イベント21、GPTW「働きがいのある会社」近畿地域1位｜奈良発の地方中小企業が3年連続1位を獲得した理由

株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

株式会社イベント21（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：中野愛一郎、以下、イベント21）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下、GPTW）が発表した、2026年版各地域における「働きがいのある会社」ランキング 近畿地域において、1位に選出されました。

本ランキングは、東京都以外に本社を置く企業を対象に、各地域内において特に働きがいの優れた企業を表彰するものです。イベント21は2024年から3年連続で近畿地域1位を受賞しました。（Great Place To Work(R) Institute Japan 公式サイトより）

奈良県に本社を構え、全国26拠点へ展開する地方企業として、地域に根ざしながら全国へ挑戦を続ける中で、社員一人ひとりが働きがいを感じられる組織づくりを追求してきたことが今回の評価につながりました。

地方企業でも「働きがい」を高められる理由

奈良発の地方企業として、2024年から3年連続でGPTW「働きがいのある会社」近畿地域1位を受賞。地域に根ざした文化づくりが高く評価されました。

イベント21では、役職や年次に関係なく、全社員が会社づくりに参画する文化を大切にしています。

現在、14の委員会と8つのプロジェクトが稼働しており、社員一人ひとりが組織づくりや社内外への新たな価値創出に主体的に関わっています。また、理念共有を目的とした発信を年間40件、経営と現場をつなぐ発信を年間50回実施。全国に拠点が離れていても、活発な情報共有と対話が一体感を育み、働きがいだけでなく、事業成果にもつながっています。

2025年度は売上25.4億円（前年比121％）と過去最高業績を達成しました。さらに、生産性も前年比104％向上。採用面では、2026年卒新卒採用23名、年間学生エントリー数1,400名を記録し、学生からの支持も過去最高となりました。

平均年齢25.5歳、若手の挑戦が組織を支える

役職や年次を超えて全員で対話。

イベント21の全社員平均年齢は25.5歳。若手社員が主体的に会社を動かしていることも、働きがいを支える大きな特徴です。

25歳以下を対象とした研修合宿「10years VISION summit by U25.」では、会社の未来と自身のビジョンを重ね合わせた主体性を育んでいます。

2024年秋に実施した合宿での参加者10名は、2026年度現在、7名が役職者、3名がチームリーダー・サブリーダーとして組織を牽引し、キャリアを築いています。

年齢や勤続年数ではなく、「やりたい」という意志を尊重し、挑戦を後押しする文化が、若手の成長と組織全体の活力につながっています。

代表コメント｜立場や役割を超えて支え合う組織へ

若手社員が、自らの未来と会社の未来を重ねながら主体的に挑戦。

イベント21は、奈良に本社を構え、地域に根ざしながら全国、そして世界へ挑戦する会社です。

近畿地域ランキングは会社規模に関係なく評価される中で、社員たちが高い働きがいを感じてくれていることを何より誇りに感じています。

現場で直接目の前の人の笑顔を生み出すのはサービス業だと思っています。サービス業は世の中にたくさんありますが、働きがいのある会社としてはあまりサービス業は出てこない。

僕達はイベント会社で、夏の暑い中でテントを立て、冬の寒い中でステージを設営し、音響や運営を担う現場の会社です。そんなサービス業の会社が働きがいで評価されたことがすごく嬉しいです。

日本をもっと元気にしたいと考えています。働くことに対してネガティブなイメージが広がる今だからこそ、「今日こんな笑顔を生み出せた」「今日こんなふうに世の中に貢献できた」と、家族に笑顔で語れる家庭を増やしたいと思っています。

僕達が世の中の働きがいをアップデートする。自社だけでなく、もっと世の中の人達の働くこと自体を楽しくしたい。そしてもっと日本を元気にしたい。全社員と力を合わせ、これからも奈良から日本を元気にする働きがいのある会社づくりを最前線で創り続けます。

これまでの受賞実績

【Great Place To Work(R) 関連】

奈良から日本を元気に。地域の雇用を守りたい。

・2026年

日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門（総合）：1位

日本における「働きがいのある会社」女性ランキング 小規模部門：1位

各地域における「働きがいのある会社」ランキング 近畿地域：1位（3年連続）

・2025年

各地域における「働きがいのある会社」ランキング 近畿地域：1位

日本における「働きがいのある会社」ランキング4位（総合）／若手ランキング2位／女性ランキング2位（いずれも小規模部門）

アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門：30位



・2024年

各地域における「働きがいのある会社」ランキング 近畿地域：1位

日本における「働きがいのある会社」ランキング5位（総合）／若手ランキング1位／女性ランキング1位（いずれも小規模部門）

アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門：60位

【D&I・社会的評価】

・D&I AWARD 2025 D&I AWARD賞（中小企業部門）、トップインクルーシブカンパニー（TIC）賞

・もにす認定（厚生労働省／障害者雇用に関する優良中小事業主）

・Women’s Value Award 3年連続受賞

・ハタラクエール（福利厚生認証）

・令和6年度「奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業」表彰 大賞受賞

・令和7年度「奈良県SDGs企業認証制度」アドバンス認証（最上位）

・令和7年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰 最優秀賞（中小企業部門）受賞

・キャリアオーナーシップ経営AWARD2026 優秀賞（中堅・中小企業の部）受賞

※社会貢献・D&Iに関する取り組み一覧

https://event21.co.jp/social_contribution_acticities.htm

今後の展望・抱負

これからも「you happy, we happy!（三方良しで物心両面のhappy!を現在と未来に生み出していく）」の理念のもと、性別や年齢に関係なく、一人ひとりの個性や強みを生かして活躍できる組織づくりを進め、地方企業から日本の働きがいを広げ、誰もが活躍できる社会の実現に貢献してまいります。

また、地方企業における働きがい向上や組織づくりに関する取り組みについて、取材や講演のご相談も受け付けています。

【参考】Great Place To Work(R) Instituteについて

「you happy, we happy!」の理念のもと、全社一丸で挑み続けるイベント21

世界約170か国で年間21,000社以上の企業を対象に、働きがい（エンゲージメント）を調査・分析する専門機関です。一定水準を満たした企業は「働きがい認定企業」として選出され、その中から特に評価の高い企業が「働きがいのある会社」ランキングとして発表されます。

▽Great Place To Work(R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/

▽2026年版各地域における「働きがいのある会社」ランキング

https://hatarakigai.info/ranking/region/2026.html

■会社概要

株式会社イベント21は、「you happy, we happy!（あなたが幸せだったら、私たちも幸せです）」を理念に、イベントを通じて人と地域にハッピーを届ける「ハッピークリエイト業」を展開しています。

全国26の事業所を拠点に、イベント用品のレンタルをはじめ、会場設営・撤去、運営、企画まで、イベントに関わる幅広いサービスを提供しています。

会社名：株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

設立：1991年4月

本社所在地：奈良県香芝市磯壁2丁目1073-1

代表取締役社長：中野愛一郎

URL：https://event21.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社イベント21

TEL：0745-77-6882

Mail：front@event21.co.jp