.1: インテージSRI+ （マウスウォッシュ市場2025年1月-12月 主要シリーズ別金額シェア）

2026年3月より、ENHYPENが出演するテレビCM 「TO DO LIST LISTERINE(R)」の放映を開始し、店頭キャンペーンやデジタルキャンペーンなど連動施策を展開してきました。第2弾となる本キャンペーンでは、21日間の継続チャレンジを通じてマウスウォッシュ習慣の定着を促すとともに、魅力の高いアンバサダー“メンバーに会える”特別な体験と、オリジナル景品が当たる、計325名のプレゼント企画です。

・キャンペーン URL： https://www.listerine-jp.com/campaign/enhypen2026

・キャンペーン YouTube https://youtube.com/shorts/ezSka__nJTs

■キャンペーン概要

● キャンペーン名：ENHYPENと21日間チャレンジキャンペーン

●応募期間：2026年6月1日（月）～ 7月31日（金）

▻ A賞 応募期間：6月1日（月）～ 7月6日（月）

▻ B賞 応募期間：6月1日（月）～ 7月31日（金）

※対象によって期間が異なります。ご注意ください。

● 賞品内容：

A賞：LISTERINE&ENHYPENコラボサイン会 25名

B賞：メンバーオリジナルブロマイド 300名

● 応募方法：期間中、対象商品を購入したレシートを撮影し、キャンペーン特設サイトからアップロードしてご応募いただけます。

◇ 900円（税込）以上ご購入で応募：

・900円以上のレシートを1口とし、応募回数に制限なく応募可能

・リステリン公式Xフォロー＆使用中のリステリン画像とコメント投稿で当選確率UP

● 対象商品 リステリン(R)トータルケアシリーズ、プロケア（液体歯磨、医薬部外品）、ホワイトニング（液体歯磨、化粧品）

・上記の全サイズ対象（店舗、Amazon、企画品含む）

◇ 詳細は下記サイトをご確認下さい。

URL：https://www.listerine-jp.com/campaign/enhypen2026

ENHYPENメンバーと実際に会えるコラボサイン会へご招待する特別企画です。日本に加え、APAC各国でも実施されるキャンペーンとなり、地域を越えてENHYPENとリステリン(R)の取り組みを体感いただけます。開催日は2026年8月16日 韓国での開催になります。詳細は当選者の方へご案内します。詳しくはキャンペーンサイト（ https://www.listerine-jp.com/campaign/enhypen2026 ）をご確認下さい。

■ENHYPENプロフィール・画像

JUNGWON・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIからなるグローバルグループ。Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月にデビュー。圧倒的なコンセプト表現力で世界中から愛され、2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初のトリプルミリオンセラーを突破。3回目のワールドツアー「WALK THE LINE」では海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヵ月）で日本スタジアム公演を実現し、計19都市32公演で全世界67万6000人余りを動員。今年1月リリースの7th Mini Album『THE SIN : VANISH』は自身4作目のダブルミリオンセラー作品となるなど、キャリアハイ更新を続けている。

2026年5月より、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』が開幕。日本では12月より初の4大ドームツアーを開催予定で、期待が高まっている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■「リステリン(R)」について

「リステリン(R)」は、1895年に世界初の口内洗浄液として発売されました。以来、さまざまな研究者や専門家によって基礎研究や臨床試験が行われてきました。現在では殺菌効果による、歯垢沈着予防や歯肉炎予防などの効果のある商品をお届けしています。マウスウォッシュのパイオニアとして135年以上の歴史を誇る「リステリン(R)」は、現在では世界50カ国以上で愛用されています。

日本でも売上No1*のブランドとなっており、たくさんの方にご愛用いただいています。

*売上No.1: インテージSRI+ （マウスウォッシュ市場2025年1月-12月 主要シリーズ別金額シェア）

■リステリン(R)WEBサイト

https://www.listerine-jp.com/

■Kenvue（ケンビュー）について

Kenvueは、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。 Aveeno(R)、BAND-AID(R)、Johnson's(R)、Listerine(R)、Neutrogena(R)、Tylenol(R)といった私たちの象徴的なブランドは、100年以上の歴史を礎に、 サイエンスに裏付けられ、世界中のヘルスケア専門家から支持されています。Kenvueは、日々のケアがもたらす驚くべき力を信じています。私たちは、その力を生活者の手に届けるとともに、暮らしの中でかけがえのない存在になるよう日々取り組んでいます。

■Kenvue（ケンビュー）WEBサイト

https://www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/

■問い合わせ先：Kenvueお客様相談室（フリーダイヤル）0120-101-110