『中堅モノづくり製造業にはSAP導入は高い・難しいのか』というテーマのウェビナーを開催

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■「SAPは大企業向け」その思い込みが導入判断を止めていないか？

原価高騰や人材不足、サプライチェーン変動への対応が求められる中、属人的な業務運用や老朽化した基幹システムでは、経営判断や現場改善のスピードに限界が見え始めています。



一方で、「SAPは大企業向け」「導入費用が高額」「運用が難しい」といったイメージから、導入検討そのものを避けている中堅モノづくり製造業も少なくありません。



しかし近年では、SaaS型である「SAP Cloud ERP」の登場に加え、業界特有のプロセスに適合したテンプレートを活用することで、スマートかつ現実的に導入を進める企業が増えています。



■個別最適化された基幹システムが、現場と経営の分断を招く



長年の運用で継ぎ足された個別開発やExcel管理により、生産・購買・在庫・原価情報が分散し、全体最適が見えなくなっているケースは少なくありません。



特にモノづくり製造業では、業務プロセスが複雑なために、ERPの標準機能だけでは変革後の具体的な業務イメージが描きにくく、検討プロセスの長期化や意思決定の遅延を招きがちです。



今求められているのは、過剰な個別開発に頼らず、業界の標準機能をベースにしながら、経営と現場をデータで垂直統合する一気通貫の経営基盤です。



■エクサのノウハウを凝縮した業界特化型テンプレート「EMSA(TM)」を解説

本セミナーでは、中堅モノづくり製造業におけるSAP導入の現実的な進め方と、それを支えるエクサ独自のSAP Cloud ERP テンプレート「EMSA(TM)（エムサ：EXA Manufacturing Standard Accelerator）」をご紹介します。



「EMSA(TM)」は、日本のモノづくり企業の業種特有の業務プロセスをあらかじめ体系化しているため、検討の初期段階から具体的な業務イメージを把握し、迅速な立ち上げを可能にします。



過剰なアドオンを抑え、標準機能を活用しながら現場へ定着させるポイントや、将来的なAI解析・デジタル基盤連携を見据えた成長ステップについて、JFEグループをはじめとする数多くの製造現場で培った豊富な知見とノウハウを交えて詳しく解説します。



■主催・共催

株式会社エクサ

■協力

マジセミ株式会社

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