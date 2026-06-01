世界27カ国・100万部超のベストセラーが待望の復刊！「つい怒ってしまう」――そんな親の疲れや焦りに寄り添う音声ガイド付き『親と子どものためのマインドフルネス［新装版］』刊行

株式会社サンガ新社

* ユニセフ・イノチェンティ研究所報告書「レポートカード19」

株式会社サンガ新社（本社：宮城県仙台市、代表：佐藤由樹）は、世界27カ国で翻訳され、国内外で多くの親子に愛されてきたエリーン・スネル著のベストセラー『親と子どものためのマインドフルネス［新装版］』を2026年5月1日に刊行いたしました。本書は、2015年に旧サンガより刊行され、日本における「出産・育児」シーンへのマインドフルネス導入の先駆けとなった名著の待望の新装版です。

■ 現代の育児・教育現場における課題と本書の意義

１. 「つい怒ってしまう」親の焦りやストレスに寄り添う

仕事、家事、育児に追われる現代の親は、常にキャパシティ・オーバーになりがち。感情にまかせて叱って自己嫌悪に陥る……そんな心の疲労をリセットし、親自身が呼吸を整えて、心の余白を取り戻すためのアプローチを提案します。

２. 子どもの「心のセルフケア」と非認知能力（感情を整える力、集中力、自己肯定感など）の育成

環境の変化やデジタルデバイスの普及により、子どもたちも目に見えない不安や集中力の低下を抱えています。幼少期から自身の感情の波に気づき、セルフコントロールする力を養うことは、これからの「教育」現場でも極めて重要視されています。

■ 本書の特徴

１. 親子で一緒に取り組める「心のセルフケア」

本書では、呼吸や感覚に意識を向けるシンプルなエクササイズを通して、親子が日常のなかで心を落ち着ける時間を育みます。忙しい毎日のなかでも短時間で実践でき、「つい怒ってしまう」「気持ちに余裕がない」と感じる親自身のケアにも役立ちます。

２. 子どもが楽しみながら続けられる実践ワーク

「カエルのようにじっと座る」「心をお天気にたとえる」など、子どもが遊び感覚で取り組めるワークを多数収録。感情の変化に気づき、自分の気持ちを落ち着ける力を自然に育みます。オランダの教育現場でも実践されてきたプログラムです。

３. 「マインドフル・ペアレンティング」の視点

本書は単なる育児ノウハウではなく、親自身が自分の感情や状態に気づき、子どもを否定せずに受け止めるための「気づきの子育て（マインドフル・ペアレンティング）」を提案します。親子にとって安心できる関係性や、「心の安全基地」を育てる一冊です。

■ 新装版のパワーアップポイント

１. 音声エクササイズがスマートフォンで手軽に

旧版付属のCDから、スマートフォンですぐに再生できる二次元コード（QRコード）形式へアップデート。親子で気軽に音声ガイドを取り入れられるようになりました。

２. レイアウト・デザインを刷新

忙しい育児の合間にも読み進めやすいよう、誌面デザインやレイアウトを見直しました。大切なポイントがより直感的に伝わる構成になっています。

■越川房子先生（早稲田大学文学学術院教授）ご推薦

子どもに、健やかに幸せな人生を歩んでほしいと願うすべての親に、本書を推薦致します。本書のエクササイズは、その基盤となる力を遊び感覚で養ってくれます。大人のマインドフルネス入門者にもおすすめできます。

この本には、心の宝石がたくさん散りばめられています。取り出して、お子様とご一緒に、その輝きを楽しんでみてください。そこには、優しく柔らかい風が流れゆきます。誰もがその風に包まれて、自分と周りの人を信頼する力が増し、幸せはいつも、今、ここから始まることを思い出すことでしょう。それは本当に穏やかで満ち足りた、マインドフルな時間です。

■ 読者・専門家からの反響（旧版より）

・ 「子どもにはマインドフルネスなんて無理だろうと思いましたが、試しに本にある体操をやってみると、子どもは本当に気持ちが落ち着くようです。やった後は安心するのか笑顔を見せてくれます。私も一緒に楽しんでいて、苛立ちがおさまるのが不思議。心にゆとりができ、子どもとの関係がうまくいくようで、これからも続けてみようと思います」

・ 「子どもへの瞑想指導は、そのうつろいやすい注意集中を、いかに引き出し、持続させるかが鍵だと思います。そのためには、子ども向けに特化した技術の必要性を痛感しています。本書は、そのような技術についてのアイデアが豊富に盛り込まれています」

■ 書籍情報

（イメージ）装丁・装画・本文デザイン 大谷佳央書名：『親と子どものためのマインドフルネス［新装版］』

「いまここ」に意識を向け、こころを育み、「安全な場所」をつくるエクササイズ［気持ちがスーっと落ち着くマインドフルネス・エクササイズ音源付］

・ 著者： エリーン・スネル 著

・ 出版社： 株式会社サンガ新社

・ ISBN： 978-4-910770-58-1

・ 定価：［本体2,400円＋税］

・ 仕様： 四六判変形／並製／音声ダウンロード対応

・ 発売日： 2026/5/1 アマゾン他ネット書店および全国書店にて好評発売中

■ 著者プロフィール

エリーン・スネル（Eline Snel）

1954年、オランダ生まれ。1980年、セラピストとして独立。20年以上にわたり、メディテーションとマインドフルネスのトレーニング・プログラムを開発。2004年、教育関係者や医療従事者、親、大人、子どものために、８週間のマインドフルネス・コースを教え始める。オランダ、ルースデンのマインドフル・ティーチング・アカデミー（Academy for MindfulTeaching ―AMT）の創設者であり経営者。同僚とともに、子どもトレーナー養成コースで専門家のために「子どもと青少年（４才から19才まで）向けマインドフルネス・トレーニング・プログラム“マインドフルネス・マターズ”」を教えている。ベルギー、フランス、ドイツなど海外でも活動する。

■ 訳者プロフィール

出村佳子（Yoshiko Demura）

翻訳家。訳書に『ヴィパッサナー瞑想の教科書：マインドフルネス：気づきの瞑想』（徳間書店）、『慈悲の瞑想：慈しみの心 新装版』『今日からはじめるマインドフルネス：心と身体を調える８週間プログラム』（以上、春秋社）、『喜び：他人の幸せを喜ぶ人は幸せになる：嫉妬の手放し方』『こころの平穏：偏見を超え、客観的に見る智慧』『幸せへの鍵：『慈経』に学ぶ〈15 の善習慣〉と〈10 の善行為〉』（以上、Sukhi Hotu)、『マインドフルネスを越えて：集中と気づきの正しい実践』『８マインドフル・ステップス：ブッダが教えた幸せの実践』『アチャン・チャー法話集』（全3 巻）（以上、サンガ）などがある。

【本件に関するお問い合わせ、見本誌のご要望、取材依頼など】

株式会社サンガ新社

TEL：050-3717-1523 / E-mail：info@samgha-shinsha.jp

公式HP：https://samgha-shinsha.jp/