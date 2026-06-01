売上管理AI Agent「Zero」、新機能をリリース。独自AI OCRエンジンの強化により読取精度が大幅向上

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）が提供する売上管理AI Agent「Zero」 は、このたび独自のAI OCRエンジンの構築による読み取り精度の向上、および売上報告・確認作業を大幅に効率化する新機能を2026年6月1日にリリースいたしました。

「Zero」は、現在でも多くの商業施設で「紙」での運用が根強く残るテナントの売上報告・管理業務を、デジタル運用へとリプレイスするAI Agentサービスです。

本アップデートにより、テナント企業・ディベロッパー双方の売上管理業務におけるさらなるDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進します。

今回のアップデート内容

テナント担当者様の「報告の手間」と、管理者（ディベロッパー）様の「確認・照合の手間」をさらに削減するため、以下の2つの大型アップデートを実施いたしました。

１．独自AI OCRエンジン強化により、読み取り精度が大幅に向上

複数のAIと、商業施設固有のドメイン知識、そして当社の技術力を掛け合わせた「独自AI OCRエンジン」を強化しました。

- A4帳票への対応： 従来は自動読み取りが難しかったA4サイズの帳票に対応するロジックを追加。- 継続的なチューニング： 複雑な帳票の誤認識パターンをデータベースに蓄積。月平均約800項目に及ぶチューニングを行うことで、定常的な読取率向上を実現します。

２．「入力アシスト」および「画像ハイライト」機能の追加

- 【テナント側】手入力をなくす「入力アシスト機能」

テナント担当者様が売上を入力する際、AIが初期値を自動セット。ゼロからの手入力が不要になり、入力工数を大幅に削減します。さらに、縦計算による整合性チェックがリアルタイムで動作するため、数値の誤りはその場で検知。報告品質そのものを向上させます。

- 【管理者側】ひと目でわかる「画像ハイライト機能」

管理者様が報告内容を確認する際、AIがOCRで読み取ったレシート画像上の該当箇所をハイライト表示します。「どの数字がレシートのどこから読み取られたか」がひと目で判別できるため、元データとの照合作業時間を劇的に短縮します。

今後の展望

「Zero」は、商業施設運営におけるアナログな業務プロセスをテクノロジーの力で効率化し、業界全体の生産性向上に寄与することを目指しています。今後も現場の声を反映した機能開発を進め、より多くの施設でのDX実現をサポートしてまいります。

Zeroについて

現在でも多くの施設で紙での運用が行われているテナントの売上管理業務を、デジタル運用にリプレイスする売上管理AI Agentです。テナント側・管理者側双方の負担を軽減します。

製品URL：https://growth-verse.ai/zero/

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai