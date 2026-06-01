この夏、どれを選ぶ？全国のペンギンベーカリーで今夏限定の新作パンを発売

株式会社ペンギン

株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する北海道発のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」では6月8日（月）より、暑い季節にもお楽しみいただける、今夏限定の新作パンを発売いたします。

爽やかさ、スパイシーさ、ひんやり感など、夏にぴったりな味わいをラインナップ。

気分やシーンに合わせて選べる、個性豊かな商品を取り揃えました。

暑い日でも思わず手が伸びる、夏にぴったりのパンをぜひお楽しみください。

■販売店舗

ペンギンベーカリー全店（※一部店舗を除く）

■販売期間

2026年6月8日（水）～8月17日（月）

※商品の数には限りがございますので、お早めの来店をおすすめしております。

商品ラインナップはこちら！

商品名：タコスロール（1本）

販売価格：税込330円

商品概要：スパイス香る肉の旨みをぎゅっと包み込んだタコスパン。

キャベツとトマトの爽やかな味わいが相性抜群！

※包装紙のデザインは店舗により異なる場合がございます。

商品名：はちみつレモンフランス

販売価格：税込350円

商品概要：爽やかなレモンカスタードに、はちみつのやさしい甘さ。輪切りレモンが香るフランスパン。

商品名：チョコミントパン

販売価格：税込240円

商品概要：たっぷりサンドしたチョコミントクリームに、チョコチップをトッピング♪見た目も涼しげな、クセになるひんやりスイーツパン。

ペンギンベーカリーとは

ペンギンベーカリーは、「北海道の大地で育った小麦をつかい、子どもからお年寄りまで毎日食べていただけるパン」をコンセプトに、北海道産小麦の焼き立てパンを提供する北海道のパン屋さんです。

店名はもちろん動物の「ペンギン」から。ペンギンの決して後ろに進まない、ヨチヨチでも前に向かって歩く姿から「常に前に進もう」という想いで名付けられました。

◎ペンギンベーカリー店舗

【北海道エリア】恵庭店、円山裏参道店、山鼻店、美園店、北野店、新川店、手稲前田店、Cocoポールタウン店、江別野幌店、苫小牧沼ノ端店、北見店 【東北エリア】弘前城東店、青森三沢店、秋田東通店、Coco秋田八橋店、仙台長町店、大河原店 【甲信越エリア】金沢もりの里店、アクロスプラザ長岡店、新潟三条店、長野エムウェーブ前店、甲府昭和店 【関東エリア】柏の葉キャンパス店、秦野店、平塚四之宮店、横浜元町店、前橋吉岡店、茂原店、坂戸店、上尾店、結城富士見店、国分寺府中街道店、ペンギンPal目白店、八王子みなみ野店、麻布十番店、吉祥寺店 【東海エリア】豊田浄水店、小牧口店、岡崎店、瀬戸苗場店、岐阜岐南店、可児広見店、沼津店、Coco名駅サンロード店、名張桔梗が丘店 【関西エリア】泉佐野店、吹田店、堺泉北店、京都西京極店、木津川城山台店、川西店、Coco阪急川西能勢口駅東口店、姫路野里店、神戸垂水店、三木店、岩出店 【中国エリア】岡山インター店、福山木之庄店 【九州エリア】戸畑店、八幡平野店、橋本駅前店、福岡東原田店、Coco西中州店、別府やまなみ店、大分高城店、延岡多々良店

会社概要

[代 表] 高山 英之

[本 社] 〒004-0866北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２F

[東京支社] 〒170-6010 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 10F

[電話番号] 本社：011⁻375⁻7774 東京支社：03-5928-5035

[メールアドレス] info@penguinbakery.com

ホームページ https://www.penguinbakery.com/

Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official/

Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official/

X https://x.com/penguinhokkaido

FC加盟に関するお問い合わせ :https://www.penguinbakery.com/contact