需給調整市場での運用容量が50MW超に

デジタルグリッド株式会社

デジタルグリッド株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:豊田祐介、以下「当社」）は、需給調整市場における系統用蓄電池アグリゲーション（運用受託）の容量が、2026年5月末に50MWを突破したことをお知らせいたします。需給調整市場への初参入から11カ月での達成となり、市場でのシェアが拡大しています。

多様な蓄電池設備への対応力と市場運用の知見をもとに、今後も蓄電池アグリゲーションの拡大を進めるとともに、再生可能エネルギーの普及および電力系統の安定化に貢献してまいります。

当社がアグリゲーターとして選ばれる理由

１. 特定メーカーに限定せず対応可能

蓄電池設備やパワーコンディショナーの仕様が多様化する中、当社では蓄電池設備のメーカーを限定することなく対応しています。これにより、蓄電所オーナーは設備選定の自由度を確保しながら、需給調整市場への参入や収益化を実現できます。

２. 金融市場で培った知見を活かした市場運用

需給調整市場では、電力需給や再エネ出力、市場価格などが時間帯ごとに変動するため、蓄電池価値を最大化するためには高度な市場分析と運用判断が求められます。

当社には金融業界出身メンバーが多数在籍しており、市場分析・価格予測・リスク管理の知見を活用した蓄電池運用を強みとしています。

会社概要

▶アジア太平洋地域の急成長企業ランキング2026入賞 ▶令和7年度 気候変動アクション環境大臣賞

会社名：デジタルグリッド株式会社 （http://www.digitalgrid.com/）

代表者：代表取締役社長CEO 豊田祐介 【東証グロース市場350A】

設 立：2017年10月 資本金：1,204百万円（1月末時点） 従業員数：99名（5月1日現在）

所在地：東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル3階

事業内容：電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP」運営、分散型電源アグリゲーションサービスの提供

問い合わせ

デジタルグリッド株式会社 広報室: 安藤・石原

MAIL: pr@digitalgrid.com