Podcast「News Connect」、6/2（火）より夕刊版を新設。小説家・岩井圭也氏と経済キャスター・佐々木真奈美氏が新パーソナリティに

合同会社野村事務所

Podcast制作レーベル「Podcast Studio Chronicle」（代表：野村高文、以下当社）は、当社制作番組『News Connect ～あなたと経済をつなぐ5分間～』について、2026年6月2日（火）より夕刊版の配信を開始いたします。



News Connectは、国際政治や海外ビジネスシーンを中心に世界のメガトレンドがわかる重要ニュースを解説するPodcast番組です。平日は1日1つのトピックを5分で配信しています。

また土曜日は、野村高文が聞き手となり、ビデオPodcast形式でビジネス／文化／アカデミアの分野で活躍されている方々にインタビュー。日曜日には株式会社経営共創基盤 代表取締役CEOの塩野誠氏とともに、1週間のニュースを雑談も交えて振り返る週末版を配信しており、週7日の更新体制で運営しています。6月からは、さらに夕刊版として火曜と木曜の週2回・夕方16時に、新たなパーソナリティ2名を迎えたロングインタビュー配信を開始いたします。

■「国際」と「文化」で現代を深掘り。 News Connect 夕刊版で視点を拡張

平日版が「今日知っておくべきことを5分で把握する」番組だとすれば、夕刊版が届けたいのは「その先にある問いを、じっくり考える時間」です。

パーソナリティとゲストの1対1のトークで、文化・国際という2つの軸から現代をより多面的に掘り下げます。経済キャスターの佐々木真奈美氏が聞き手となる火曜・国際欄では、現地取材と豊富な海外経験をもとに、国際ニュースの構造と世界の力学を身近な言葉で解きほぐします。小説家である岩井圭也氏が聞き手を担当する木曜・文化欄では、クリエイターたちの創作論を起点に、AIが台頭する時代における「人間の心」を読み解きます。

■夕刊版スタートに先駆けて、新MCを野村がインタビュー。鼎談を配信中

6月からスタートする夕刊版に先駆けて、新MCの岩井圭也氏・佐々木真奈美氏と野村高文による鼎談をNews Connect土曜版にて配信しています。

岩井氏は文化欄MCとして「作家だからこそ聞ける創作論」への思いを、佐々木氏は国際欄MCとして国際ニュースを「身近なビジネスの判断材料」へと変えるための視点を、それぞれ自己紹介を交えながら語りました。

奇しくも3人は同じ1987年生まれ。AIが台頭し、国際秩序が激変するなか、現役世代のど真ん中に立つ3人の目に社会はどう映り、夕刊版で何を伝えていきたいのか。本編配信の前にぜひお聴きください。

【News Connect土曜版 #77 配信URL】

Spotify：https://open.spotify.com/episode/1KfiuAGAj8OE4357t6lRnR(https://open.spotify.com/episode/1KfiuAGAj8OE4357t6lRnR)

Apple Podcast：https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1608666340?i=1000766842927(https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1608666340?i=1000766842927)

Amazon Music：https://music.amazon.co.jp/podcasts/b0c54c08-1924-4701-abbf-14e02370b5d1/episodes/e5a52076-d27a-462d-8952-7483e14a428c(https://music.amazon.co.jp/podcasts/b0c54c08-1924-4701-abbf-14e02370b5d1/episodes/e5a52076-d27a-462d-8952-7483e14a428c)

■新パーソナリティ プロフィール

岩井 圭也（いわい けいや）

小説家

1987年生まれ。大阪府出身。2018年、「永遠についての証明」で第9回野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビュー。2023年、『最後の鑑定人』で第76回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門候補、『完全なる白銀』で第36回山本周五郎賞候補、『文身』でKaBoSコレクション2024金賞。2024年、『楽園の犬』で第77回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門候補、第13回うつのみや大賞文芸書部門受賞、『われは熊楠』で第171回直木三十五賞候補。

2025年、『永遠についての証明』『最後の鑑定人』がドラマ化。2026年、『横浜ネイバーズ』シリーズがドラマ化。

X：⁠https://x.com/keiya_iwai(https://x.com/keiya_iwai)

小説『横浜ネイバーズ』：https://amzn.asia/d/02s4eUL5

『横浜ネイバーズ』ドラマ公式HP：⁠https://www.yokohama-neighbors.com/(https://www.yokohama-neighbors.com/)

佐々木 真奈美（ささき まなみ）

経済キャスター

1987年北海道生まれ。2010年YTS山形テレビにアナウンサーとして入社。夕方ニュース番組のキャスター等を務める。2013年からTBS NEWSの報道キャスターに就任。2016年渡米。ノースカロライナ大学チャペルヒル校で客員研究員としてジャーナリズムを学ぶ。その後、現地就職を果たしロイター通信社ニューヨーク等と契約し、ストックマーケットを伝えるキャスターや、アメリカ担当リポーターとして、第一次トランプ政権の動向等をテレビ番組やラジオ番組へ向けて毎週リポート。帰国後は日経CNBCで経済キャスターを務め日々のマーケットを読み解きながら伝えている。

並行してプレゼンテーションスクールSpeak＋を主宰。1,000人以上のビジネスパーソンらを指導しつつ、自身もアメリカの大学でMBA1年生としてビジネスを勉強中。元保護猫1匹。仕事終わりの野球観戦が生きがい。

X：⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://x.com/manamisasaki(https://x.com/manamisasaki)⁠

Speak＋公式HP：⁠https://speakplus-lesson.com/(https://speakplus-lesson.com/)

■「News Connect ～あなたと経済をつなぐ5分間～」各配信プラットフォームURL

Spotify：https://open.spotify.com/show/1EiRggj17tBgkoZHpv34Cn(https://open.spotify.com/show/1EiRggj17tBgkoZHpv34Cn)

Apple Podcast：https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1608666340(https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1608666340)

Amazon Music：https://music.amazon.co.jp/podcasts/b0c54c08-1924-4701-abbf-14e02370b5d1/(https://music.amazon.co.jp/podcasts/b0c54c08-1924-4701-abbf-14e02370b5d1/)

YouTube（土曜版のみ）：https://www.youtube.com/@PodcastStudioChronicle(https://www.youtube.com/@PodcastStudioChronicle)

■「News Connect ～あなたと経済をつなぐ5分間～」土曜版・日曜版 Spotifyプレイリスト

土曜版：https://open.spotify.com/playlist/3MKhzjyNlx96n2Khmt35EK(https://open.spotify.com/playlist/3MKhzjyNlx96n2Khmt35EK)

日曜版：https://open.spotify.com/playlist/2cAjmNYGXvSXCtPujQSNVb(https://open.spotify.com/playlist/2cAjmNYGXvSXCtPujQSNVb)

■当社について | リスナーの知的好奇心に応える番組を多数創出

Podcast Studio Chronicle（ポッドキャストスタジオ クロニクル）は、2022年1月に始動した音声コンテンツ制作レーベルです。「聴いたあと、世界がちょっと変わって見える」をコンセプトに、ビジネス・経済・教養領域を中心に、リスナーの知的好奇心を満たすストック性の高い番組を制作。年間約1000本のPodcastを制作し、週間アクティブリスナー数は10万人を超えるなど、音声メディアの可能性を追求し続けています。

当社は企画・編集・流通のいずれの段階においても、一気通貫でプロクオリティの番組を制作することに価値を発揮いたします。特に、豊富な番組制作経験とともに、テキスト編集の知見を活かした「ストック性の高い企画づくり」に強みを持ち、コンテンツを長期的な価値を生み出す資産にしていきます。これまでの制作番組は、公式サイトからご確認いただけます。

【Podcast Studio Chronicle 制作番組一覧】

https://chronicle-inc.net/works(https://chronicle-inc.net/works)

最近ではトークの様子を動画としても配信する「ビデオPodcast」にも注力。看板番組である「News Connect あなたと経済をつなぐ5分間」の土曜日枠にて、ビジネス／文化／アカデミアの分野で活躍されている方々のロングインタビューを、動画としてSpotifyとYouTubeで配信しています。

Podcastならではの「じっくりと深く内容を届ける特性」を大切にしながら、動画ならではの拡散力を活かした新しいコンテンツづくりに取り組んでいます。

【Podcast Studio Chronicle 公式YouTube】

https://www.youtube.com/@PodcastStudioChronicle(https://www.youtube.com/@PodcastStudioChronicle)

【News Connect あなたと経済をつなぐ5分間 #ニュースコネクト】

https://open.spotify.com/show/1EiRggj17tBgkoZHpv34Cn(https://open.spotify.com/show/1EiRggj17tBgkoZHpv34Cn)

■ブランドPodcastについて｜ビジネスにおける音声メディアの価値

Podcast Studio Chronicleは企業様や団体様のブランド価値を高める「ブランドPodcast」の制作を、 企画立案から収録・編集・配信まで、ワンストップでご支援しております。

ブランドPodcastとは、企業・教育機関・自治体などがスポンサードし、ブランド価値向上などを目的として配信する音声コンテンツのことで、「オウンドメディアの音声版」とも位置づけられます。

SNSを中心に情報が氾濫する現代において、Podcastはリスナーと深く、信頼感のある関係を築けるメディアとして注目されています。特にビジネス領域では、単なる情報伝達を超え、発信者の「思考の原液」を届ける場としての価値が高まっています。

当社は、この「音声」というメディアを通じて、企業様や団体様の深いビジョンや思想を社会にお届けしています。

Chronicle清澄白河スタジオ

＜本件に関する問い合わせ先＞

Podcast Studio Chronicle 担当：永田

代表：野村高文

連絡先：info@chronicle-inc.net

公式サイト：https://chronicle-inc.net/(https://chronicle-inc.net/)