日常を気軽に撮る楽しさ。わずか9.4mmのスリムなデジカメ「Leaf Camera」6月1日発売開始！
株式会社UI
実際にLeafCameraで撮影した画像１.
実際にLeafCameraで撮影した画像２.
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/155_1_4a786018563389a8938f01e2ad925650.jpg?v=202606011151 ]
スリムで持ち運びが楽々。外出に持っていきやすい。
サイドポケットにもすっぽり入る。
このスリムさで、しっかり撮れるデジカメ！
スリムで持ちやすく、撮影しやすい。
Amazon :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H35V7TJD
Yahooショップ :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0875.html
楽天市場 :
https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0875/
株式会社UIは、9.4mmの薄さと88gの軽量で持ち運びが楽なスリムなデジカメ「Leaf Camera（リーフカメラ）」を2026年6月1日より販売開始します。
【オンラインで販売】
■Amazon
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■楽天
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指で簡単につまんで持てるスリムさです。1cm未満の薄型ボディーで約88gと軽量。
ポケットに入れてもかさばらず持ち運びできます。
カバンのポケットにもスポッり入れられます。
シルバーボディーはシンプルで女性も男性もだれでもに合います。
スマートフォンとは違った画質。スリムボディーでもしっかり撮影できます。
実際にLeafCameraで撮影した画像１.
実際にLeafCameraで撮影した画像２.
20種類のフィルーターを搭載。
簡単にいろいろな撮影を楽しむことができます。
白黒やセピアはもちろん、カラーフィルターもあります。
電源を入れて、シャッターを押すだけ。
簡単操作で写真も動画も撮影できます。
スリムでコンパクトなので、日常風景を楽しく撮影できます。
顔検出や笑顔のときに自動でシャッターが押される「スマイルキャッチ」機能、一度のシャッターで3枚の画像を撮影する連続撮影機能を搭載しています。
露出設定やISO設定もできます。
通信機能はありません。学生の修学旅行時に持っていき、友達との思い出作りにも。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/155_1_4a786018563389a8938f01e2ad925650.jpg?v=202606011151 ]
※ 都合により仕様・付属品は予告なく変更となる場合があります。
スリムで持ち運びが楽々。外出に持っていきやすい。
サイドポケットにもすっぽり入る。
このスリムさで、しっかり撮れるデジカメ！
スリムで持ちやすく、撮影しやすい。
Amazon :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H35V7TJD
Yahooショップ :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0875.html
楽天市場 :
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