日常を気軽に撮る楽しさ。わずか9.4mmのスリムなデジカメ「Leaf Camera」6月1日発売開始！

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株式会社UI



株式会社UIは、9.4mmの薄さと88gの軽量で持ち運びが楽なスリムなデジカメ「Leaf Camera（リーフカメラ）」を2026年6月1日より販売開始します。



【オンラインで販売】


■Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H35V7TJD


■Yahoo


https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0875.html


■楽天


https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0875/







指で簡単につまんで持てるスリムさです。1cm未満の薄型ボディーで約88gと軽量。


ポケットに入れてもかさばらず持ち運びできます。


カバンのポケットにもスポッり入れられます。



シルバーボディーはシンプルで女性も男性もだれでもに合います。






スマートフォンとは違った画質。スリムボディーでもしっかり撮影できます。





実際にLeafCameraで撮影した画像１.

実際にLeafCameraで撮影した画像２.



20種類のフィルーターを搭載。


簡単にいろいろな撮影を楽しむことができます。


白黒やセピアはもちろん、カラーフィルターもあります。





電源を入れて、シャッターを押すだけ。


簡単操作で写真も動画も撮影できます。


スリムでコンパクトなので、日常風景を楽しく撮影できます。






顔検出や笑顔のときに自動でシャッターが押される「スマイルキャッチ」機能、一度のシャッターで3枚の画像を撮影する連続撮影機能を搭載しています。


露出設定やISO設定もできます。






通信機能はありません。学生の修学旅行時に持っていき、友達との思い出作りにも。






[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/155_1_4a786018563389a8938f01e2ad925650.jpg?v=202606011151 ]

※ 都合により仕様・付属品は予告なく変更となる場合があります。




スリムで持ち運びが楽々。外出に持っていきやすい。

サイドポケットにもすっぽり入る。


このスリムさで、しっかり撮れるデジカメ！

スリムで持ちやすく、撮影しやすい。



Amazon :
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