日常を気軽に撮る楽しさ。わずか9.4mmのスリムなデジカメ「Leaf Camera」6月1日発売開始！

株式会社UI

株式会社UIは、9.4mmの薄さと88gの軽量で持ち運びが楽なスリムなデジカメ「Leaf Camera（リーフカメラ）」を2026年6月1日より販売開始します。

【オンラインで販売】

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H35V7TJD

■Yahoo

https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0875.html

■楽天

https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0875/

指で簡単につまんで持てるスリムさです。1cm未満の薄型ボディーで約88gと軽量。

ポケットに入れてもかさばらず持ち運びできます。

カバンのポケットにもスポッり入れられます。

シルバーボディーはシンプルで女性も男性もだれでもに合います。

スマートフォンとは違った画質。スリムボディーでもしっかり撮影できます。

実際にLeafCameraで撮影した画像１.実際にLeafCameraで撮影した画像２.

20種類のフィルーターを搭載。

簡単にいろいろな撮影を楽しむことができます。

白黒やセピアはもちろん、カラーフィルターもあります。

電源を入れて、シャッターを押すだけ。

簡単操作で写真も動画も撮影できます。

スリムでコンパクトなので、日常風景を楽しく撮影できます。

顔検出や笑顔のときに自動でシャッターが押される「スマイルキャッチ」機能、一度のシャッターで3枚の画像を撮影する連続撮影機能を搭載しています。

露出設定やISO設定もできます。

通信機能はありません。学生の修学旅行時に持っていき、友達との思い出作りにも。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/155_1_4a786018563389a8938f01e2ad925650.jpg?v=202606011151 ]

※ 都合により仕様・付属品は予告なく変更となる場合があります。

スリムで持ち運びが楽々。外出に持っていきやすい。サイドポケットにもすっぽり入る。このスリムさで、しっかり撮れるデジカメ！スリムで持ちやすく、撮影しやすい。

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H35V7TJDYahooショップ :https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0875.html楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0875/