auでんき、WEB・店頭にて新規お申し込みで5,000円相当の特典！

auエネルギー＆ライフ株式会社



auエネルギー&ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下 auエネルギー＆ライフ）は、現在実施しているauでんき新規お申し込み特典について、2026年6月1日からオール電化プランも対象に拡大します。より多くのお客さまにauでんきをおトクにご利用いただけるよう、WEBからのお申し込みでは5,000円（不課税）相当をau PAY 残高へ還元、店頭からのお申し込みでは最大5,000円（税抜）の値引きを提供します。

※1：終了日は未定となります。12ヶ月以内の解約で違約金が発生する場合があります。※2：終了日は未定となります。12ヶ月以内の解約で違約金が発生する場合があります。本施策は沖縄エリア対象外となります。





■背景

auエネルギー&ライフでは、電気料金の見直しや家計の節約意識が高まる中、より多くのお客さまにauでんきをおトクにご利用いただけるよう、オール電化プランの対象拡大を検討してきました。オール電化住宅では、ガス併用住宅に比べて、特に電気使用量が多くなる傾向があるため、還元特典のニーズが高いことから、今回の対象追加を決定しました。



■ キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124795/table/46_1_f175c27ca7fb08f532abda578d69d81a.jpg?v=202606011051 ]

■ お申し込み方法

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124795/table/46_2_e0783744dbe43bc11b0110111be885ac.jpg?v=202606011051 ]



■展望

auエネルギー＆ライフは、企業メッセージ「Energize Your Life」のもと、お客さまの暮らしをより快適で豊かなものにするサービス提供を進めていきます。今回の対象拡大をはじめ、電力サービスの利便性向上とおトクな価値創出に継続して取り組みます。今後も、お客さま一人ひとりの生活に寄り添い、エネルギーを通じた新たな体験と選択肢を広げてまいります。

■auでんきについて

毎月の電気料金に応じてPontaポイントがたまるほか、スマートフォンアプリで使用量や料金を手軽に確認できるなど、日常の電気利用をより便利にするサービスです。今回の対象拡大により、電気使用量が多いオール電化住宅でも、よりおトクにご利用いただける機会が広がります。