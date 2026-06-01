株式会社Green prop 代表取締役会長 川添 克子が、株式会社富山環境整備 取締役に就任

株式会社 Green prop左：株式会社富山環境整備 代表取締役 松浦 英樹、右：株式会社Green prop 代表取締役会 兼 株式会社富山環境整備 取締役 川添 克子

株式会社Green prop（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：川添 憲二、以下「Green prop」）は、このたび、当社代表取締役会長 川添 克子が株式会社富山環境整備（本社：富山県富山市、代表取締役：松浦 英樹、以下「富山環境整備社」）の取締役に就任したことをお知らせいたします。

就任の背景・目的

近年、資源循環や脱炭素への対応が求められる中、廃棄物処理業界には、単なる「処理」に留まらない、より高度な資源循環や持続可能な社会インフラとしての役割が期待されています。

その実現には、多様な設備・高度な技術による“ハード面”と、現場運営・排出事業者支援・資源循環設計などの“ソフト面”の双方を連携させていくことが重要です。

Green propは、廃棄物管理支援やCSR・サステナビリティ領域など、顧客に寄り添い現場起点で培ってきたコンサルティング能力や、廃棄物処理業界をより社会的に認知していただくためのブランディング、社員と一体となって事業推進を行う組織運営スタイルなどのソフト面の知見を強みとしてきました。

一方、富山環境整備社は、半世紀という長い年月で培ってきた革新的技術と多様な処理設備を活かし、廃棄物処理業界を支える高度な処理や資源循環スキーム、地域との深い関係を築きながら協働していくアグリ事業の展開など、社会や地域の課題を、廃棄物を起点にビジネスで解決していく体制構築しています。

今回の就任を通じて両社の連携をさらに強化し、それぞれの強みを活かしながら、持続可能な未来の実現に貢献してまいります。

就任コメント

株式会社Green prop 代表取締役会長 兼 株式会社富山環境整備 取締役 川添 克子

このたび、富山環境整備社の取締役に就任することとなりました。

私自身もGreen propで30年近く廃棄物に携わっていますが、廃棄物という仕事は、社会の根幹を支えるインフラです。ものが生まれ、使われ、役目を終えるまでの全ての過程に関わり、次の資源として循環させていく。この仕事がなければ、社会は一日も回りません。

そして私は、あらゆるものに価値があると信じています。「廃棄物」と呼ばれているものも、まだ価値が見えていないだけで、適切な技術と仕組みがあれば必ず資源に変わる。資源循環社会とは、そういう世界のことだと思っています。

ただ、その世界は処理業者だけでは作れません。高度な設備と処理能力というハードの力。現場に寄り添い、排出事業者を支え、循環の仕組みを設計するソフトの力。この両方が本気で組み合わさったとき、初めて実現できます。

富山環境整備社は、北陸を長年支えてきた処理能力と技術、そして地域との信頼を持っています。Green propは、廃棄物管理の伴走支援と、この業界の価値を社会に伝えるブランディングを積み重ねてきました。今回の就任は、この二つの力を本格的につなぐための一歩です。

インフラ産業の担い手として、ともに社会の根幹を支えていきたい。全てのものが次の価値につながる社会を、現場から、事業から、一緒に作っていきます。

両社の会社概要

株式会社Green prop

設立年：1985年7月

代表者：代表取締役会長 グループCLO 川添 克子、代表取締役社長 川添 憲二

所在地：福岡市博多区博多駅南2丁目3-1-1（本社）／東京都港区芝4丁目13-12（東京支店）他

事業内容：

・廃棄物事業｜廃棄物管理体制構築・特殊な廃棄物処理支援・DX化を活用した電子化支援などの廃棄物管理のトータルソリューションサービス、資源循環スキーム構築などビジネス支援サービス、廃棄物の収集運搬

・CSR経営サポート｜CSR方針・KPI策定支援などのコンサルティング、冊子やWebページ等でのCSRレポーティング、環境・CSR教育講師派遣

コーポレートサイトURL：https://greenprop.jp/

株式会社富山環境整備

設立年：1972年10月

代表者：代表取締役 松浦 英樹

所在地：富山県富山市婦中町吉谷3-3（本社）／東京都港区虎ノ門三丁目7番12号 虎ノ門3丁目アネックス7階（虎ノ門オフィス）他

事業内容：

・廃棄物処理事業｜北陸エリアを中心とした廃棄物の収集運搬、様々な形で資源活用するための中間処理、高い処理能力で社会を支える最終処分、他清掃・分析等

・リサイクルプロダクト｜容器包装・製品などのプラスチックを高品質な再生材への資源化と自社内での再商品化

・アグリプロダクト｜あらゆる地域資源の循環と産業創出を目指した、温室での高品質なトマトや花卉、地域の耕作放棄地等を活用した稲作、野菜の栽培等

コーポレートサイトURL：https://www.tks-co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Green prop

Email：info@greenprop.jp