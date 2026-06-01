一枚で上品なスタイルが完成する【ブルックス ブラザーズ】の新作ドレス

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：足達 成幸、以下 ブルックス ブラザーズ）から、一枚で上品なスタイルが完成する新作ドレスが登場いたします。

袖を通すだけで着こなしが完成する、女性のワードローブに欠かせない存在であるドレス。上質さと好感度の高さが持ち味のブルックス ブラザーズのドレスなら、気軽なお出かけからちょっとかしこまったお食事会など、シーンレスで活躍。一枚でサマになるドレスを、奥行きを感じるスタイリングでご紹介します。

01. Stripe Cotton Shirt Dress

シャツドレス(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100226170) \42,900（税込価格）

＜海風をまとったような、爽やかなストライプ＞

清潔感あふれるブルーのストライプが印象的なコットン素材のシャツドレス。気負わない着こなしでも洗練ムードを漂わせるのは、足首がのぞく絶妙なレングスだからこそ。ブルーを引き立てるイエローのカーディガンをアクセントに効かせて、初夏らしいニュアンスを楽しみたい。

02. Floral Print Cotton Dress

＜ボタニカルプリントをビターに、

カジュアルに＞

どこかエキゾチックな持ち味のプリントを引き立てるデニムを重ねたスタイリングなら、カジュアルなお出かけにもぴったり。フィット＆フレアなシルエットを生かして端正にまとめれば、ホテルランチなどにもすんなりなじむエレガントな印象に。相反するムードを表現できるキャパシティの広い魅力的なワンピース。

シャツドレス(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100229390) \39,600（税込価格）

03. Sleeveless Jersey Maxi Dress

ロングドレス(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=330001985) \42,900（税込価格）

＜気負わず整う、夏のネイビー＞

リラックス感のあるジャージー素材がボディラインを優しく包み込む、ノースリーブのマキシドレス。美しい落ち感とシンプルなシルエットが、洗練された夏の装いを完成させるポイント。さらりとそのまま一枚で着るのはもちろんのこと、はおりものできちんと感を高めたり、カジュアル小物でハズしたり…アレンジしがいのある存在。旅先やホテルで過ごす休日にも似合う、静かな品格を感じさせる一着です。

04. Embroidered Cotton Eyelet Shirt Dress

＜軽やかに楽しむクラシカルな夏＞

繊細なアイレット刺繍をあしらった、涼やかなコットン素材のシャツドレス。ともすると甘くなりがちなディテールを、カーキで取り入れて大人のニュアンスに。ハットやレザーサンダルを合わせれば、上品なサマースタイルを楽しんで。風をはらむ軽やかなシルエットが、夏の日常に特別感を添えてくれます。

シャツドレス(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100227519) \39,600（税込価格）

05. Madras Check Sleeveless Dress

シャツドレス(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=330001980) \47,300（税込価格）

＜トラッドに、さりげない遊び心を＞

マドラスチェックを全米に広めたのは、ブルックス ブラザーズだと知っていましたか？ いまやアメリカントラッドを象徴する、どこかノスタルジックなこの柄を、軽やかなサマードレスに昇華。キャップ、ブルゾン、スニーカー…スポーティな味付けでヘルシーに転ばせれば新しい表情に。風が通り抜ける爽やかなコットンリネン素材がこれからの季節に心強い一枚です。

【お問い合わせ先】

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