株式会社カカオピッコマ

・第２回ピッコマノベルズ大賞・年間優秀賞受賞作が待望のSMARTOON化!!

・後悔に悶える元婚約者とポジティブな元悪役令嬢が織りなす、すれ違いじれもだ恋愛ファンタジー

・『さよなら浮気な婚約者様、次のゲームで幸せになります」作品ページ：

https://piccoma.com/web/product/205131

株式会社カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎新作『さよなら浮気な婚約者様、次のゲームで幸せになります』（原作：茜たま／キャラクター原案：春が野かおる／出版社：シェルパスタジオ）を、2026年6月1日（月）より独占配信いたします。

異世界から来た聖女に婚約者・ルシアンを奪われたカロリナ。しかしその瞬間、自分が乙女ゲームの悪役令嬢であり、この後に「続編」が控えていることに気づく。すっぱり婚約破棄を受け入れ、次の恋へ向けて前向きに突き進むカロリナと、ゲームの強制力が解けて今更彼女への未練に苦しみだすルシアン。後悔に悶える元婚約者と、ポジティブな元悪役令嬢が織りなす、すれ違いじれもだロマンスが開幕！

（C）茜たま / SHERPA STUDIO「さよなら浮気な婚約者様、次のゲームで幸せになります」

原作：茜たま

キャラクター原案：春が野かおる



「ほかに愛する人がいるんだ」異世界から転移してきた聖女に心を奪われたルシアンは、婚約者であるカロリナに対して冷ややかにそう告げた。しかしそこで、カロリナは自分が前世でプレイした乙女ゲームの悪役令嬢として転生していたことに気がつく。それなら、この世界には“続き”があるはずよね!? カロリナはゲームの『続編』に想いを馳せ、明るく笑ってこう言った──「分かりました、婚約破棄しましょう！」続編では勇者が転移してきて、最初のゲームで婚約者を奪われた悪役令嬢たち、つまりカロリナたちと恋に落ちるのだ。すっぱりとルシアンを諦めたカロリナは、今度こそ幸せになれるはずだと信じてゲームの続編開始を待つ。一方ルシアンは、徐々にゲームの強制力が解けてきたことに戸惑いを隠せない。（聖女よりカロリナのことが今更気になるなんて…！）後悔に苦しむ婚約者×ひたすら前向きな元悪役令嬢の、すれ違いじれもだロマンス！

「初回20話一挙公開／毎週月曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/205131

シェルパスタジオについて

株式会社シェルパスタジオ設立：2021年2月

代表者：川崎龍一郎 所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目1－12 VORT AOYAMA II 10F

電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」を運営するカカオピッコマのグループ会社。

クリエイターが才能を存分に発揮できる環境を提供し、また読者とクリエイターの架け橋となることを目指します。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

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