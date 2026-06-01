【最大3,000円OFF】年に4回だけ！amood最大イベント「amood Week」開催

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ファッションプラットフォーム「amood（アムード）」が、年4回開催する最大規模のイベント「amood Week（アムードウィーク）」を2026年6月1日（月）から7日（日）まで7日間にわたって開催します。ムセント、エニワンモア、シュガーパウダーなど全24ブランドの全商品に30%割引クーポン（最低利用金額0円、最大3,000円割引）が提供されるほか、毎日応募イベント・先着クーポン・出席チェックポイントなど多彩な特典も用意されています。

■ イベント概要

・期間：2026年6月1日（月）～6月7日（日）

・対象：amoodアプリご利用のお客様全員

・主な特典：

- 参加24ブランド全商品 30%割引クーポン（最低利用金額0円、最大3,000円割引）

- 毎日1名抽選で90%割引クーポンプレゼント（1日1回応募可能）

- 毎日先着100名に10%追加割引クーポン提供

- 7日間の出席チェック達成で最大700ポイント付与

- LINE友だち追加で1,000ポイント付与（期間限定2倍、1ポイント＝1円）

・URL：（イベントページへ(https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20878)）

■ 詳細内容

amood Weekは、amoodが四半期に1回、年間わずか4回だけ開催する最大規模の割引イベントです。今回は、ムセント、エニワンモア、シュガーパウダーなどamoodを代表する人気ブランド全24社が参加し、参加ブランドの全商品に30%割引クーポンが適用されます。クーポンは最低利用金額なしで0円から即時ご利用いただける点が最大の魅力です。

ショッピング割引に加え、イベント期間中は毎日さまざまな特典をご用意しています。別途ページにて毎日1名に90%割引クーポンをプレゼントする応募イベントが実施され、1日1回応募できるため、7日間で最大7回の当選チャンスがあります。また、毎日先着100名には10%追加割引クーポンが提供されます。

7日間毎日出席チェックを達成すると最大700ポイントを獲得でき、LINE友だち追加で付与されるポイントも期間限定で従来の500ポイントから1,000ポイントへ2倍に増量されます。ポイントは1ポイント＝1円としてamood内で自由にお使いいただけるため、実質的な追加割引としてもご活用いただけます。

amood Weekは年4回のみ開催される限定イベントです。次の機会まで3ヶ月待つことになるため、6月7日（日）まで開催中のこのイベントをぜひお見逃しなく。

■ 会社概要

amoodは韓国No.1ファッションショッピングアプリABLY（エイブリー）が運営するグローバルファッションプラットフォームで、感度の高いファッションブランドを厳選して日本の消費者にご紹介しています。