韓国スキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」、話題のリニュアル3番ラインの7商品がオフライン店舗にて順次発売開始

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN（日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄）が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は、4月にリニュアルした3番ラインの7商品を、2026年6月3日（水）よりメーカー出荷を開始し、全国のオフライン店舗にて順次発売いたします。

ナンバーズインの3番ラインは、ブランドを代表する人気ラインのひとつとして、長年多くのお客様にご愛用いただいてきており、今年4月リニューアルしました。

今回のリニューアルでは、既存の3番ラインが持つガラクトミセス*¹とビフィズス菌*²由来の発酵成分*³をリポソーム化。さらに、発酵バクチオール*⁴やコウジ酸*⁵などの新たな成分を加えることで、肌のキメやざらつき、毛穴まわりのくすみ*⁶が気になる肌を、よりなめらかで透明感*⁷のある肌印象へ導くラインへとアップグレードしました。今回は長年愛されてきた既存商品をアップグレードした4種に加え、新商品4種が登場しました。毎日のスキンケアから、メイク前の肌づくりまで、キメを整えベースメイクがなじみやすいなめらかな肌状態へ導きます。

その中でも今回オフラインで発売開始されるのは、トナー2種、セラム、トナーパッド、乳液、トーンアップUVクリーム、トーンアップUVエッセンスの7商品です。

商品概要

3番 うるツヤ発酵トナー EX

長年愛されてきたナンバーズインの定番アイテムが、今回のリニューアルでさらにアップグレード。

ガラクト*¹×ビフィズス*²リポソーム5％とコウジ酸*⁵を新たに配合し、肌をなめらかに整えながら、毛穴まわりのくすみ*⁶にもアプローチします。とろみのあるクスチャーで、肌になじみ、うるおいを与えて保ち、透明感*⁷のある肌印象へ導きます。乾燥が気になる肌や、インナードライ肌の方にもおすすめです。

200ml・2,090円（税込）

3番 すべすべ発酵トナー

今回のリニューアルにより新たに登場したトナー。

精製水の代わりに、ガラクトミセス*¹とビフィズス菌*²をベースとした発酵水*⁸を57％配合し、乾燥しがちな肌にもすっとなじみ、浸透*⁹してうるおいを届けます。みずみずしく軽やかなテクスチャーで、脂性肌や混合肌の方にもおすすめのさっぱりとした使用感です。

200ml・2,090円（税込）

3番 すべすべキメケアセラム EX

精製水の代わりに、ガラクトミセス*¹とビフィズス菌*²をベースとした発酵水*⁸を62％配合したセラム。

肌にうるおいを与え、乾燥やキメの乱れによる毛穴まわりの肌印象*¹⁰を整えながら、ざらつきが気になる肌をなめらかな印象へ導きます。さらに発酵バクチオール*⁴を配合し、肌のキメまで丁寧にケア。思わず触れたくなるような、しっとりと柔らかな肌質感へと導きます。今回のリニューアルでは、毛穴悩みにより多角的にアプローチするため、肌のキメや毛穴まわりのくすみ*⁶に着目した成分も新たに追加しました。メラニンの生成を抑えるコウジ酸*⁵と肌トーンを整えるナイアシンアミド*¹¹を配合し、毛穴まわりのくすみ*⁶を整え、透明感*⁷のあるなめらかな素肌印象を目指します。

30ml・2,420円（税込）

3番 もちすべキメケアトナーパッド

ひと拭きでキメを整え、ベースメイクのクオリティを高めるトナーパッド。

PHA*¹²とLHA*¹³成分が不要な角質をやさしくオフ。さらに、ガラクトミセス*¹×ビフィズス菌*²が肌のざらつきを抑え、ベースメイクがなじみやすいなめらかな肌状態へ導きます。また、プレーン面を肌に乗せて、角質を拭き取った後の肌に発酵成分*³を浸透*⁹させます。

70枚・2,420円（税込）

3番 もちすべキメケア乳液

ベースメイクの仕上がりを左右する、仕込み用保湿乳液。重たさを感じさせない軽やかさの中に、ほどよいもっちり感を忍ばせたテクスチャーが肌にすっとなじみ、内側はうるおいで満たしながらも、表面はなめらかに整えます。

朝はメイク前の保湿として、夜はクリーム代わりに軽やかに使用でき、うるおいをキープ。朝晩問わず心地よく使える、日本限定アイテムです。

150ml・1,980円（税込）

3番 ノーファンデ陶器肌トーンアップUVクリーム EX SPF50+ PA++++ 50ml

ふんわりとしたセミマット仕上がりで、キメの整ったなめらかな陶器肌*¹⁴のような印象へ導くトーンアップUVクリーム。

UV対策はもちろん、毛穴をふんわりカバーしながら、ナチュラルにトーンアップ*¹⁴します。

さらに、スキンケア成分*¹⁵を72％配合し、なめらかに伸び広がり、肌にやさしくなじむ使用感へとアップグレードしました。

50ml・2,310円（税込）

3番 ノーファンデ陶器肌トーンアップUVエッセンス SPF50+ PA++++ 50ml

今回新たに登場したトーンアップUVエッセンス。

しっかり毛穴やキメをカバー*¹⁴しながら、たっぷりのうるおいを閉じ込めたみずみずしいテクスチャーで、つるんとしたツヤのある肌を演出します*¹⁴。スキンケア成分*¹⁵を70％配合し、うるおいを与えながら、自然なグロウ仕上がりへ導きます。SPF50+ PA++++で、毎日のUV対策にもおすすめです。

50ml・2,310円（税込）

*¹ ガラクトミセス培養液（整肌成分）

*² ビフィズス菌培養溶解質（整肌成分）

*³ 整肌成分

*⁴ バクチオール（整肌成分）

*⁵ コウジ酸（整肌成分）

*⁶ 乾燥による毛穴まわりのくすみ

*⁷ うるおいによる肌印象

*⁸ ガラクトミセス培養液、ビフィズス菌培養溶解質、ナイアシンアミド、バクチオール（すべて整肌成分）

*⁹ 角質層まで

*¹⁰ 乾燥やキメの乱れによる毛穴まわりの肌印象を整えること

*¹¹ ナイアシンアミド（整肌成分）

*¹² グルコノラクトン（整肌成分）

*¹³ カプリロイルサリチル酸（整肌成分）

*¹⁴ メイクアップ効果による

*¹⁵ ツボクサ葉水、ヒアルロン酸、パンテノール、セラミドNP、マドカッソシド（すべて整肌成分）

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金 大栄

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

URL：https://numbuzin.jp/